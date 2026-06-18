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PRATILI I SUSJEDI

Poslušajte kako je komentator u Srbiji prenosio utakmicu Hrvatske, iznenadit ćete se!

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
18.06.2026.
u 07:15

I dok je čitava Hrvatska bila uz televizore i grizla nokte, zanimljivo je pogledati kako se dvoboj pratio u Srbiji.

Hrvatska nogometna reprezentacija u 1. kolu skupine L Svjetskog prvenstva u Dallasu je pred 70.389 gledatelja izgubila od Engleske 4:2 (2:2). Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, Martin Baturina izjednačio je u 36. minuti, a Kane je svojim drugim pogotkom u 42. minuti ponovno donio prednost Englezima. Na 2:2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela.

Engleska je ponovno povela već u 47. minuti kada je Jude Bellingham iskoristio prostor na desnoj strani i pogodio za 3:2. Hrvatska je pokušavala odgovoriti, ali je protivnik bio konkretniji u nastavku susreta i kontrolirao ritam utakmice.

@balkansport4k

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♬ izvorni zvuk - balkansport4k

Ključni trenutak prvog poluvremena bio je i kazneni udarac Engleske koji je prethodio prvom pogotku Kanea, dosuđen nakon prekršaja Luke Modrića u gužvi nakon kornera. Livaković je prvotno obranio jedanaesterac, no VAR intervencijom penal je ponovljen jer je vratar prerano izašao s linije, a Kane je iz drugog pokušaja bio precizan.

Konačnih 4:2 postavio je Marcus Rashford u 85. minuti nakon lijepe akcije engleske klupe. Engleska je tako upisala pobjedu na otvaranju skupine, dok Hrvatska nakon izjednačenog prvog dijela ostaje bez bodova u prvom kolu.

A sve to pratilo se u Hrvatskoj i regiji. I dok je čitava Hrvatska bila uz televizore i grizla nokte, zanimljivo je pogledati kako se dvoboj pratio u Srbiji.

Komentator utakmice u Srbiji ovaj put nije navijao za hrvatskog protivnika što nije baš neubičajno kada igraju vatreni. Komentatori naših istočnih susjeda većinom bez ikakvog žara komentiraju utakmice naše reprezentacije, kao da prenose sprovod. No, ovaj put je posao profesionalno odrađen.

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SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
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Ključne riječi
SP 2026. Hrvatska reprezentacija

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