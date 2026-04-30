Prirodna zaštita od krpelja: Ovim metodama otjerat ćete ih iz svog dvorišta

Krpelji nisu samo dosadni nametnici, već predstavljaju stvarnu opasnost za vas i vaše kućne ljubimce. S obzirom na to da prenose bolesti poput lajmske bolesti, tularemije, rikecioze i drugih, važno je držati ih što dalje od vas i vaših krznenih prijatelja. Kako biste ih se riješili bez skupih i agresivnih kemijskih preparata, donosimo vam nekoliko prirodnih metoda koje koriste biljke, eterična ulja i druge sastojke kako bi ove dosadne i opasne nametnike držale podalje od vas. Sredstva za suzbijanje krpelja, iako učinkovita, mogu izazvati nuspojave kod ljudi i kućnih ljubimaca koji su osjetljivi na takve preparate. Kako kažu stručnjaci, prevencija je pola posla, a slijedeći nekoliko jednostavnih koraka možete bezbrižno uživati u dvorištu zajedno sa svojim psom.

Posadite biljke koje odbijaju krpelje: Miris određenih biljaka vrlo je neprivlačan krpeljima, a stručnjaci iz Sawyer Home & Garden Center tvrde da ćete sadnjom tih biljaka na granicama dvorišta spriječiti ulazak ovih parazita u vaš prostor. Biljke poput češnjaka, metvice, kadulje i ružmarina posadite uz staze, terasu ili na ulazu u dvorište i na taj način stvorite svojevrsni zaštitni zid.

Uništite im potencijalna skloništa: Nakon košnje i obrezivanja ne ostavljajte hrpe granja i trave jer krpelji vole vlažna i sjenovita mjesta. Redovitom brigom o okućnici, odnosno čestim obrezivanjem i košnjom, učinit ćete dvorište manje pogodnim za njihov boravak pa će potražiti drugo mjesto stanovanja.

Otjerajte životinje koje prenose krpelje, a privucite one koje ih jedu: Glodavci poput miševa i štakora česti su prijenosnici krpelja pa je potrebno poduzeti određene korake kako biste ih držali što dalje od vrta. Nemojte ostavljati otpad u dvorištu, redovito čistite hranilice za ptice i po potrebi koristite zamke. S druge strane, postavite hranilice i pojilice za ptice jer one prirodno smanjuju broj krpelja.

Prirodni repelenti: Eterična ulja koja mirisom odbijaju krpelje mogu se koristiti kao prirodni repelenti. Ulje ružmarina, cedra, limunske trave, paprene metvice, citronele i geranija možete dodati u losione za kožu ili u bočicu s raspršivačem. Losion nanesite na kožu, a otopinom poprskajte ulaz u dvorište ili područja s visokom travom u kojima ste primijetili krpelje. Iako svi ovi koraci mogu pomoći u smanjenju broja krpelja, najvažnije je dvorište učiniti neprivlačnim za ove nametnike, a to ćete postići redovitom košnjom, obrezivanjem i brigom o okućnici.