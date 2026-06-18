VELIKA FOTOGALERIJA Nervoza, nada i na kraju tuga: Pogledajte lica hrvatskih navijača koji su proživjeli dramu u Dallasu

Posebnu pažnju izazvao je prvi engleski pogodak s bijele točke. Kane je isprva pogodio, no Dominik Livaković je obranio udarac, ali je nakon VAR provjere kazneni udarac ponovljen jer je utvrđeno da je Livaković prerano napustio gol-liniju.
Takav rasplet utakmice, kao i činjenica da je na susretu postignuto čak šest pogodaka, izazvao je snažne emocije među hrvatskim navijačima koji su dvoboj pratili iz svih dijelova Hrvatske, ali i svijeta.
Hrvatska će sljedeći susret igrati protiv Paname u Torontu 24. lipnja u 1 sat po hrvatskom vremenu (23. lipnja u 19 sati po lokalnom vremenu), dok će u 3. kolu protiv Gane igrati 27. lipnja u Philadelphiji u 23 sata po hrvatskom, odnosno 17 sati po lokalnom vremenu.