Malvaziju jest najbolje piti kada ja mlada i svježa, ali pokazala je kako zna i dobro stariti

Vrlo intrigantna degustacija dogodila se na Vinskim razgovorima Tomislava Stiplošeka, 29. već po redu, u Naša priča by Flaneur. Upoznali smo, primjerice, pojam horizontalne i vertikalne degustacije. Horizontalna je degustacija degustiranje različita vina iz iste regije i berbe iz različitih vinograda, položaja ili tehnologija. Vertikalnom degustacijom vina degustiramo vina različitih godišta, obično iste sorte, proizvođača ili vinograda. Također smo upoznali i kafić Naša priča by Flaneur koji je Stiplošek otvorio sa svojom kolegicom Silvijom Mundom pred kraće vrijeme odmah preko puta rodilišta u Petrovoj a koje se uspjelo prometnuti osim u mjesto dobre kapljice i u mjesto gdje se od jutra mogu pojesti neki od najboljih tostova u Zagrebu.

Foto: Rene Karaman

Degustacija je organizirana u suradnji s Cheers with you Nedeljke Krupljan, sommelierskog brenda poznatog u Istri, gdje Nedeljka Krupljan drži slične događaje na boljim mjestima poluotoka, uz degustaciju maslinovih ulja za što je također kvalificirani sommelier. Ovom prilikom se kušala Malvazija Rustica Cossetto, berbe 2018., 2013., 2011. i 2009. To je vino čije je grožđe prvo prosušivano na lozi, potom macerirano dva dana. Nakon fermentacije, vino je stavljeno na odležavanje u drvene bačve i potom u bocu. Usporedno s Rusticom, kušane su Malvazije Cossetto redovnih berbi iz istih godina, što je činilo da to doista bude vertikalna i horizontalna degustacija. - Zbog velikog broja Malvazija na tržištu Istre htjeli smo da naša Malvazija bude nešto drukčija od ostalih, tj. htjeli smo proizvesti vino od autohtone sorte u kojoj će se prepoznati tipičnost, a ujedno da to vino može izdržati duže odležavanje u boci, kaže Cossetto. Sasvim je u pravu Nedeljka Krupljan kada kaže kako je degustacija pokazla da malvazije pokazuju veliki potencijal starenja pri odležavanju, iako je uvijek najbolje piti ih u prvu godinu dvije dana.

Foto: Rene Karaman

Vidjelo se pri kušanju kolika može biti razlika u berbi kod vina iz istog vinograda, kao i koliko vino podnosi svoje godine. Iznenađenje je, recimo, bila malvazija iz 2013. godine. Malvazije Rustice odležavane su hrastovim bačvama od 500 litara te su također pokazala različita svojstva, po općoj je ocjeni najbolja bila također ona iz 2013. godine, no za dlaku ispred one najstarije iz 2009. Nažalost, ovo su bile neke od posljednjih boca Cossettove malvazije pa nije vjerojatno da ćete ih negdje nabaviti, no imajte na umu kod sljedeće kupnje ostaviti koju bocu sa strane.

Foto: Rene Karaman

Tomislav Stiplošek se pobrinuo za popratne zalogaje; ovog su puta to bile plate sa suhomesnatim proizvodima i sirevima, uz koje je poslužen kruh iz omiljene zagrebačke craft pekarnice Bread Club. Našao se u košarici pirov kruh s tostiranim sjemenkama suncokreta, lana i buče, pain de campagne (brašno T850 i 5% raženog brašna) i focaccia s maslinovim uljem. U ovom slučaju publika nije birala favorita; svidjelo im se sve. - U ovim, 29. Vinskim razgovorima, što je već jako lijepa brojka, malo smo izašli iz zone komfora u kojoj obično radimo. Nismo ugostili vinara nego smo fokus stavili na vina, ovog puta na dvije malvazije i vertikalno pratili njihovo starenje. To je nešto što ćemo ubuduće raditi što češće, da bi možda došli do nekih rezultata i saznanja imaju li naša vina potencijala za duže odležavanje. Ako je suditi po Malvaziji Rustica, itekako imaju. Mene osobno oduševila je Rustica iz 2009. - stvarno perfektno vino kojeg, nažalost više nema - ovo su bile zadnje boce, istaknuo je Tomislav Stiplošek.