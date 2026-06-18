Hrvatska se mora vratiti starom sustavu jer je ovaj neučinkovit, a ako ne dobijemo Panamu nismo zaslužili prolaz

Naprosto, sustav s trojicom igrača u obrani, kojega je izbornik Dalić ponovno počeo primjenjivati ove godine, potpuno je disfunkcionalan, neučinkovit i zastrašujuće ranjiv. To je bilo viđeno na već i u prijateljskim utakmicama s Kolumbijom i Brazilom, potom i s Belgijom u Rijeci; obrazac je uvijek bio isti – suparnici su Hrvatskoj stvarali ogroman broj šansi, Hrvatska je u tri spomenute utakmice primila šest pogodaka, u prosjeku dva po utakmici, ali očito iz toga nije puno naučila. Kad se doda utakmica s Englezima, jedini zaključak je da sustav s trojicom curi kao puknuta vodovodna cijev.

Gvardiol daleko od prave forme

I ne samo da se Hrvatska u igri nije u stanju suprotstaviti iole jačoj selekciji, nego još uvijek nije preboljela dječju bolest manifestiranu kroz cijeli Dalićev mandat; svaki suparnički korner je pola gola! Engleski igrači, strijelac Kane, pa u jednoj situaciji Reilly, ostajali su kod kornera potpuno sami pred našim golom, pokraj kamenih svatova u našoj obrani. Nevjerojatno da si jedna vrhunska momčad dopusti takvu neuigranost, neusklađenost, čak nonšalanciju. Šest mjeseci Dalić i stožer pripremali su ovu utakmicu, a onda primili četiri komada. I mogli još toliko! Ajme majko od ovakve obrane!

- Loše smo odigrali drugo poluvrijeme, prvo malo bolje. Dobili smo golove, prvi nakon penala, drugi nakon kornera. Početak drugog dijela loš, pobjegao je (Bellingham) i primili smo gol. Ne mogu sad komentirati što se dogodilo kod trećeg i četvrtog gola, slabo smo reagirali i to je to. Bilo se teško vratiti u utakmicu – izjavio je neposredno nakon utakmice razočarani izbornik Zlatko Dalić.

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Joško Gvardiol, očito daleko od prave forme, bio je jedan od najslabijih pojedinaca na terenu.

- Sigurno da nije dobro. Dvaput smo se vraćali, to je pozitivno, no treba priznati da su nas zasluženo pobijedili. Manjak koncentracije je presudio. Ostale su još dvije utakmice, ne treba sad očajavati. Pripremit ćemo se i idemo dalje. Nije lagano dva puta se vratiti, ali smo onda zakazali na početku drugog dijela. Kažem, ništa nije gotovo, idemo se pripremiti za ostale dvije utakmice u grupi – izjavio je Joško.

Uz Gvardiola, potpuno je podbacio I onaj od koga se to najmanje očekivalo, kapetan Luka Modrić. Najprije mu se dogodio za njega netipičan kiks, skrivio je kazneni udarac (prvi put u karijeri), a onda ga je Dalić – tako indisponiranog i umornog - već u 58. minuti povukao s travnjaka. Pitanje je hoće li ovakav Modrić uopće biti spreman za nastup protiv Paname; ili ga je Dalić, shvativši da nam protiv Engleza nema spasa, naprosto želio sačuvati za Panamu. To bi trebao biti Modrićev 200. nastup za Hrvatsku.

- Primili smo četiri gola, dvaput se vraćali, ali više od toga nismo mogli. Treba se što prije pripremiti za iduću utakmicu. Na početku drugog dijela su nas iznenadili. Najviše mi je žao tog ponovljenog penala što sam izašao s crte, možda bi to promijenilo momentum. Da je bilo malo sreće... - kazao je jedan od samo trojice-četvorice heroja u ovoj utakmici Dominik Livaković, čovjek sa sto ruku, a opet u četiri navrata bespomoćan.

Pljesak su zaslužili strijelci Martin Baturina i Musa, maratonac Sučić, te debitant na SP-u, lucidni i staloženi Vušković. Baturinin projektil s 20 metara uletio je u Pickfordovu mrežu brzinom od 120 km/h.

- Bili smo dobri u prvom dijelu, ali smo možda primili golove na glup način. Na kraju su oni zasluženo pobijedili. Pokazali smo da se možemo nositi protiv najjačih, ali nam je danas malo nedostajalo. Hvala Peri na asistenciji, drago mi je zbog gola, ali mi nije drago jer nismo pobijedili – kazao je Baturina, a na njega se nadovezao Petar Sučić:

- Ne bih rekao da su oni bolji. Odigrali smo dobro prvo poluvrijeme, na kraju smo primili dva gola iz prekida. Igrali smo dobar nogomet, ali moramo bolje braniti prekide. Dva puta smo se vratili, ali nam je bilo teško nakon trećeg gola koji je prelomio utakmicu. Moramo ostati pozitivni, glavu gore. Neće biti lake ni ostale dvije utakmice.

Izbornik Engleza Thomas Tuchel, prvi Nijemac u povijesti koji vodi englesku reprezentaciju, bio je zadovoljan nakon pobjede.

- Bila je ovo teška utakmica protiv jakog protivnika, igrali smo loše u prvom dijelu, ali smo bili puno bolji i energičniji u drugom. Prva pobjeda i sretni smo zbog navijača. Odlično smo reagirali u drugom dijelu nakon lošeg prvog. Puno smo kreirali i zasluženo smo pobijedili. Bili smo pasivni nakon što smo zabijali i kaznili su nas, ali smo dobro reagirali nakon toga. Najvažnije je kako reagirate nakon primljenog gola – izjavio je Tuchel.

Englezi puno više šutirali

Engleska je u ovoj utakmici imala posjed od 49 posto, imala je čak 21 šut nasuprot naših osam, u šutevima u okvir bilo je 11:5 za Englesku, koja je imala i više dodavanja, 411:369. Najveću kilometražu prevalio je Petar Sučić, 11.82 km.

I što sad? Nema nam druge vratiti se jedinom sustavu igre koji koliko-toliko još funkcionira, onom s četvoricom u zadnjoj liniji, onom u kojem će najviše do izražaja doći Perišićeva silina i prodornost, te u kojoj do izražaja mogu doći brzina i razoran šut Marca Pašalića.

Hrvatskoj je ovo bio već četvrti poraz na otvaranju Svjetskog prvenstva; gubila je 2006. i 2014. godine od Brazila, te 2002. godine od Meksika. Samo je u spomenutoj utakmici protiv Meksikanaca djelovala nemoćnije nego ovdje u Arlingtonu. Što naravno nije ohrabrujuće uoči Paname. No, ako Hrvatska nije u stanju nadvisiti egzotičnu reprezentaciju kao što je Panama, onda nije ni vrijedna eliminacijske faze Svjetskog prvenstva!