Mislite da je vaš vrt siguran? Ovih 5 stvari u njemu mogu biti kobne za vaše kućne ljubimce

Iako je puštanje kućnih ljubimaca u vrt bez strogog nadzora uobičajena praksa, vlasnici bi trebali biti svjesni niza rizika koji se ondje skrivaju. Dok dolaskom hladnijeg vremena ljudi provode manje vremena na otvorenom, naši ljubimci i dalje rado istražuju vrt. No, iza uobičajenih predmeta poput kamenja, plastičnih ukrasa ili granula za puževe mogu se kriti ozbiljne opasnosti, piše Express.co.

Posebno su opasne granule za puževe jer često sadrže metaldehid, kemikaliju izrazito otrovnu za pse. Prema Veterinarskoj informativnoj službi o otrovima (VPIS), trovanje metaldehidom jedan je od najčešćih uzroka smrti kod pasa prijavljenih toj službi. Vrtlarski stručnjak Mat Stewart iz tvrtke SunAggregate ističe pet najčešćih opasnosti u vrtovima koje mogu ugroziti kućne ljubimce:

“Šokantno je koliko prijetnji vreba u našim vrtovima. Kao odgovorni vlasnici, moramo ih prepoznati i ukloniti. Jednostavne mjere opreza mogu stvoriti siguran i ugodan prostor za naše životinje”, kaže, “Ako posumnjate da je ljubimac progutao opasnu tvar ili se ozlijedio, ostanite smireni. Potražite znakove poput povraćanja, slinjenja ili napadaja, odmah nazovite veterinara i pružite prvu pomoć dok ga ne prevezete u ambulantu”.

Ovo je 5 najčešćih opasnosti koje se kriju u vrtu:

1. Otrovne kemikalije: Granule za puževe, pesticidi i neka gnojiva mogu izazvati povraćanje, napadaje, pa čak i smrt. I male količine mogu biti opasne. Mat preporučuje korištenje sigurnijih alternativa – poput bakrenih barijera, nematoda ili organskih gnojiva.

2. Opasan malč: Malč od kakao ljuski sadrži teobromin, toksičan za pse. Opasan može biti i drveni malč od crnog oraha ili kemijski tretirane kore. Sigurnije opcije su kora, slama ili usitnjeno lišće.

3. Otrovne biljke: Neke popularne vrtne biljke – poput naprstka, rododendrona i oleandra – sadrže toksine koji mogu izazvati mučninu, srčane probleme ili teže posljedice ako ih ljubimci pojedu.

4. Oštro i sitno kamenje: Drobljeni škriljevac, šljunak i sitno kamenje mogu ozlijediti šape ili uzrokovati gušenje. Umjesto toga, bolje je koristiti glatko, krupnije kamenje.

5. Vruće i skliske površine: Ljeti tamne površine mogu opeći šape, a zimi mokri podovi postaju skliski i opasni. To povećava rizik od ozljeda, osobito kod starijih ljubimaca.

Pažljivim odabirom materijala i izbjegavanjem otrovnih kemikalija možete svoj vrt pretvoriti u sigurno utočište – i za sebe i za svog ljubimca.