Bilogora zove na Doživljaj više: Aktivni izleti, priroda i najveća carska manifestacija središnje Hrvatske

Punokrvni Doživljaj više: aktivni izleti i najveća carska manifestacija središnje Hrvatske
Pred vratima ljeta, odmor ne moramo definirati kroz križanje dana do godišnjeg i odlaska na more. Nekad je najbolji upravo onaj vikend u kojem hodamo i dišemo punim plućima kroz šumu, malo bicikliramo, malo zaprljamo tenisice, sjednemo na konja, spustimo do jezera ili se usred šume upustimo s društvom u quad avanturu. Poslije sjednemo za stol nakrcan domaćom preukusnom bogatom hranom, i zaključimo sretno dan zdravicom finog vina!
Bjelovarsko-bilogorska županija jedna je od onih destinacija koje ne treba osvajati u maniri Indiane Jonesa. Treba je otkrivati polako. Stazu po stazu, brežuljak po brežuljak, vinograd pa kušaonicu, jezero pa šumu. Pitoma je, neopisivo zelena i dovoljno raznolika da u jednom danu možete hodati kroz Bilogoru, voziti bicikl među selima i vidikovcima, okušati se u off-road vožnji, a dan završiti uz domaće likere, rakije, sokove ili domaće obroke pripremljene onako kako se ovdje radi generacijama.
Ako ovog ljeta tražite aktivan izlet izvan gužve, bilo gradske bilo turističke, ovo je vodič kroz nekoliko najboljih outdoor doživljaja u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji.
Planinarenje na Bilogori: staze za hodanje bez presinga
Bilogora je jedna od onih gora koje ne traže veliku kondiciju ni planinarsko dokazivanje. Prostire se više od 80 kilometara, a njezin najviši vrh Rajčevica doseže 309 metara. Po visini je najniža hrvatska gora, ali po prostranstvu jedna od najvećih. Upravo zato idealna je za lagano planinarenje, obiteljske izlete i boravak u prirodi.
Ovdje se hoda kroz šumu, preko blagih obronaka, uz vidikovce koji se iznenada ukažu kroz krošnje. Dobro mjesto za početak je Planinarski dom Kamenitovac, smješten iznad sela Maglenče, na rubu šume Mačjak.
U blizini doma nalazi se Poučna staza Bilogora, kratka kružna staza duga 250 metara, savršena lokacija za obitelji s djecom. Za one koji žele ozbiljniju šetnju tu je planinarska obilaznica “Bilogorskim stazama”, duga 11 kilometara. Počinje i završava kod Planinarskog doma Kamenitovac, a za obilazak postoji dnevnik s kontrolnim točkama i značka za one koji ih sve prođu.
Bilogora ne traži da budete iskusni planinar. Dovoljno je da volite šumu, mir i onaj feel good osjećaj da ste dan proveli vani.
Cikloturizam: više od 500 kilometara ruta kroz zeleni kraj
Za one koji destinaciju najradije upoznaju na dva kotača, Bjelovarsko-bilogorska županija ima više od 500 kilometara cikloturističkih ruta. Rute vode kroz livade, šume, vinograde, sela, jezera, kulturno-povijesne lokalitete i vidikovce.
Vožnja je dovoljno raznolika da ne bude dosadna, ali uglavnom nije iscrpljujuća za rekreativce. Blagi usponi, otvoreni pogledi, mala sela i mirne ceste čine ovaj kraj odličnim za obitelji, vikend bicikliste, gravel entuzijaste i sve koji vole aktivan odmor bez previše komplikacija.
Uz rute se nalaze izletišta i restorani s domaćom hranom, natkrivena odmorišta, servisne stanice za bicikle i pametne klupe. Ako se ne želite baviti kartama i planiranjem, dostupni su i licencirani bike vodiči koji znaju gdje stati, što vidjeti i kojim putem krenuti.
Skresovi kod Garešnice: jezero, šetnja, ribolov i šaran na rašljama
Ako ljetni izlet zamišljate uz vodu, sporiji ritam i aktivnosti na otvorenom, jezero Skresovi kod Garešnice dobar je izbor. Smješteno je na rubnom dijelu grada i poznato kao jedna od kvalitetnih ribolovnih voda u Moslavini.
Ovdje se možete okušati u ribolovu, kajakarenju ili vožnji čamcem, prošetati uz vodu ili jednostavno provesti dan vani. Skresovi su pogodni i za druženja i manifestacije. Uz uređenu šetnicu oko jezera nalaze se sala za domjenke i vanjski prostor za pripremu hrane.
Poseban doživljaj je šaran na rašljama, pripremljen uz pomoć iskusnih domaćina. Inače, cijela je županija okružena ribnjacima, pa je za ribolovce i ljubitelje vode, ovo je svakako mjesto puno pozitivnih otkrića. Ljubitelji jezera, mirnih voda, neobičnih krajolika ovdje će doći na svoje.
