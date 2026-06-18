Neurokirurg otkriva: Ovih 8 namirnica obavezno uvrstite u prehranu ako želite imati zdrav mozak
Za dobro funkcioniranje mozga nije važan samo san, kretanje i mentalna aktivnost, nego i ono što svakodnevno jedemo. Zdrava prehrana može pomoći koncentraciji, pamćenju i općem osjećaju mentalne svježine, osobito ako se temelji na namirnicama bogatima antioksidansima, zdravim masnoćama i protuupalnim spojevima. Neurokirurg dr. Brett Osborn za Grazia Magazine ističe da mozak treba pravilnu prehranu kako bi radio najbolje što može.
Prema njegovim riječima, priroda nam nudi niz namirnica koje mogu poduprijeti zdravlje mozga. Mnoge od njih djeluju tako da pomažu smanjiti upalu, koja se povezuje sa starenjem moždanog tkiva i razvojem neurodegenerativnih bolesti. Upravo zato stručnjaci sve češće naglašavaju da se briga za mozak ne počinje tek u starijoj dobi, nego već svakodnevnim izborima na tanjuru.
Brokula: Brokula je jedna od namirnica koju dr. Osborn posebno ističe zbog spoja sulforafana. Riječ je o biljnom spoju koji se povezuje s potporom normalnom radu mozga i zaštitom stanica od štetnih procesa. Može se jesti kuhana na pari, kratko pečena u tavi ili dodana u juhe, salate i povrtne zdjele.
Špinat: Špinat je zeleno lisnato povrće koje se lako uklapa u svakodnevnu prehranu. Bogat je hranjivim tvarima i antioksidansima, a često se preporučuje kao dio prehrane koja podržava zdravlje mozga i krvnih žila. Može se dodati u smoothie, omlet, tjesteninu, varivo ili poslužiti kao jednostavan prilog uz ribu i meso.
Kelj: Kelj je još jedna zelena namirnica koju stručnjaci povezuju s boljom kognitivnom potporom. Sadrži vitamine, minerale i biljne spojeve koji mogu biti korisni za organizam u cjelini, pa tako i za mozak. Ako vam je okus sirovog kelja prejak, možete ga kratko pirjati s maslinovim uljem i češnjakom ili ubaciti u jutarnji smoothie.
Borovnice: Borovnice su male, ali nutritivno vrlo bogate bobice koje se često nazivaju hranom za mozak. Sadrže antocijane, antioksidanse koji pomažu u zaštiti stanica od oksidativnog stresa i upalnih procesa. Mogu se jesti same, dodati u zobenu kašu, smoothie, jogurt ili salatu.
Losos: Losos je masna riba bogata omega-3 masnim kiselinama, koje su važne za zdravlje mozga. Te zdrave masnoće povezuju se s pamćenjem, raspoloženjem i zaštitom od kognitivnog propadanja. Najjednostavnije ga je pripremiti u pećnici s limunom, maslinovim uljem i povrćem.
Skuša: Skuša je često dostupnija i povoljnija masna riba, a također je vrijedan izvor omega-3 masnih kiselina. Može biti odličan izbor za brzi ručak, osobito ako se posluži uz krumpir, salatu ili kuhano povrće. Kao i kod drugih riba, najbolje ju je pripremati jednostavno, bez previše masnih umaka i teških dodataka.
Sardine: Sardine su mala riba velikih nutritivnih vrijednosti. Bogate su zdravim masnoćama, proteinima i mineralima, a praktične su jer se mogu jesti svježe, pečene ili iz konzerve. Uz integralni kruh, rajčicu, maslinovo ulje i malo limuna mogu postati jednostavan, brz i vrlo hranjiv obrok.
Kurkuma i đumbir: Kurkuma sadrži kurkumin, spoj poznat po antioksidativnom i protuupalnom djelovanju. Đumbir se također često ističe kao namirnica koja može pomoći u smanjenju upalnih procesa i zaštiti stanica od oksidativnog stresa. Ove začine možete dodavati juhama, varivima, umacima, smoothiejima ili toplim napicima, ali s količinama treba biti umjeren, osobito ako uzimate lijekove ili imate zdravstvene tegobe.