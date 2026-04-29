Ovo je 6 najčešćih nametnika u povrtnjaku: Evo kako ih se riješiti na prirodan način
U svakom povrtnjaku, osim povrća koje s ljubavlju sadimo i njegujemo, prije ili kasnije pojave se i nepoželjni gosti. Nametnici mogu oslabiti biljke, usporiti njihov rast i znatno smanjiti urod, osobito ako se na vrijeme ne primijete i odgovarajuće ne tretiraju.
Dobra je vijest da se mnogi od njih mogu držati pod kontrolom redovitim pregledom biljaka i jednostavnim mjerama zaštite. Ključ je u tome da se reagira na vrijeme. Upravo zato vrijedi znati koji su štetnici najčešći i kako im se suprotstaviti na što prirodniji i učinkovitiji način.
Lisne uši: Lisne uši među najčešćim su nametnicima u povrtnjaku i posebno vole mlade, sočne izboje biljaka. Hrane se biljnim sokovima, zbog čega se listovi uvijaju, žute i slabe, a biljka sporije napreduje. Pomoći može ispiranje jačim mlazom vode, uklanjanje napadnutih dijelova i prskanje blagom otopinom sapuna ili prirodnim pripravcima.
Puževi: Puževi su posebno aktivni u vlažnim razdobljima i često iza sebe ostavljaju izgrižene listove i velike rupe na biljkama. Najviše štete rade salati, mladom kupusu, tikvicama i drugim nježnim kulturama. Protiv njih pomaže redovito skupljanje, postavljanje prepreka oko biljaka, održavanje vrta urednim i izbjegavanje prekomjerne vlage.
Krumpirova zlatica: Ovaj nametnik najpoznatiji je po napadima na krumpir, ali može se pojaviti i na drugim biljkama iz iste porodice, poput rajčice. I odrasli kukci i njihove ličinke hrane se lišćem, a ako ih ima mnogo, mogu potpuno ogoliti biljku. Najbolje ih je redovito ručno skupljati, uništavati jajašca s donje strane listova i pratiti biljke od samog početka sezone.
Bijela mušica: Bijela mušica sitan je leteći nametnik koji se često skriva s donje strane listova, osobito na rajčici, kupusnjačama i drugim osjetljivim kulturama. Hraneći se biljnim sokovima, slabi biljku, a može pridonijeti i razvoju bolesti. U borbi protiv nje pomažu žute ljepljive ploče, redovito pregledavanje biljaka i uklanjanje jače zaraženih listova.
Crveni pauk: Crveni pauk vrlo je sitan štetnik, ali može napraviti veliku štetu, osobito za suhog i toplog vremena. Napadnute biljke često imaju sitne svijetle točkice po listovima, listovi se suše, a ponekad se vidi i tanka paučinasta mreža. Važno je povećati vlagu oko biljaka, redovito pregledavati donju stranu listova i po potrebi primijeniti odgovarajuće pripravke.
Gusjenice: Gusjenice su proždrljivi nametnici koji brzo mogu nagristi listove kupusa, kelja, salate i brojnih drugih kultura. Često ih je lako uočiti po rupama na lišću i po tragovima izmeta koji ostavljaju na biljci. Najbolje ih je ručno uklanjati čim se primijete, a korisno je i zaštititi osjetljive biljke mrežama kako leptiri ne bi polagali jaja.