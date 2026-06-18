Prvi znakovi menopauze često se pojave ranije nego što ih žene očekuju: Evo kako ćete ih prepoznati

Iskustvo menopauze nije isto kod svake žene, zbog čega njezine prve znakove ponekad nije lako prepoznati. Simptomi mogu biti fizički, poput valunga, bolova, noćnog znojenja ili problema s mokraćnim sustavom, ali i psihološki, poput promjena raspoloženja, tjeskobe i takozvane moždane magle. Dodatnu zbunjenost stvara i činjenica da se tegobe mogu pojavljivati i nestajati, ovisno o promjenama razine hormona, pišu stručnjaci za The Menopause Charity.

Kod nekih žena simptomi traju samo nekoliko mjeseci, dok se kod drugih mogu protegnuti kroz više godina. Ipak, dobra je vijest da postoje različiti tretmani i promjene životnih navika koje mogu pomoći da razdoblje perimenopauze i menopauze bude lakše. Upravo zato važno je znati što se u tijelu događa i kada je dobro potražiti savjet liječnika. Mnoge žene pretpostavljaju da se simptomi menopauze pojavljuju tek u pedesetima. No, promjene se često mogu osjetiti već u četrdesetima, a kod nekih žena i u tridesetima ili ranije. Zbog toga se prvi znakovi perimenopauze ponekad zamijene za stres, umor, PMS ili druge svakodnevne tegobe.

Jedan od prvih jasnijih znakova obično su promjene u menstrualnom ciklusu. Zbog oscilacija hormona menstruacije mogu postati slabije ili obilnije, dolaziti češće ili se pojavljivati u sve većim razmacima. S vremenom postaju sve rjeđe, a kada žena nema menstruaciju 12 mjeseci zaredom, smatra se da je ušla u menopauzu. Razlog zbog kojeg simptomi mogu biti toliko raznoliki jest taj što stanice u cijelom tijelu reagiraju na estrogen. Kada se razine hormona počnu mijenjati, posljedice se mogu osjetiti na različitim dijelovima tijela i u različitim aspektima svakodnevnog života. Zato neke žene najprije primijete promjene raspoloženja, dok druge prvo osjete valunge, nesanicu ili probleme s koncentracijom.

Valunzi su jedan od najčešćih simptoma i pogađaju velik broj žena. Opisuju se kao iznenadan osjećaj topline koji se širi licem, vratom, prsima i tijelom. Mogu ih pratiti znojenje, crvenilo, vrtoglavica ili osjećaj lupanja srca. Noćno znojenje vrlo je slična pojava, ali se događa tijekom spavanja. Žena se može probuditi mokra od znoja i morati promijeniti pidžamu ili posteljinu. Takve epizode mogu ozbiljno narušiti san, osobito ako se ponavljaju više puta tijekom noći.

Promjene raspoloženja također su čest dio perimenopauze. Neke žene primijete da su razdražljivije, nestrpljivije, tjeskobnije ili sklonije plaču nego inače. Druge se osjećaju prazno, bezvoljno ili kao da se emocije izmjenjuju iz sata u sat. Problemi sa spavanjem mogu se pojaviti zbog noćnog znojenja, stresa i tjeskobe, ali i zbog hormonalnih promjena. Smanjenje razine progesterona i testosterona tijekom perimenopauze može utjecati na sposobnost uspavljivanja i kvalitetu sna. Zbog toga se neke žene bude umorne čak i nakon dovoljno vremena provedenog u krevetu. Još jedan simptom o kojem se sve češće govori jest moždana magla. Ona se može očitovati kao zaboravljivost, slabija koncentracija, osjećaj mentalne usporenosti ili teškoće u pronalaženju riječi. Budući da i mozak ima hormonske receptore, promjene razina estrogena, progesterona i testosterona mogu se odraziti i na mentalnu jasnoću.

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Menopauza službeno nastupa kada menstruacija izostane 12 mjeseci zaredom. Nakon toga žena ulazi u postmenopauzu, razdoblje u kojem se kod mnogih simptomi poput valunga i noćnog znojenja postupno smiruju. Većina žena do te faze dolazi do 54. godine života. Ipak, simptomi ne prestaju uvijek odmah nakon posljednje menstruacije. Kod mnogih žena mogu trajati još oko četiri godine, a kod nekih i dulje. U tom se razdoblju mogu pojaviti i nove tegobe, poput problema sa spavanjem, manjka energije ili vaginalne suhoće.

Ako simptomi utječu na kvalitetu života, ne treba ih trpjeti u tišini. Razgovor s liječnikom može pomoći da se pronađe način ublažavanja tegoba, bilo promjenama životnih navika, medicinskim savjetom ili drugim oblicima podrške. Menopauza je prirodan dio života, ali to ne znači da žena kroz nju mora prolaziti bez pomoći.