'Moja djevojka želi da je gledam kako se seksa sa svojom najboljom prijateljicom'

- Moja djevojka se počela ljubiti sa svojom najboljom prijateljicom u pijanim noćnim izlascima. Isprva me to prilično uzbuđivalo, ali sada ona želi da to krene dalje. Predlaže da ja i dečko druge djevojke gledamo dok imaju seks. Vidjeti djevojku s drugom lijepom ženom mi je oduvijek bila maštarija, ali brinem se da ću joj dosaditi - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Ona i njezina najbolja prijateljica okreću glavu kamo god došle. Njena prijateljica ima 24, a drugi dečko 26 godine. Njih četvero se jako dobro slažu i uvijek ima dosta zafrkancije oko zamjene i dijeljenja žena, ali mislio je da je to samo zezanje. Prvi put su se poljubile u noćnom izlasku. Plesale su jedna s drugom vrlo provokativno. Svako malo bi pogledala prema njemu da provjeri da li gleda, a onda bi počela ljubiti svoju prijateljicu. Drugom dečku se to jako svidjelo i stalno se hvalio kako će to biti noć za pamćenje kada svoju djevojku odvede kući.

- Sada, svaki put kad izađemo, moja djevojka i njezina prijateljica imaju strastvene poljupce. Pitala me da li mi se sviđa što ljubi prijateljicu i rekao sam da. Kako da joj sada kažem istinu? Da budem iskren, prvi poljubac je bio seksi, ali kada sam ih od tada vidio zajedno, ostao sam hladan - zaključio je.

- Zvuči kao da je veliki dio razloga zašto se vaša djevojka druži sa svojom najboljom prijateljicom zato što ona misli da vam se to sviđa. Morate razgovarati o tome što vam se sviđa, a što ne ako želite da vaša veza uspije. Recite joj kako se osjećate i možda će joj laknuti kad čuje da je ne želite gledati kako se seksa s najboljom prijateljicom, što bi usputno moglo ugroziti i njihovu vezu. Vi i vaša djevojka trebali bi biti tim i dati do znanja drugom paru da još uvijek volite njihovo društvo, ali ne želite seks - odgovorila mu je Deidre.

