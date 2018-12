Napisala je pismo muškarcu iz svojih snova, a nakon tri godine dogodilo se ovo

Victoria Laniakea iz Australije, 28, jednog je dana odlučila napisati pismo muškarcu iz svojih snova, prije tri godine, prije nego se preselila u Canberru.

Bila je to neka "sila" koja ju navela da napiše pismo, izjavila je za Femail, nije to mogla pojasniti, no morala je sjesti i početi pisati.

U pismu je opisala svog savršenog muškarca.

Pogledajte i galeriju Kako izgledaju ove žene bez i sa šminkom

Nedugo nakon preseljenja, upoznala je muškarca koji je živio u njenom susdjestvu, a koji je u Australiju došao iz Njemačke. Njega je "vukla neka sila" da tamo pronađe ono nešto što mu je u životu nedostajalo.

Da život piše nevjerojatne priče pokazalo se i kod ovog para koji je tri godine nakon upoznavanja izmijenio zavjete. Točnije, Victoria je umjesto zavjeta na vjenčanju pročitala - pismo koje je napisala prije nego što ga je upoznala, njenom nepoznatom muškarcu iz snova.

A u njemu je, tvrdi, opisala upravo svog 35- godišnjeg supruga Philippea.

"Opisala sam neke situacije koje su kasnije s Philippeom Lorraineom bile toliko slične. Baš kao i njegov karakter koji se poklapao s napisanim na gotovo svim razinama."

Napisala je kako njen muškarac je onaj koji zna smiriti svaku oluju, koji će iz kuće maknuti pauka, ali ga neće ubiti, koji je tu sasvim blizu, ali nije odavde... Pokazalo se kasnije da je iz - Njemačke.

Opisala je kako je i osjećala mnogo puta kako mora pogledati u nebo i zvijezde, a njen Phillipe, pokazalo se, raketni je znanstvenik i često je gledao u nebo, a pri tome je osjećao nešto posebno. Kao da su u istom trenutku u nebo gledali i on i Victoria.

Njen odabranik otkrio joj je da je i on imao neke "čudne snove", često je sanjao ženu koju je držao za ruku, kućicu na drvetu, a probudio bi se uvijek kada bi je u snovima ugledao. Zapravo je sanjao ovaj njihov dan vjenčanja, drvenu kućicu, nizinu...

Pokazalo se kako su oboje selili nekoliko puta kako bi pronašli bolje mjesto za život, a kao da su se dogovarali, njihove selidbe uvijek su ih dovodile blizu jedno drugome, ne dalje od 500 metara udaljenosti, a da to nisu ni znali.

Pogledajte i video Ples oca i mladenke koji nikoga nije ostavio ravnodušnim