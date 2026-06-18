Bilogora zove na Doživljaj više: Aktivni izleti, priroda i najveća carska manifestacija središnje Hrvatske

Punokrvni Doživljaj više: aktivni izleti i najveća carska manifestacija središnje Hrvatske

Pred vratima ljeta, odmor ne moramo definirati kroz križanje dana do godišnjeg i odlaska na more. Nekad je najbolji upravo onaj vikend u kojem hodamo i dišemo punim plućima kroz šumu, malo bicikliramo, malo zaprljamo tenisice, sjednemo na konja, spustimo do jezera ili se usred šume upustimo s društvom u quad avanturu. Poslije sjednemo za stol nakrcan domaćom preukusnom bogatom hranom, i zaključimo sretno dan zdravicom finog vina!

Foto: Stipe Bošćić

Bjelovarsko-bilogorska županija jedna je od onih destinacija koje ne treba osvajati u maniri Indiane Jonesa. Treba je otkrivati polako. Stazu po stazu, brežuljak po brežuljak, vinograd pa kušaonicu, jezero pa šumu. Pitoma je, neopisivo zelena i dovoljno raznolika da u jednom danu možete hodati kroz Bilogoru, voziti bicikl među selima i vidikovcima, okušati se u off-road vožnji, a dan završiti uz domaće likere, rakije, sokove ili domaće obroke pripremljene onako kako se ovdje radi generacijama.

Foto: Stipe Bošćić

Ako ovog ljeta tražite aktivan izlet izvan gužve, bilo gradske bilo turističke, ovo je vodič kroz nekoliko najboljih outdoor doživljaja u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji.

Planinarenje na Bilogori: staze za hodanje bez presinga

Bilogora je jedna od onih gora koje ne traže veliku kondiciju ni planinarsko dokazivanje. Prostire se više od 80 kilometara, a njezin najviši vrh Rajčevica doseže 309 metara. Po visini je najniža hrvatska gora, ali po prostranstvu jedna od najvećih. Upravo zato idealna je za lagano planinarenje, obiteljske izlete i boravak u prirodi.

Ovdje se hoda kroz šumu, preko blagih obronaka, uz vidikovce koji se iznenada ukažu kroz krošnje. Dobro mjesto za početak je Planinarski dom Kamenitovac , smješten iznad sela Maglenče, na rubu šume Mačjak.

Foto: Stipe Bošćić

U blizini doma nalazi se Poučna staza Bilogora , kratka kružna staza duga 250 metara, savršena lokacija za obitelji s djecom. Za one koji žele ozbiljniju šetnju tu je planinarska obilaznica “Bilogorskim stazama”, duga 11 kilometara. Počinje i završava kod Planinarskog doma Kamenitovac, a za obilazak postoji dnevnik s kontrolnim točkama i značka za one koji ih sve prođu.

Foto: Stipe Bošćić

Bilogora ne traži da budete iskusni planinar. Dovoljno je da volite šumu, mir i onaj feel good osjećaj da ste dan proveli vani.

Cikloturizam: više od 500 kilometara ruta kroz zeleni kraj

Za one koji destinaciju najradije upoznaju na dva kotača, Bjelovarsko-bilogorska županija ima više od 500 kilometara cikloturističkih ruta . Rute vode kroz livade, šume, vinograde, sela, jezera, kulturno-povijesne lokalitete i vidikovce.

Foto: Stipe Bošćić

Vožnja je dovoljno raznolika da ne bude dosadna, ali uglavnom nije iscrpljujuća za rekreativce. Blagi usponi, otvoreni pogledi, mala sela i mirne ceste čine ovaj kraj odličnim za obitelji, vikend bicikliste, gravel entuzijaste i sve koji vole aktivan odmor bez previše komplikacija.

Uz rute se nalaze izletišta i restorani s domaćom hranom, natkrivena odmorišta, servisne stanice za bicikle i pametne klupe. Ako se ne želite baviti kartama i planiranjem, dostupni su i licencirani bike vodiči koji znaju gdje stati, što vidjeti i kojim putem krenuti.

Foto: Stipe Bošćić

Skresovi kod Garešnice: jezero, šetnja, ribolov i šaran na rašljama

Ako ljetni izlet zamišljate uz vodu, sporiji ritam i aktivnosti na otvorenom, jezero Skresovi kod Garešnice dobar je izbor. Smješteno je na rubnom dijelu grada i poznato kao jedna od kvalitetnih ribolovnih voda u Moslavini.

Foto: Stipe Bošćić

Ovdje se možete okušati u ribolovu, kajakarenju ili vožnji čamcem, prošetati uz vodu ili jednostavno provesti dan vani. Skresovi su pogodni i za druženja i manifestacije. Uz uređenu šetnicu oko jezera nalaze se sala za domjenke i vanjski prostor za pripremu hrane.

Poseban doživljaj je šaran na rašljama, pripremljen uz pomoć iskusnih domaćina. Inače, cijela je županija okružena ribnjacima, pa je za ribolovce i ljubitelje vode, ovo je svakako mjesto puno pozitivnih otkrića. Ljubitelji jezera, mirnih voda, neobičnih krajolika ovdje će doći na svoje.

