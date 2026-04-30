Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 160
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Jednostavno i učinkovito

Prirodna zaštita od krpelja: Ovim metodama otjerat ćete ih iz svog dvorišta

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
30.04.2026.
u 15:30

Ovim jednostavnim i prirodnim metodama možete učiniti dvorište nepogodnim za krpelje i znatno smanjiti njihov broj, tvrde stručnjaci.

Krpelji nisu samo dosadni nametnici, već predstavljaju stvarnu opasnost za vas i vaše kućne ljubimce. S obzirom na to da prenose bolesti poput lajmske bolesti, tularemije, rikecioze i drugih, važno je držati ih što dalje od vas i vaših krznenih prijatelja. Kako biste ih se riješili bez skupih i agresivnih kemijskih preparata, donosimo vam nekoliko prirodnih metoda koje koriste biljke, eterična ulja i druge sastojke kako bi ove dosadne i opasne nametnike držale podalje od vas. Sredstva za suzbijanje krpelja, iako učinkovita, mogu izazvati nuspojave kod ljudi i kućnih ljubimaca koji su osjetljivi na takve preparate. Kako kažu stručnjaci, prevencija je pola posla, a slijedeći nekoliko jednostavnih koraka možete bezbrižno uživati u dvorištu zajedno sa svojim psom. 

Posadite biljke koje odbijaju krpelje: Miris određenih biljaka vrlo je neprivlačan krpeljima, a stručnjaci iz Sawyer Home & Garden Center tvrde da ćete sadnjom tih biljaka na granicama dvorišta spriječiti ulazak ovih parazita u vaš prostor. Biljke poput češnjaka, metvice, kadulje i ružmarina posadite uz staze, terasu ili na ulazu u dvorište i na taj način stvorite svojevrsni zaštitni zid. 

Uništite im potencijalna skloništa: Nakon košnje i obrezivanja ne ostavljajte hrpe granja i trave jer krpelji vole vlažna i sjenovita mjesta. Redovitom brigom o okućnici, odnosno čestim obrezivanjem i košnjom, učinit ćete dvorište manje pogodnim za njihov boravak pa će potražiti drugo mjesto stanovanja.

Otjerajte životinje koje prenose krpelje, a privucite one koje ih jedu: Glodavci poput miševa i štakora česti su prijenosnici krpelja pa je potrebno poduzeti određene korake kako biste ih držali što dalje od vrta. Nemojte ostavljati otpad u dvorištu, redovito čistite hranilice za ptice i po potrebi koristite zamke. S druge strane, postavite hranilice i pojilice za ptice jer one prirodno smanjuju broj krpelja.

Prirodni repelenti: Eterična ulja koja mirisom odbijaju krpelje mogu se koristiti kao prirodni repelenti. Ulje ružmarina, cedra, limunske trave, paprene metvice, citronele i geranija možete dodati u losione za kožu ili u bočicu s raspršivačem. Losion nanesite na kožu, a otopinom poprskajte ulaz u dvorište ili područja s visokom travom u kojima ste primijetili krpelje. Iako svi ovi koraci mogu pomoći u smanjenju broja krpelja, najvažnije je dvorište učiniti neprivlačnim za ove nametnike, a to ćete postići redovitom košnjom, obrezivanjem i brigom o okućnici.
Ključne riječi
biljke koje krpelji ne vole prirodne metode kako se riješiti krpelja krpelji

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

sada živi u paklu

Potresna ispovijest Dalmatinke: Dopisivala se s kolegom s posla, a on sada prijeti da će joj uništiti brak i život

Granica između prijateljstva i emocionalne prevare tanka je i skliska, a mnogi se parovi danas pitaju gdje ju točno povući. Dok je za jedne dopisivanje s osobama suprotnog spola potpuno bezazleno, za druge predstavlja prijetnju povjerenju, a potresna ispovijest jedne žene iz Dalmacije pokazuje kako se takav odnos u trenu može pretvoriti u noćnu moru ispunjenu prijetnjama, ucjenama i strahom.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!