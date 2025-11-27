Izbacite je iz kuhinje odmah: Ova hrana značajno povećava rizik od raka debelog crijeva kod žena

Zdravstveni stručnjaci već godinama primjećuju porast slučajeva raka debelog crijeva kod mlađih ljudi, a novo istraživanje upućuje na još jedan važan dio slagalice: ultraprerađenu hranu. Prema nalazima, upravo bi ona mogla biti značajan čimbenik rizika, osobito kod žena. Studija objavljena 13. studenoga u časopisu JAMA Oncology pratila je više od 29.000 žena u njihovim 20-im, 30-im i 40-im godinama, i to u razdoblju od 1991. do 2015. Istraživači su otkrili da su žene koje su unosile najviše ultraprerađene hrane, oko 10 porcija na dan, imale 45 posto veći rizik od razvoja polipa odnosno predkanceroznih izraslina u debelom crijevu u usporedbi s onima koje su unosile najmanje, oko tri porcije dnevno. Polipi se, naravno, mogu ukloniti ako se otkriju na vrijeme, ali ako se zanemare, s vremenom mogu rasti i prijeći u rak, piše People.

Autori podsjećaju da ultraprerađena hrana čini veliki dio prehrambene ponude, primjerice u u SAD-u čini oko 70 posto ukupne opskrbe hranom. Riječ je o proizvodima koji sadrže sastojke koje u kućnoj kuhinji uglavnom ne biste imali: umjetna bojila i arome, kemijske konzervanse radi duljeg roka trajanja, emulgatore poput hidrogeniranih ulja te zaslađivače poput visokofruktoznog kukuruznog sirupa. U tu skupinu ulaze gazirana pića, industrijske grickalice kao što su čips, keksi i krekeri, zatim slatkiši, gotova i zamrznuta jela, delikatesne salame i naresci, sušeno meso, hrenovke i slični proizvodi.

Gastroenterolog dr. Andrew Chan iz bolnice Mass General Brigham u Bostonu, jedan od autora studije, objašnjava da takva hrana može narušiti ravnotežu 'dobrih' i 'loših' mikroorganizama u crijevima te oštetiti zaštitnu sluznicu probavnog sustava. U takvom okolišu, upozorava, raste šansa da se počnu razvijati abnormalne stanice. Dodaje i da se rizik povećava prilično linearno. Pojednostavljeno, što više ultrapreradđene hrane jedete, to je veća vjerojatnost da će to pogodovati nastanku polipa.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da nije sve crno-bijelo. Nutricionistička epidemiologinja dr. Marian Neuhouser iz Fred Hutch Cancer Centera u Seattleu, koja nije sudjelovala u istraživanju, ističe da nisu sve ultraprerađene namirnice nužno loše. Primjerice, neki jogurti, kruh od cjelovitih žitarica ili žitarice za doručak mogu pružiti nutrijente koji su povezani s nižim rizikom od raka debelog crijeva zbog čega ih se često smatra 'zaštitnim' namirnicama.

Dr. Robin Mendelsohn, gastroenterologinja iz njujorškog Memorial Sloan Kettering Cancer Centera, također upozorava na ograničenje istraživanja: studija se fokusirala na specifičnu populaciju – medicinske sestre, većinom bjelkinje. Zato će, kaže, rezultate trebati potvrditi i na drugim skupinama kako bi se dobila potpunija slika. Unatoč tome, nalazi se uklapaju u više ranijih istraživanja koja su povezivala ultraprerađenu prehranu s nepovoljnim ishodima za zdravlje crijeva.

Ovi psi su najodaniji čuvari svojih obitelji: Jedan bi vas mogao iznenaditi

Chan pritom naglašava važnu stvar: prehrana vjerojatno nije jedino objašnjenje porasta ranog raka debelog crijeva. U praksi, kaže, susreću i mlađe pacijente koji se hrane vrlo zdravo, a ipak obole. Zbog toga je, dodaje, otkrivanje drugih rizičnih faktora jedan od ključnih fokusa daljnjeg rada njihovog istraživačkog tima.