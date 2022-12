S 28 godina ima devetero djece: ‘Ljudi kažu da izgledam mlađe od svoje najstarije djece’

Mnoge žene sanjaju o tome da jednog dana postanu majke, no biste li se ikada vidjeli kao majka devetero djece? Jedna je mama otkrila da je svoje prvo dijete rodila sa 17 godina, a do 28. godine imala je devetero djece. U videu na Tik Toku svojim pratiteljima je objasnila kako postala mlada majka s toliko djece, piše The Sun.

Ispričala je da je prvog sina dobila 2001. godine kada joj je bilo samo 17 godina, s 19 godina dobila je prvu kćer, a s 20 godina drugog sina. S 21 godinom dobila je trećeg sina, a već s 22 godine četvrtog sina. Kada je imala 24 godine ponovno je dobila kćer, s 25 opet sina, s 26 godina još jednu kćer i na kraju je s 28 godina rodila još jednog sina.

Mama devetero djece otkrila je da postoji samo 11 godina razlike između njezinog najstarijeg sina koji ima 21 godinu i njezinog najmlađeg koji ima 10 godina. Njezin video na Tik Toku u kratkom razdoblju je prikupio 14,2 milijuna pregleda, a korisnici su ostali šokirani s time koliko djece ima, ali i s njezinim mladolikim izgledom. Mama je otkrila da sada ima 39 godina, a neki korisnici tvrde da izgleda mlađe od svoje djece.

- Na prvu bih rekla da je tvoje troje djece starije od tebe - napisala je jedna korisnica.

"Jednostavno ne vjerujem da imaš 39 godina", komentirala je druga korisnica, a treća je dodala: "Ne bih nikada mogla imati toliko djece, moja najgora noćna mora."

Majka je na to odgovorila da nije toliko strašno, iako je imati četiri tinejdžera u kući poprilično izazovno.

