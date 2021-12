Blizanca čekaju sitne brige, Djevici treba redovan san, a Jarcu sport

OVAN

LJUBAV: Mnogi će konačno uspjeti otvoriti svoje srce i osloboditi se prepreka ili frustracija koje su ih kočile. Bit će to poboljšanje u vašim osobnim odnosima, ali i dalje se savjetuje oprez. Najviše zato jer može biti greški u koracima ili provokacije od druge strane.

KARIJERA: Izgledna su poslovna putovanja, nova učenja, otkrivanja novih spoznaja. Učenici i studenti bit će uspješni. Oni koji rade svaki će dan imati na pameti sve više sjajnih ideja. Intelektualni djelatnici briljirat će u svojim nastupima i radu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Težit ćete visinama i daljinama.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



BIK

LJUBAV: Izazovi će se prorijediti, a vaš ljubavni život smiriti. Većina će biti zadovoljna. Moguće je da ćete smanjiti izlaske, a više uživati kod kuće u društvu najdraže osobe. Oni koji su još sami ljubav bi mogli naći na sasvim običnim mjestima.

KARIJERA: Sve ono što ste smišljali i planirali polako dobiva vanjska obilježja. Neki će prepoznati prilike za usavršavanje svojih ideja. Idite korak po korak jer će se tim tempom i otvarati prilike. Također upotrijebite svoj šarm u poslovnim dogovorima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Možete više uz više diplomacije.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



BLIZANCI

LJUBAV: Ako ste još sami i tražite ljubav, budite odmjereni i ne navaljujte. Prije će se dogoditi da ovaj put drugi zavedu vas nego obratno. Zato možete ostati pasivni, barem zasada. Ako se osjećate usamljeno, računajte s tim kao fazom, te da će sve ići polako.

KARIJERA: Uglavnom ćete stremiti visokim ciljevima, a okolnosti i događaji ići će u prilog tome. Manji problemi mogu se nazirati zbog nekih stvari iz prošlosti. Te analize završite u tišini kako bi mogli nastaviti dalje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Male brige bez posebnog razloga.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



RAK

LJUBAV: Pred vama su lijepi ljubavni dani kad možete očekivati sklad između sebe i voljene osobe. Ako ste još sami, svakako izađite van u društvo jer us šanse da se s nekim zbližite povećane. Bit ćete zavodljivi, a osobe suprotnog spola rado će vam prilaziti.

KARIJERA: Nalazite se u fazi kad treba rješavati sitnice. Od njihova mnoštva vi možda ne vidite glavnu stvar, pa vam ciljevi nisu sasvim jasni. Ipak, kročite sigurnim i utabanim putevima, a ni rezultati neće izostati. Radite dio po dio.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte prije spavanja za bolji san.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



LAV

LJUBAV: Između vas i voljene osobe svakim će danom biti sve više razmjena ideja, ali i distance. Svatko će željeti nešto svoje, a usuglašavanje će biti kroz kompromis. Nađite zlatnu sredinu i oboje ćete biti mirniji. U protivnom, osjećat ćete se usamljeno.

KARIJERA: Na dnevni red dolaze intelektualne borbe. Neke će u vama izazivati emocije, pa ćete ih odrađivati sa strašću ili s ljutnjom. Osjećat ćete se ambivalentno i neće vam biti jasno na čemu ste. Razbistrite sve s argumentima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Fokusirajte se na bitne stvari.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



DJEVICA

LJUBAV: Vaša vesela i analitična priroda postat će malo tiša, a vi na neki način običniji. Barem kad se radi o ljubavi. Više vam neće biti važne atrakcije, nego ćete uspjeti uživati u malim stvarima. To je zrelost, bilo para, bilo osobe. Voljet ćete.

KARIJERA: Poslovi se intenziviraju, a sve što radite poprima poduzetnički karakter. Mnogi će se ovih dana jače pokrenuti ili će se od njih zahtijevati veći angažman na radnom mjestu. Oni koji traže posao također će biti prilično aktivni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte zanemariti redovan san.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



VAGA

LJUBAV: Oni koji imaju obitelj ovih će joj se dana potpuno posvetiti ili će jedan član iste zahtijevati njihovu pažnju. Oni u novim vezama prolazit će male krize zbog nedostatka atrakcija. Dosada bi vas zaista mogla pomučiti. Izađite među ljude.

