Na Korčuli je gost ostao - gost, Osijek kontinentalni turistički hit

Kale i skale, otok i poluotok, gradski šušur i robinzonski mir. Tradicija i moderno. Sve u par stotina metara. Korčula, šampion ljetne Turističke patrole, mediteranska ljepotica u punom sjaju, primila je nagradu u četvrtak u Gradskoj vijećnici...

Grand finale održao se ovdje, nakon što su Večernjakovi reporteri u proteklih godinu dana obišli 53 destinacije u zemlji, 30 u Kontinentalnoj patroli, te 23 u Ljetnoj patroli. Od Iloka do Imotskog, od Poreča do Dubrovnika. I Sinj, i Senj i Slunj...

Predsjednica uprave Večernjeg lista Andrea Borošić titulu je predala Korčuli, zapljeskao je iz publike ministar državne imovine Goran Marić, a gradonačelnik Andrija Fabris ponosno je ustvrdio:

- Pitaju me ujutro 'Kako sam?', inače kažem 'Dobro, ide', ali danas s Večernjakovom nagradom, svima pričam 'Osjećam se fenomenalno! Pa kako će bit bolje?'. To nam je kruna napora! Ne mene, već svih mojih susjeda koji mukotrpno rade. Svi se vesele u Korčuli što ste vi taj rad prepoznali. Eto, dobili smo 95 od 100 mogućih bodova, a poklopilo se da je i Pošip dobio istih 95 od 100 bodova, u izboru Decantera. Ide nas! - kazao je gradonačelnik Andrija Fabris.

Glavni urednik lista Dražen Klarić čvrsto mu je stisnu ruku:

- Prijatelji s Korčule, ovo je vaša nagrada. Večernji list od 1975. godine, svako ljeto, a unatrag dvije godine i kontinent, obilazi turističke destinacije - kazao je glavni urednik lista Dražen Klarić.

- I ne želimo biti 'zločesti novinari' koji će tražiti samo greške. Naši reporteri traže i dobre i loše stvari. Želimo afirmirati destinacije da budu što bolje, da rade, da im budemo poticaj. Prepoznali smo trendove i posljednjih godina, a tako ćemo i nastaviti, Turistička patrola obilazi i kontinent. Potičemo i razvoj turizma u unutrašnjosti, koji je naš novi adut. U turizmu se možemo nositi sa svjetskim destinacijama. Posljednjih godina titulu šampiona na obali dobivali su veliki gradovi. Split, Dubrovnik, Zadar... Korčula je nagradu zavrijedila, jer ovdje još čuči ono što turizmu treba. I povijest, ali i dio intimnog odnosa prema gostu. Dalmatinski se duh tu nije izgubio, gost se i dalje tu osjeća kao - gost, da domaći brinu o njemu... - kazao je Klarić.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Andrija Fabris, prvi čovjek grada je i prvi čovjek turizma, kasnije će se sjetiti jedne anegdote. O gostu.

- Imam sjajnu anegdotu s Bernijem Ecclestoneom. Bio sam Bili kraj u Moreški. I osjetim, netko me lupne po ramenu. Okrenem se, onako u kraljevskoj odori, i gledam, a ono - nema nikog! Krenem dalje, opet mene netko po ramenu. I pogledam dolje, a ono - naš Bernie! Čest nam je gost. I veli on, prošlo je otada godina 'Biste li se fotografirali s mojim kćerima?'. Pristao sam odmah... - veselo će Fabris.

- Poslije mi je ispričao, kako mu je super, da njega kraj tadašnje supruge i kćeri, nitko i ne primijeti.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Ilustrira anegdota život na otoku, u mjestu gdje je domaćin - zvijezda. No, brinu Korčulani da se gost osjeća ugodno, da uz čašu vina provede večer, na običnoj terasi, koje će se sjetiti. Destinacije su, ionako, ljudi. Oni zbog kojih će se gost vratiti. Jer mu je s Korčulanima bilo - lijepo. Tu, na Korčuli, gosta ne gledaju kao - hodajući bankomat. Nažalost, takvih je mjesta na obali sve više. Uostalom, i s Hvara su došli na Korčulu gledati ovog ljeta - što susjedi rade, zašto su postali takav turistički hit.

Vratimo se na plažu.

Ovdje je još ljeto - ručnik je pod rukom, terase su i dalje pune, tek noć donosi istinu. Kraj sezone, tu i tamo tko još sjedi vani. Ali, pazite sad. Korčula živo kao da je 1. kolovoz. Nema gostiju, ali oni film i dalje vrte. Sinoćnji prozor iz hotela Marko Polo (a kako bi se drugačije zvao), pokazuje zašto je baš ovaj grad poslastica za turista. Starija Njemica sjedi u hotelskom baru. Sama. Možda joj je 70 godina, možda i koja više. Mladić na klaviru, prebire po tipkama cijelu večer, samo za nju. Koncert za jednu baku!

I tako je u svim lokalima. Na svakoj terasi se svira. Svakoj! I kafića i restorana, i... u parku. I u Academiji i u Cervantesu. Mediteran tu, uz sve što znamo o Korčuli, od vina, prirode, povijesti nadalje..., nudi sve što ima. U par stotina metara. I to je mamac za turista. Našeg, domaćeg. Ne samo stranca.

U Korčuli, tu na poluotoku na - otoku, posebno je mjesto zauzeo - grad Osijek, šampion Kontinentalne turističke patrole. Osijek je u konkurenciji 30 gradova s kontinenta, od Istre do Imotskog, slavio s - 92 boda.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Hvala Večernjem listu na vrijednom priznanju. Znači to mnogo za Slavoniju i moj grad. Eto, posljednjih smo godina podigli broj smještaja s 800 ležajeva na 1400. I, pazite sad, tih 600 novih ležajeva otvoreno je bez iti jednog novog hotela. Riječ je sve o malim objektima. Urbano-ruralna sredina smo, mjesto gdje turist ima što raditi sedam dana. I guramo naprijed, od recimo Stare Pekare u Tvrđi, pa projekta Secesijska baština, širenja novih biciklističkih staza iako ih već imamo 50 kilometara, brige o najljepšoj šetnici u zemlji - Saša Uranjek, direktor turističke zajednice.

U društvu, sa strane, veselo je događanje promatrala jedna gošća. Za Korčulane - posebna. Elisabeth Beyer. Naime, ona ovdje ljetuje od 1966. godine. Dolazi na otok - 52 godine. E, to je priča.

- Bila sam mlada, došla iz Münchena sa sestrom i bratom. I otada, nisam prestala posjećivati ovaj prekrasan grad. Probala sam ja otići i na druga mjesta, recimo u Poreč. Ali, to nije to! Poreč nije Korčula, ma kakvi... More, sunce, vino... Pa evo, idem i sad na kupanje, svaki dan! - kazala je Elisabeth Beyer (79)

Do kada?

- Dok ću moći stajati na nogama... Za mene postoji samo Korčula, to mi je drugi dom.

Eto, tako gost vidi ovo mjesto. Čestitke šampionima. I Korčuli i Osijeku.