Quad safari park Narta: kad prividno mirna priroda dobije dozu adrenalina
Za one koji vole malo više akcije, Quad safari park Narta – Bjelovar Adventure donosi potpuno drukčiji pogled na ovu mirnu zelenu regiju. Ovdje vas čekaju quad ture kroz šumske puteve, zemljane i šljunčane terene, travnjake i nasipe.
Ture vodi domaćin Željko, koji teren poznaje jako dobro, pa je vožnja sigurna i zanimljiva i za početnike i za one koji već imaju iskustva s quadovima. Doživljaj je dovoljno uzbudljiv da ga zapamtite, ali dovoljno pristupačan da se u njega mogu upustiti i oni koji prvi put sjedaju na quad.
Imanje nudi i dodatne sadržaje za djecu, prostor za druženje te mogućnost upoznavanja s domaćim životinjama. Nakon vožnje priča se često nastavlja za stolom, uz domaći gulaš od jelena ili pizzu iz krušne peći. Iz prve ruke, teško je zamisliti bolji završetak off-road avanture.
Konjičke staze: Bilogora iz sedla
Na području Bjelovarsko-bilogorske županije postoji nekoliko certificiranih konjičkih turističkih staza. U istraživanje prirode vode vas certificirani vodiči turističkog jahanja, bez obzira na to jeste li početnik koji nikada nije zajahao konja ili iskusniji jahač spreman za duže ture.
Najpoznatija je Bilogorska konjička turistička staza, prva međunarodno certificirana konjička turistička staza u Hrvatskoj. Duga je 90 kilometara i ima dvadesetak punktova Horses welcome.
Staze vode kroz šume, livade, pašnjake i blage brežuljke Bilogore, ali i prema seoskim domaćinstvima, domaćoj kuhinji, vinskim podrumima, bazenima, konjičkim klubovima i kulturno-povijesnim točkama. Najljepše ih je doživjeti u kasno proljeće, ljeto i ranu jesen, kada je priroda najživlja, a svaki punkt na ruti postaje nova mala priča.
Kako složiti savršen aktivni dan
Jutro možete započeti šetnjom šumskom stazom na Bilogori, popodne sjesti na bicikl, zatim se spustiti do Skresova ili odabrati quad avanturu u Narti. Ako vam je draži mirniji tempo, odluka je laka - zamijenite motor konjem i krenite bilogorskim stazama - ravno iz sedla.
Dan je najbolje završiti u kušaonici, restoranu ili na nekom od OPG-ova, uz domaće okuse i ljude koji još uvijek imaju vremena ispričati priču o svom kraju. Oni su tek priča za sebe, seoska imanja i ljudi koji tamo žive i rade, daleko su najbolja pozivnica i najljepša prezentacija ovog kraja.
Malo šume, malo sunca, malo adrenalina, puno zelenila i dovoljno sadržaja za prekrasne uspomene. Za sve koji pred ljeto traže aktivan odmor bez gužve, Bjelovarsko-bilogorska županija nudi upravo ono što njezin slogan obećava: punokrvni Doživljaj više.
Terezijana, najveća carska priča Bjelovara
Nakon prirodnih divota, spustite se malo i u naše urbano središte: Bjelovar i njegov carski party
Od 17. do 28. lipnja 2026. grad Bjelovar će ponovno slaviti Terezijanu, i to u najvećem izdanju dosad. Ove godine manifestacija slavi 30. rođendan, a grad ujedno obilježava i 270 godina postojanja. Teško je zamisliti bolji trenutak za posvetu gradu, od jubilarne manifestacije koja je na neki način postala i njegov simbol.
Tijekom 12 dana središte Bjelovara transformirati će se u otvorenu pozornicu. Trgovi, parkovi i ulice postaju prostor susreta, igre, glazbe, uličnog teatra, svjetlosnih atrakcija i mirisa koji dolaze s gastro punktova uz 12 dana muzike, plesa, zabave, kostimiranih atrakcija i odličnih koncerata. Publiku očekuju performansi, instalacije i vizualni spektakli koji Bjelovar pretvaraju u festivalsku scenografiju pod otvorenim nebom.
Među najavljenim atrakcijama su Big Bike Orchestra iz Poljske, njemački kolektivi Stelzen Art i Dundu – Giants of Light, svjetlosni festival LaLuz, Tim Teatros K te nizozemski Teatro Pavana. Velike svjetlosne figure, glazba u pokretu, ulični teatar i artisti koji prostor grada pretvaraju u živi spektakl daju Terezijani atmosferu kakvu publika pamti a tu su i sjajni koncerti najpoznatijih domaćih izvođača. Program manifestacije potražite na ovoj poveznici i vidimo se u Bjelovaru na carskom tulumu.
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