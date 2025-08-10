Muškarci, ako napravite ovo, probudit ćete kod žena želju za seksom

Darovani buket za žene nije samo znak pažnje nego im i povećava libido, rezultati su ankete provedene u Francuskoj. Oko 63 posto žena u dobi od 18 do 24 godine kazalo je da buket koji dobiju na dar od partnera povećava njihov libido, a isti je odgovor dalo 50 posto žena mlađih od 65 godina, pokazala je anketa tvrtke IFOP provedena na uzorku od 3406 Francuskinja za sajt daylov.com. koji se bavi izvanbračnim susretima.

Anketa je pokazala da 62 posto žena koje su u vezi sa stalnim partnerom najmanje tri godine, nakon što im dragi pokloni buket, ima povećanu želju za vođenjem ljubavi. '

Buket-učinak' vene poput rezanog cvijeća nakon što veza navrši deset godina: u tom razdoblju buket podiže libido kod 48 posto ispitanica. Kada je vjernost posrijedi, 64 posto ispitanica odgovorilo je da ih takva gesta neće uvjeriti u to da im je partner vjeran. Suprotno tome, činjenica da su dobile cvijeće od partnera, 52 posto ispitanica potiče da im budu vjerne.