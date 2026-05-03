Napravite 'uradi sam' zamku za vinske mušice: Trebaju vam samo ovi kuhinjski sastojci

VL
Autor
Stephany Domitrović
03.05.2026.
u 13:13

Kad ugledate jednu vinsku mušicu, znate da vas uskoro čeka pravi kaos. Kako vaša kuhinja ne bi postala njihov novi dom, donosimo jednostavan trik koji je zaludio društvene mreže i provjereno djeluje!

Vinske mušice, uz mrave, jedne su od onih napasti koje, jednom kad se usele u vašu kuhinju, teško odlaze same od sebe. Iako su sprejevi za kukce najčešće učinkoviti, korištenje takvih proizvoda u prostoriji u kojoj pripremate hranu nije preporučljivo. Zato vam donosimo jednostavnu DIY zamku uz pomoć koje ćete se riješiti vinskih mušica. Ovaj jednostavan trik podijelila je korisnica TikToka @genevieve.levy.creates, koja ističe da svakog ljeta ima problema s vinskim mušicama. Genevieve se mušica nije mogla riješiti čak ni kada joj je kuhinja bila savršeno čista, a ovaj trik jedino je što joj je dosad pomoglo. Njezin video ubrzo je postao viralan i prikupio brojne reakcije korisnika koji tvrde da trik zaista djeluje.

U čašu, staklenku ili bocu dodajte malo jabučnog octa, nekoliko kapi deterdženta za suđe, a po želji i žlicu šećera (iako zamka funkcionira i bez njega). Posudu prekrijte prozirnom folijom i učvrstite gumicom. U foliji napravite male rupice kroz koje mušice mogu ući, ali ne i lako izaći. Jabučni ocat imitira miris fermentiranog voća, šećer ih dodatno privlači, dok deterdžent razbija površinsku napetost tekućine pa mušice odmah tonu čim je dotaknu.

@genevieve.levy.creates Kitchen hack - do you always get fruit flies in the summer like I do, even if you’ve got a very clean kitchen? Well this hack is a miracle and cheap with all things you will have in the cupboard. #kitchenhacks #fruitflies ♬ original sound - genevieve levy creates

Staklenku stavite pokraj sudopera ili voća i ubrzo ćete primijetiti kako mušice nestaju. Naravno, kako bi zamka bila učinkovita, važno je održavati kuhinju čistom i ukloniti ostatke hrane što je prije moguće. Budući da vinske mušice vole vlažna mjesta, postoji mogućnost da se njihova jajašca nalaze u odvodu pa se preporučuje da se odvodi zaliju vrelom vodom kako biste spriječili ponovnu pojavu.
