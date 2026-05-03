Napravite 'uradi sam' zamku za vinske mušice: Trebaju vam samo ovi kuhinjski sastojci

Vinske mušice, uz mrave, jedne su od onih napasti koje, jednom kad se usele u vašu kuhinju, teško odlaze same od sebe. Iako su sprejevi za kukce najčešće učinkoviti, korištenje takvih proizvoda u prostoriji u kojoj pripremate hranu nije preporučljivo. Zato vam donosimo jednostavnu DIY zamku uz pomoć koje ćete se riješiti vinskih mušica. Ovaj jednostavan trik podijelila je korisnica TikToka @genevieve.levy.creates, koja ističe da svakog ljeta ima problema s vinskim mušicama. Genevieve se mušica nije mogla riješiti čak ni kada joj je kuhinja bila savršeno čista, a ovaj trik jedino je što joj je dosad pomoglo. Njezin video ubrzo je postao viralan i prikupio brojne reakcije korisnika koji tvrde da trik zaista djeluje.
U čašu, staklenku ili bocu dodajte malo jabučnog octa, nekoliko kapi deterdženta za suđe, a po želji i žlicu šećera (iako zamka funkcionira i bez njega). Posudu prekrijte prozirnom folijom i učvrstite gumicom. U foliji napravite male rupice kroz koje mušice mogu ući, ali ne i lako izaći. Jabučni ocat imitira miris fermentiranog voća, šećer ih dodatno privlači, dok deterdžent razbija površinsku napetost tekućine pa mušice odmah tonu čim je dotaknu.
Staklenku stavite pokraj sudopera ili voća i ubrzo ćete primijetiti kako mušice nestaju. Naravno, kako bi zamka bila učinkovita, važno je održavati kuhinju čistom i ukloniti ostatke hrane što je prije moguće. Budući da vinske mušice vole vlažna mjesta, postoji mogućnost da se njihova jajašca nalaze u odvodu pa se preporučuje da se odvodi zaliju vrelom vodom kako biste spriječili ponovnu pojavu.