KARIJERA: Činit će vam se da je pritisak na poslu svakim danom sve veći, a uslijedit će i intelektualna nadmudrivanja. Najbolje je pozvati se na pravila posla i striktno ih poštovati. Ako tako ne ide, ne ulazite u rasprave.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne odustajte od svojih ciljeva.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



ŠKORPION

LJUBAV: Možda neće sve ići tako brzo kao što očekujete, ali stvari se svakako okreću u vašu korist. Budite otvoreni, komunicirajte s humorom kako vi to već znate, volite sebe i druge. Izađite van među ljude. Oni će vas rado prihvaćati.

KARIJERA: Predlagat će vam razne opcije, ali vi sami nećete moći utjecati na stvari. Osjećat ćete se kao promatrač kojem se nešto nudi bez pravog izazova. Surađujte s drugima. Čitajte između redova. Ono što sad ne ide, ići će kasnije. Treba strpljenja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Svaki dan nađite nešto što vas veseli.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



STRIJELAC

LJUBAV: Ulazite u manje zanimljivu ljubavnu fazu kad će se prilike prorijediti, a vi sve teže nalaziti zajednički jezik sa osobama suprotnog spola. Primirite se i snagom samokontrole odražavajte solidan status quo. Pazite kako se izražavate.

KARIJERA: Rješavat ćete složenije zadatke bez ikakvih problema i svojom oštroumnošću impresionirati sve oko sebe. Kontakti će biti zanimljivi, a vi ćete izgarati na radnom mjestu. Dat ćete sve od sebe da uspijete. Neće biti prepreka.

ZDRAVLJE&SAVJET: Stalno ćete biti s ljudima. Povremeno se osamite.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



JARAC

LJUBAV: Nekima će se činiti kao da je ljubav daleko od njih, a zapravo je blizu. Treba bolje otvoriti oči. Ipak, mnogi će se više posvetiti sebi ili će svoja ljubavna očekivanja instinktivno smanjiti. Kako god bilo, izlasci bi mogli biti ugodni. Šteta ih je propustiti.

KARIJERA: Mala živciranja bit će povezana s odradom nekih sitnica iz prošlosti. Učinit ćete to na originalan način i tako otpustiti stare brige. Okrećete se novim poslovnim idejama koje su kreativne. Jedva čekate da se upustite u spomenuto.

ZDRAVLJE&SAVJET: Postajete aktivniji u sportu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



VODENJAK

LJUBAV: Možete očekivati raznolike utjecaje na svoj privatni život. S jedne strane, postojat će mogućnost mirnog uživanja i sklada, no s druge, bit će vanjskih izazova na koje ćete oboje morati reagirati. Pripremite se na obje varijante.

KARIJERA: Vaši nadređeni mogli bi vas iznenaditi nekim sasvim novim i neočekivanim prijedlogom. U prvi tren nećete znati kako se postaviti, ali oni sami dat će vam ideju što i kako dalje. Samo ih pažljivo slušajte i slijedite svoju intuiciju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Odmarajte se redovno.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



RIBE

LJUBAV: Kako tjedan bude odmicao, bit će sve više poziva i prilika za izlaske, zabave, provode, ludovanja i ljubavi. Vjerojatno ćete biti rado viđen gost, a i vi sami trudit ćete se da ništa ne propustite. Bilo u vezi, bilo sami, dobro ćete se provoditi.

KARIJERA: Rezultati vaših napora polako izlaze na vidjelo, pa će drugi gledati da vas podrže. Ipak, ima još dosta toga oko čega će se trebati dogovarati, a tu će vještine kao što su diplomacija, tolerancija i snošljivost nositi prave bodove.

ZDRAVLJE&SAVJET: Manji pad imuniteta. Štedite se.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Djevica, Vaga, Jarac