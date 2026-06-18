VELIKA FOTOGALERIJA Nervoza, nada i na kraju tuga: Pogledajte lica hrvatskih navijača koji su proživjeli dramu u Dallasu

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u 1. kolu skupine L na Svjetskom prvenstvu u Dallasu od Engleske 4:2 (2:2) pred 70.389 gledatelja.
Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u 1. kolu skupine L na Svjetskom prvenstvu u Dallasu od Engleske 4:2 (2:2) pred 70.389 gledatelja.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Englezi su poveli u 12. minuti iz jedanaesterca preko Harryja Kanea, a Hrvatska je odgovorila golom Martina Baturine u 36. minuti.
Englezi su poveli u 12. minuti iz jedanaesterca preko Harryja Kanea, a Hrvatska je odgovorila golom Martina Baturine u 36. minuti.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Kane je u 42. minuti vratio prednost Englezima, dok je Petar Musa u sudačkoj nadoknadi prvog dijela pogodio za 2:2. U nastavku su za Englesku zabili Jude Bellingham (47) i Marcus Rashford (85).
Kane je u 42. minuti vratio prednost Englezima, dok je Petar Musa u sudačkoj nadoknadi prvog dijela pogodio za 2:2. U nastavku su za Englesku zabili Jude Bellingham (47) i Marcus Rashford (85).
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Posebnu pažnju izazvao je prvi engleski pogodak s bijele točke. Kane je isprva pogodio, no Dominik Livaković je obranio udarac, ali je nakon VAR provjere kazneni udarac ponovljen jer je utvrđeno da je Livaković prerano napustio gol-liniju.
Posebnu pažnju izazvao je prvi engleski pogodak s bijele točke. Kane je isprva pogodio, no Dominik Livaković je obranio udarac, ali je nakon VAR provjere kazneni udarac ponovljen jer je utvrđeno da je Livaković prerano napustio gol-liniju.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Takav rasplet utakmice, kao i činjenica da je na susretu postignuto čak šest pogodaka, izazvao je snažne emocije među hrvatskim navijačima koji su dvoboj pratili iz svih dijelova Hrvatske, ali i svijeta.
Takav rasplet utakmice, kao i činjenica da je na susretu postignuto čak šest pogodaka, izazvao je snažne emocije među hrvatskim navijačima koji su dvoboj pratili iz svih dijelova Hrvatske, ali i svijeta.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Kako je sve to izgledalo u trenucima nervoze, nade i razočaranja, pogledajte u našoj fotogaleriji.
Kako je sve to izgledalo u trenucima nervoze, nade i razočaranja, pogledajte u našoj fotogaleriji.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Hrvatsku sada čekaju utakmice protiv Paname i Gane u borbi za prolazak skupine.
Hrvatsku sada čekaju utakmice protiv Paname i Gane u borbi za prolazak skupine.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Hrvatska će sljedeći susret igrati protiv Paname u Torontu 24. lipnja u 1 sat po hrvatskom vremenu (23. lipnja u 19 sati po lokalnom vremenu), dok će u 3. kolu protiv Gane igrati 27. lipnja u Philadelphiji u 23 sata po hrvatskom, odnosno 17 sati po lokalnom vremenu.
Hrvatska će sljedeći susret igrati protiv Paname u Torontu 24. lipnja u 1 sat po hrvatskom vremenu (23. lipnja u 19 sati po lokalnom vremenu), dok će u 3. kolu protiv Gane igrati 27. lipnja u Philadelphiji u 23 sata po hrvatskom, odnosno 17 sati po lokalnom vremenu.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Damir Spehar /PIXSELL
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Foto: Damir Spehar /PIXSELL
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Foto: Damir Spehar /PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Damir Spehar /PIXSELL
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Foto: Damir Spehar /PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Dario Topić
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Foto: Dario Topić
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Foto: Dario Topić
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Foto: Dario Topić
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Foto: Dario Topić
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Foto: Dario Topić
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Foto: Dario Topić
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Foto: Dario Topić
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Foto: Dario Topić
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Foto: Dario Topić
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Neva Zganec /PIXSELL
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Foto: Neva Zganec /PIXSELL
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Foto: Neva Zganec /PIXSELL
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Foto: Neva Zganec /PIXSELL
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Foto: Neva Zganec /PIXSELL
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Foto: Neva Zganec /PIXSELL
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Foto: Neva Zganec /PIXSELL
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Foto: Neva Zganec /PIXSELL
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Foto: Neva Zganec /PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic /PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic /PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic /PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic /PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic /PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic /PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic /PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic /PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic /PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic /PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic /PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic /PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic /PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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