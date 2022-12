Tetovirala je očne jabučice, a sada gubi vid: 'Kćer (7) me upozoravala na ovo, trebala sam je slušati'

Mama petero djece priznala je da je požalila što nije poslušala upozorenje svoje sedmogodišnje kćeri da bi mogla oslijepiti ako bi tetovirala očne jabučice jer sada gubi vid.

Studenticu prava Anayu Peterson inspirirala je plavooka Amber Luke, australska manekenka koja je 2019. obojila svoje očne jabučice u plavo, prije nego što je privremeno oslijepila na tri tjedna.

Anaya (32) ostavljena je u bolnici zbog promjene i suočava se s trajnom sljepoćom nakon sumnje na reakciju na tetovažu očne jabučice, kako prenosi Daily Mail.

Obožavateljica modifikacija tijela tetovirala je desnu očnu jabučicu u plavu boju u srpnju 2020. i unatoč suočavanju s glavoboljama i suhim očima kao dijelom procesa ozdravljenja, odlučila je obojiti lijevo oko u ljubičasto u prosincu te godine.

Nakon mjeseci bez komplikacija, Anaya se probudila u kolovozu prošle godine s natečenim kapcima kao da joj je lice napuhano zrakom. Kako je oteklina postajala sve gora i gora, Anaya se prijavila na odjel hitne pomoći u bolnici, nakon što propisani antibiotici nisu učinili ništa za smanjenje teške upale. Tri dana je dobivala lijekove kroz kapaljku, prije nego što je sljedeći dan obavljena biopsija njezine problematične očne jabučice.

Anaya tvrdi da se njezina kći India nikada nije slagala s neobičnom tetovažom jer se bojala da će joj mama oslijepiti, s čime se sada suočava jer joj se vid pogoršava.

“Isprva sam samo namjeravala napraviti jedno oko jer sam mislila da ću, ako oslijepim, imati barem drugo oko. Trebala sam ostati pri tome. Kćer mi je rekla da ne želi da to učinim jer se bojala da ću ostati slijepa. Nije se uopće slagala s time”, objasnila je Anaya.

“Moj gornji kapak počeo je prvi oticati i onda je moj donji kapak počeo oticati. Bilo je sve gore i gore. Odlučila sam da odem u bolnicu. Operirali su me i uzeli uzorke oka. Ne bi to mogli dok sam budna pa su me uspavali”, dodala je.

Iako je Anaya bolnicu napustila u boljem stanju i na putu oporavka, majka je zbog cijele muke požalila što je odlučila krenuti s tetovažama očnih jabučica. I oftalmolozi su joj rekli da je sada pod vrlo visokim rizikom od dobivanja glaukoma, a vid joj se već pogoršava.

“Nekako sam se oporavila. Zapravo sam na rubu da oslijepim. Nemam više vid 20/20. Iz daljine ne vidim crte lica. Da nisam dala tetovirati očne jabučice, ne bih imala ovaj problem. Čak sam se i danas probudila s još više mrlja u očima, što je opasno. Ne mogu izvaditi ove tetovaže s očiju. Uvijek ću imati ovaj problem. Dakle, u biti mislim da je najbolje pustiti me da oslijepim kako budem starila”, ispričala je.

“Da se mogu vratiti u prošlost, napravila bih jednu crnu tetovažu u oku i ostavila tako. Napravila bih jednu crnu. Apsolutno. Govorim svojoj kćeri da ne mari za tuđa mišljenja jer su oni samo obični ljudi poput svih. Imate pozitivnih komentara i negativnih komentara, ali negativni komentari uvijek zasjene pozitivne”, zaključila je.

