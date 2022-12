"Moj je suprug jako čudno reagirao na sestrinu objavu trudnoće; ne znam što da o tome mislim..."

Kad žena svojim bližnjima kaže da je trudna obično očekuje snažnu i emotivnu reakciju, no nitko ne očekuje da će drugi biti toliko uzbuđeni da povraćaju. Jedna se žena zato šokirala kad je njena sestra rekla da je trudna, a njen suprug blijed i vidno uplašen otrčao na WC gdje ga je kasnije našla i kako plače...

"Bili smo kod mojih roditelja na večeri i sve je bilo dobro; razgovarali smo, smijali se i jeli, no čim je moja sestra objavila da je trudna, primijetila sam da je utihnuo i da se nije kao mi ostali ustao čestitati joj, samo je buljio u nju ili prema njoj, nisam skroz sigurna. Pitala sam ga je li dobro, a on je promrmljao da mu je mučno što mi je bilo čudno jer je do tad bio savršeno dobro, a već nekoliko trenutaka kasnije, počeo je povraćati. Kad sam ušla k njemu, on je sjedio na podu kupaonice i nije mi dao da mu pomognem ustati i oprati lice", napisala je na Redditu.

"I moja je obitelj bila zabrinuta za njega i morala sam ga odvesti kući. Provjerila sam mu temperaturu i krvni tlak, ali sve je bilo normalno. Ubrzo nakon toga je zaspao, a probudio se sutradan rano ujutro, već u 5 :30 h. Čula sam kako jeca pod tušem i uletjela i pitala je li dobro, ali samo mi je rekao da treba minutu sam sa sobom."

"Skoro sam poludjela tražeći da mi objasni što se događa, a on mi je govorio da se samo osjeća preopterećeno... od čega?!?! On nije tip koji se stresira zbog posla ili bilo čega sličnog i ovo je jako čudno i ne sliči na njega. Obukao se i otišao, a kasnije opet odbio razgovarati o tome."

"Ne mogu si pomoći, a da ne mislim da je takvu reakciju pokrenula sestrina objava trudnoće jer je sve počelo odmah nakon toga, a sjetila sam se i kako mi je ona jednom natuknula da je moj muž baš njezin tip i da se nada da će završiti s nekim takvim".

- Ili vaš muž voli vašu sestru i takav je jer će ona dobiti dijete s nekim drugim ili je pak otac sestrinog djeteta. Treće nema - napisala je jedna žena, a mnogi su autorici poručili da što prije razgovara sa svojom sestrom.

"Planiram. Iako se nakon svoje objave čini potpuno 'normalna', čak je predložila i da muža odvedem u bolnicu da ga dobro pregledaju", odgovorila je.