Quad safari park Narta: kad prividno mirna priroda dobije dozu adrenalina

Za one koji vole malo više akcije, Quad safari park Narta – Bjelovar Adventure donosi potpuno drukčiji pogled na ovu mirnu zelenu regiju. Ovdje vas čekaju quad ture kroz šumske puteve, zemljane i šljunčane terene, travnjake i nasipe.

Foto: Stipe Bošćić

Ture vodi domaćin Željko, koji teren poznaje jako dobro, pa je vožnja sigurna i zanimljiva i za početnike i za one koji već imaju iskustva s quadovima. Doživljaj je dovoljno uzbudljiv da ga zapamtite, ali dovoljno pristupačan da se u njega mogu upustiti i oni koji prvi put sjedaju na quad.

Foto: Stipe Bošćić

Imanje nudi i dodatne sadržaje za djecu, prostor za druženje te mogućnost upoznavanja s domaćim životinjama. Nakon vožnje priča se često nastavlja za stolom, uz domaći gulaš od jelena ili pizzu iz krušne peći. Iz prve ruke, teško je zamisliti bolji završetak off-road avanture.

Konjičke staze: Bilogora iz sedla

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije postoji nekoliko certificiranih konjičkih turističkih staza. U istraživanje prirode vode vas certificirani vodiči turističkog jahanja, bez obzira na to jeste li početnik koji nikada nije zajahao konja ili iskusniji jahač spreman za duže ture.

Foto: Stipe Bošćić

Najpoznatija je Bilogorska konjička turistička staza, prva međunarodno certificirana konjička turistička staza u Hrvatskoj. Duga je 90 kilometara i ima dvadesetak punktova Horses welcome.

Staze vode kroz šume, livade, pašnjake i blage brežuljke Bilogore, ali i prema seoskim domaćinstvima, domaćoj kuhinji, vinskim podrumima, bazenima, konjičkim klubovima i kulturno-povijesnim točkama. Najljepše ih je doživjeti u kasno proljeće, ljeto i ranu jesen, kada je priroda najživlja, a svaki punkt na ruti postaje nova mala priča.

Foto: Stipe Bošćić

Kako složiti savršen aktivni dan

Jutro možete započeti šetnjom šumskom stazom na Bilogori, popodne sjesti na bicikl, zatim se spustiti do Skresova ili odabrati quad avanturu u Narti. Ako vam je draži mirniji tempo, odluka je laka - zamijenite motor konjem i krenite bilogorskim stazama - ravno iz sedla.

Dan je najbolje završiti u kušaonici, restoranu ili na nekom od OPG-ova, uz domaće okuse i ljude koji još uvijek imaju vremena ispričati priču o svom kraju. Oni su tek priča za sebe, seoska imanja i ljudi koji tamo žive i rade, daleko su najbolja pozivnica i najljepša prezentacija ovog kraja.

Foto: H.Varendorff

Malo šume, malo sunca, malo adrenalina, puno zelenila i dovoljno sadržaja za prekrasne uspomene. Za sve koji pred ljeto traže aktivan odmor bez gužve, Bjelovarsko-bilogorska županija nudi upravo ono što njezin slogan obećava: punokrvni Doživljaj više.

Foto: Stipe Bošćić

Terezijana, najveća carska priča Bjelovara

Nakon prirodnih divota, spustite se malo i u naše urbano središte: Bjelovar i njegov carski party

Od 17. do 28. lipnja 2026. grad Bjelovar će ponovno slaviti Terezijanu, i to u najvećem izdanju dosad. Ove godine manifestacija slavi 30. rođendan, a grad ujedno obilježava i 270 godina postojanja. Teško je zamisliti bolji trenutak za posvetu gradu, od jubilarne manifestacije koja je na neki način postala i njegov simbol.

Foto: arhiva Terezijana

Tijekom 12 dana središte Bjelovara transformirati će se u otvorenu pozornicu. Trgovi, parkovi i ulice postaju prostor susreta, igre, glazbe, uličnog teatra, svjetlosnih atrakcija i mirisa koji dolaze s gastro punktova uz 12 dana muzike, plesa, zabave, kostimiranih atrakcija i odličnih koncerata. Publiku očekuju performansi, instalacije i vizualni spektakli koji Bjelovar pretvaraju u festivalsku scenografiju pod otvorenim nebom.



Među najavljenim atrakcijama su Big Bike Orchestra iz Poljske, njemački kolektivi Stelzen Art i Dundu – Giants of Light, svjetlosni festival LaLuz, Tim Teatros K te nizozemski Teatro Pavana. Velike svjetlosne figure, glazba u pokretu, ulični teatar i artisti koji prostor grada pretvaraju u živi spektakl daju Terezijani atmosferu kakvu publika pamti a tu su i sjajni koncerti najpoznatijih domaćih izvođača. Program manifestacije potražite na ovoj poveznici i vidimo se u Bjelovaru na carskom tulumu.

Foto: arhiva Terezijana