Neobična ponuda u istarskom kampu: Psi imaju svoju plažu i radionicu na kojoj ih uče kako se tamo ponašati

Na ulazu u samo mjesto skrenuli smo u smjeru plaže Macumba, do parkinga ispred niza zgradica, zaustavivši se pored dvorišta s malom pistom na kojoj je broj 27, što je međunarodna oznaka da slijećete na zapad, pokazivačem smjera vjetra i avionom nalik Fokkeru kakvim je u Prvom svjetskom ratu letio Crveni barun. Drvenu maketu s rasponom krila od dva metra i metar dužim trupom, na kojem su imena Aria i Adrian te koja plijeni pozornost i u dvorištu i na manifestacijama, napravio je Zoran Sarić, sportski pilot i instruktor letenja, zaljubljenik u visine i mjesto u kojem živi više od tri desetljeća, Maredu kod istarskoga Novigrada.

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30 stanova, dva stanara

– Avion sam napravio zbog ljubavi prema letenju i prema svojim unucima, a na radost i sve druge djece – kaže. U Maredu ga je, ističe, život dovukao 1992., devet godina nakon što je naselje podignuto.

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

Mareda je, naime, zamišljena i koncipirana kao turističko naselje, s uskim uličicama između zgrada s apartmanima i dvorištima u sredini. Ljeti je dupkom puna, u ostatku godine tu je stotinjak stalnih stanovnika:

– Od 30 stanova u zgradi sada nas ima samo u dva – govori Sarić.

Vlasnici nekretnina tu su dobrim dijelom Slovenci.

– Neuspješan sam čovjek jer nemam osam apartmana i četiri bazena pa sam se s grupom ljudi okrenuo uređenju ovoga našeg mjesta, da nam bude ljepše – dodaje Sarić vodeći nas prema igralištu i parku u koji su maredski volonteri postavili stol i klupe, za uživanje u zelenilu nedaleko od plaže.

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

Za volonterski rad Zoran i njegova supruga Nada prije nekoliko godina dobili su i nagradu Grada Novigrada, nakon što su očistili i uredili i stazu i suhozide od Dajle do Marede – dio stare povijesne ceste koja vodi do Novigrada i danas je dio šetnice.

Od Sarića se spuštamo prema Macumbi pa pokraj plažnog bara i prirodne plaže s kamenim pločama prolazimo kroz uvijek otključanu ogradu kampa za koji nam Domagoj Soljačić, zamjenik direktora Aminess Planet Camping Maravea Resorta, kaže da je srce Marede. Naime, kamp se nalazi u sredini naselja:

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

– Prostiremo se na 28.000 hektara, imamo kapacitet za 3300 gostiju u punoj sezoni. Imamo 262 mobilne kućice, a ostatak su kamp-parcele. U kampu su četiri tematska naselja, dva restorana i veliki beach bar – objašnjava direktor resorta Alen Radešić, a voditelj odnosa s javnošću kompanije Aminess Hotels&Resort Matko Branković kaže kako je u planu podizanje kategorizacije s četiri na pet zvjezdica.

Animacija i gastronomija

Kamp ima i plažu za pse te radionicu na kojoj se uči pse kako da se ponašaju na plaži. Otvoren je od travnja do listopada, gosti tu ostaju sve dulje, mnogi se rado vraćaju, poput gosta iz Austrije koji ovamo dolazi 33 godine. Razlog je sigurno i sama ponuda kampa, od animacije, preko raznih događanja, do gastronomije i restorana Loop, koji je bio proglašen najboljim restoranom u kampu za 2024: – Maravea ostvaruje 30 posto noćenja komercijalnog smještaja u našoj destinaciji, odnosno preko 300 tisuća – kaže Vesna Ferenac, direktorica TZ-a Novigrad/Cittanova.

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

Kamp je i središnje mjesto ljetnih događanja u Maredi, a blizina Novigrada, od kojeg ga dijeli četiri kilometra i do kojeg se može doći i šetnicom uz more, biciklom ili turističkim vlakićem, samo su dodatni plus.

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 10 Čistoća i urednost mjesta 9 Plaže 9 Raznolikost smještaja 7 Kvaliteta ugostiteljske ponude 9 Sadržaji za djecu 10 Događanja 8 Opskrbljenost 7 Autohtonost 8 Opći dojam 8

Ukupno 85