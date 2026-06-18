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Tišina u spavaćoj sobi: Što napraviti kad partner više ne inicira seks?

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
18.06.2026.
u 19:00

Ponekad je dovoljan samo jedan razgovor da se stvari počnu mijenjati.

U mnogim vezama dođe trenutak kada se strast smanji, a inicijativa za seks kao da nestane. Posebno je frustrirajuće kad jedan partner stalno pokreće intimnost, dok se drugi povlači. Osjećaj odbijenosti, nesigurnosti i neizvjesnosti može ozbiljno utjecati na emocionalnu povezanost para. No što kad se to događa redovito? I kako se nositi s tim – bez optuživanja, pritiska ili šutnje?

Što sve može stajati iza toga?

1. Stres i svakodnevni pritisci: Posao, djeca, brige oko financija – sve to zna ugušiti seksualnu želju. Libido nije stroj koji funkcionira neovisno o ostatku života.

2. Fizičko (ne)zdravlje: Hormonske promjene, kronični umor, lijekovi ili problemi s tijelom mogu ozbiljno utjecati na želju za seksom – a često se o tome ne govori otvoreno.

3. Emocionalna udaljenost: Ako partner osjeća emocionalnu distancu ili neriješene sukobe, povlačenje iz spavaće sobe može biti nesvjesni način izražavanja frustracije ili povrijeđenosti.

4. Dosada ili rutina u seksu: Nije neuobičajeno da seks u dugim vezama postane predvidljiv. Iako je bliskost važna, ponekad je upravo izostanak raznolikosti ono što ugasi iskru.

Kako pristupiti problemu – bez optuživanja:

Pokreni iskren, nenapadajući razgovor: Umjesto da kažeš: “Nikad ti nije do seksa”, probaj s: “Primijetio/la sam da se rjeđe povezujemo fizički, i to mi nedostaje – možemo pričati o tome?”.

Pitaj, ne pretpostavljaj: Nemojte odmah misliti da niste privlačni partneru ili da nešto skriva. Pitajte kako se osjeća, što mu/joj treba, i je li nešto promijenilo njegov/njezin odnos prema seksu.

Fokusiraj se na bliskost, ne samo na seks: Dodiri, nježnost, poljupci i razgovori mogu ponovno probuditi povezanost – i često otvore vrata većoj intimnosti.

Ako ne ide, potražite pomoć zajedno: Seksualna terapija ili savjetovanje za parove nije znak neuspjeha, nego ulaganje u odnos. Stručnjaci mogu pomoći prepoznati uzroke i ponuditi konkretne alate za ponovno povezivanje.

Seksualni život je živi organizam – podložan fazama, oscilacijama i promjenama. Najvažnije što možete učiniti kad primijetite tišinu u spavaćoj sobi nije glumiti da je sve u redu, nego je nježno, iskreno i s razumijevanjem pokušati razbiti. Ponekad je dovoljan samo jedan razgovor da se stvari počnu mijenjati.

Stručnjaci otkrivaju: Ovo je 13 važnih činjenica koje morate znati o seksu u četrdesetima
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Ključne riječi
erekcija orgazam libido intima seks

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