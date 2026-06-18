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za veći užitak

U tome je tajna: Pet pravila zbog kojih ćete htjeti još više seksa!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
18.06.2026.
u 20:00

Nicole Daedone, autorica knjige Sporiji seks: umjetnost i umijeće ženskog orgazma, smatra da nešto sporiji pristup seksu smanjuje pritisak na partnerima i povećava užitak.

Ključ za fenomenalan seks i bolju emocionalnu povezanost s partnerom možda se krije u brzini samog čina. Sporiji seks čini se kao da se suprotstavlja našem današnjem načinu života kad nastojimo sve napraviti na brzinu. No, ići sporije zapravo znači i dulje uživati, piše Chatelaine. Ženama je u prosjeku potrebno između 10 do 20 minuta da dostignu vrhunac. No, to se nakon duljeg vremena u vezi može pokazati kao veliki problem. Kad vas hormoni 'ne pucaju', a strast se ne razbuktava tako brzo kao na početku veze, mnogi će u krevetu ostati nezadovoljni. 

Nicole Daedone, autorica knjige Sporiji seks: umjetnost i umijeće ženskog orgazma, smatra da nešto sporiji pristup seksu smanjuje pritisak na partnerima i povećava užitak, a zapravo ima potencijal da promijeni način na koji živimo i naš život i izvan spavaće sobe. Pomoću ovih savjeta dobit ćete priliku da se bolje upoznati s tim kako vaše tijelo reagira na senzualne stimulanse i povećat će vašu emocionalnu vezu s partnerom.

Pogled u oči: Započnite s pet minuta gledanja jedno drugome u oči. Sjednite udobno i okrenite se jedan prema drugome i pogledajte svog partnera bez dominantnog predznaka. Možete treptati, a pokušajte se i nasmiješiti. Možda će vam biti neobično, ali pokušajte izdržati do kraja.

Dišite zajedno: Kad se osjetite ugodno gledajući partneru u oči, pređite na disanje. Pokušajte disati prirodno, kroz nos. Stavite ruku partneru na prsa i pokušajte zajednički uskladiti udahe i izdahe.

Vrijeme za grljenje: Provedite barem pola sata u maženju, grljenju i ljubljenju s vašim partnerom, ali dok ste još odjenuti. Ne prelazite na drugu frazu prebrzo jer ovaj dio može itekako uzburkati strasti.

Masaža: Naizmjence si trljajte leđa mirisnim uljima za masažu. Koristite duge, spore pokrete s umjerenim pritiskom koji ne idu ispod struka. Nakon nekoliko minuta možete trljati svoje grudi o njegova leđa.

Orgazmička meditacija: Posljednje, ali ne i manje važno. Orgazmička meditacija je zapravo praksa koja bi trebala odagnati sve misli o tome što bi trebalo biti i usredotočiti se na ono što trenutno jest. Zažmirite i prepustite se dodirima i osjećajima, a sve ostalo neka postane nevažno. 

Seksualna terapeutkinja otkriva 6 stvari koje bi svatko od nas trebao znati o seksu
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Ključne riječi
erekcija orgazam libido intima seks

Komentara 1

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Avatar Le-Freak
Le-Freak
20:59 18.06.2026.

Ovo je na silu izmisljeno i kontraproduktivno.

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