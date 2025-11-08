Onkolog upozorava: Ovaj 'tihi' simptom raka crijeva često prolazi nezapaženo

Vodeći američki onkolog upozorio je na simptom raka crijeva o kojem se premalo govori, a koji se lako može previdjeti. Prema riječima dr. Yousufa Zafara, specijalista za gastrointestinalne tumore, osjećaj da crijeva nisu potpuno ispražnjena nakon velike nužde može biti važan znak upozorenja na prisutnost tumora.

“Simptom o kojem se nedovoljno raspravlja jest osjećaj da vam se crijeva ne prazne potpuno nakon što obavite nuždu”, objasnio je dr. Zafar u videu na TikToku. Takav osjećaj nastaje kada tumor sužava ili djelomično blokira crijevni kanal, otežavajući normalan prolazak stolice. Najčešće je riječ o tumorima u rektumu ili donjem dijelu debelog crijeva, dijelu probavnog sustava zaduženom za stvaranje i izlučivanje stolice.

Osim neugodnog osjećaja nepotpunog pražnjenja, začepljenje može izazvati i druge simptome – poput bolova u trbuhu, mučnine i povraćanja neprobavljene hrane, upozorava organizacija Cancer Research UK. Upozorenje dr. Zafara dolazi u trenutku kada liječnici bilježe zabrinjavajući porast raka crijeva kod mlađih osoba. Statistike pokazuju da se broj oboljelih mlađih od 50 godina gotovo udvostručio u posljednja tri desetljeća.

Dr. Zafar je u videu podijelio i druge rane simptome koje ne treba ignorirati – čak i ako nisu bolni:

Krv u stolici ili rektalno krvarenje: “Mnogi pacijenti primjećuju krv mjesecima, pa čak i godinama prije nego što potraže pomoć”, upozorava onkolog.

Bolovi ili grčevi u trbuhu koji ne prolaze sami od sebe

Neobjašnjiv gubitak težine: “Ako gubite na težini, a niste na dijeti niti pojačali fizičku aktivnost, to je signal za alarm.”

Anemija (niska razina željeza): Uzrokuje umor, slabost i kratkoću daha, a može biti posljedica unutarnjeg krvarenja. “Ako ste anemični i nema očitog razloga, razgovarajte s liječnikom o pregledu na rak crijeva.”

Dr. Zafar ističe da mnogi pacijenti uopće nemaju izražene simptome, zbog čega je redovit probir ključan. “Ako imate bilo koji od ovih znakova – ili ste u dobi kada se preporučuje testiranje – obratite se liječniku. Rano otkrivanje može spasiti život.”

Znanstvenici su nedavno otkrili tzv. “trenutak velikog praska” u razvoju raka crijeva – fazu kada stanice raka počinju izbjegavati imunološki sustav. To im omogućuje da se šire neprimijećeno, što liječenje čini težim. Istraživači vjeruju da će to otkriće pomoći u razvoju novih imunoterapijskih tretmana i cjepiva koji bi mogli spasiti tisuće života.