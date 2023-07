Najuređenije turističko mjesto na Jadranu: Nude i kamp kućice s jacuzzijem, najskuplja stoji 800 eura za noć

Kad tinejdžeri na pragu punoljetstva odu na brod na party, roditeljima se vjerojatno diže kosa na glavi pri pomisli što se tamo događa. No ako je party na katamaranu "Mali Marino", razloga za brigu nema. U rukama iskusnog kapetana Marina Bošnjaka djeca su sigurna, partijaneri ne piju alkohol već se tu samo pleše i veseli, i to je ono što mladi gosti i žele.

Ples sirena u podmorju

Brod "Mali Marino" pronaći ćete na rivi u Selcu, nasuprot kavane Anka koju domaći hvale. Na turu s "Malim Marinom", čiji je trup radi razgledavanja podmorja ostakljen, krenuli smo i mi, crikveničkom rivijerom do Šila na Krku. Putnici su uglavnom roditelji i djeca, kapetan je izvrstan animator, a po dolasku do odredišta slijedi ono zbog čega je većina i krenula na jednoipolsatni izlet (25 eura za odrasle, upola manje za djecu), a to je sirena show. Noa Pahlić presvlači se u "pravu" sirenu, a Dario Bošnjak (jedan od petorice kapetanovih sinova) uzima "muški" kostim s perajom umjesto nogu pa njih dvoje zaranjaju i pred razdraganim malim turistima lica priljubljenih uz staklo utrobe broda izvode morski ples. Po povratku sirena na brod oduševljeni mališani u redu čekaju da se s njima slikaju i da im pipnu peraje:

- Upotpunjujemo gostima godišnji. Imamo poludnevne i jednodnevne izlete, razgledavanje morskog dna - objašnjava kapetan Marino pristajući u Selcu gdje ga čeka nova grupa turista.

Napuštajući simpatičnu posadu odlazimo prema ležaljkama, suncobranima i kupačima načičkanoj plaži Rokan, ispod hotela Slaven. Desno od ulaza izdvojen je dio bez ležaljki jer je obaveza koncesionara da ostavi prostora i za one koji neće unajmiti ležaljku (jedna je 10 eura, dvije sa suncobranom 25 eura). Plaža ima Plavu zastavu i brojne sadržaje, poput aqua-parka s vodenim toboganom i trampolinom.

Selce je četiri puta proglašeno najuređenijim turističkim mjestom na Kvarneru, a kao najuređenijem mjesto na Jadranu pripao im je i Plavi cvijet. Od prije nekoliko dana imaju i restoran uvršten u prestižni međunarodni Gault&Millau Kvarner gastro vodič. Riječ je o bistrou i beach bar Tunar u kojeg preko dana možete doći na osvježavajuća pića, pizu i sladoled te na večeru jer od ovoga ljeta više ne poslužuju i ručak.

Prošavši plažom Poli mora pokraj ronilačkog centra Mihurić stižemo do kampa Selce u uvali Slana u kojem je i oko 150 mobilnih kućica. Adrialux holiday ima 31, kapaciteta za do pet osoba, s po dvije spavaće sobe, a u njihovoj ponudi su četiri vrste kućica koje se razlikuju po opremljenosti (vip i exclusive na terasi imaju jacuzzi) i cijeni. Najam najskuplje je 800 eura za noć, a gosti su jako zadovoljni, kaže Andrea Heigl, direktorica prodaje i marketinga.

Kampovi, hostel i pet zvjezdica

Iako im je more "pod nosom" - od kućica Adrialuxa manje od stotinu metara udaljena je plaža iza koje je i plaža za pse - "kamperi" se kupaju u bazenu iz kojeg gledaju u more.

Na suprotnom kraju od kampa je hostel Karlovac, u vlasništvu istoimenog grada, specijaliziran za grupe, od vrtićke dobi do umirovljenika te sportske kampove, u kojeg posljednjih godina sve više dolaze i pojedinačni gosti:

- Radimo na tome da se kod nas svi osjećaju dobro, zato godišnje imamo 25-30 tisuća noćenja i posjeti nas 5500-6000 gostiju, iz 25 zemalja svijeta - kaže direktor hostela Dario Smojver dok s terase odličnog kafića promatramo nekoliko metara udaljenu uređenu plažu Karlovačko uz koju se naslanja u more uronjeni hotel s pet zvjezdica, Amabilis, koji ima i privatnu plažu.

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost: 10

Čistoća i urednost mjesta: 9

Plaže: 9

Raznolikost smještaja: 10

Kvaliteta ugostiteljske ponude: 8

Sadržaji za djecu: 10

Događanja: 9

Opskrbljenost: 9

Autohtonost: 8

Opći dojam: 8

Ukupna ocjena: 90