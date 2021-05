Liječnici upozoravaju: Ne čepite nos kada vam se kiše, možete ozbiljno ugroziti vlastito zdravlje

Dolaskom toplijih dana pojavile su se i alergije čiji simptomi zaista mogu biti neugodni, pogotovo kihanje. Mnogi će, nakon što su kihnuli već puno puta, početi čepiti nos rukom i zatvarati usta misleći da će tako spriječiti ponovnu potrebu, ali liječnici kažu da to baš i nije najbolja ideja.



Opisali su tako u svom radu Snap, crackle and pop: when sneezing leads to crackling in the neck, da taj potez može oštetiti sinuse, ali i grlo baš kao što se dogodilo jednom 34-godišnjaku čiji su primjer uzeli za rad. Njemu je, naime, došlo do puknuća u grlu što je uzrokovalo jake bolove i teško gutanje. Također je došlo do puknuća u vratu, a sve zbog pritiska koji si je stvarao kako ne bi kihnuo.

Liječnici kažu da se, kada bi se micao, čulo pucketanje u predjelu od vrata do rebra što ukazuje na to da su se mjehurići zraka našli u prsnim mišićima. Proveo je tjedan dana u bolnici gdje je primao antibiotike i hranu preko infuzije - sve zbog 'stopiranja' kihanja.



Osim simptoma koji su pogodili i njega, liječnici su još 2018. godine u jednom izvještaju otkrili da može doći do otežanog disanja, perforacije bubnjića, pa čak i puknuća moždane aneurizme. Riskirate i rad ostalih žila, ozljedu dijafragme i puknuće rebra, prenosi LADbible.



Kihanje je prirodna pojava u tijelu i nemojte se boriti protiv nje. Naravno, uvijek kada vam se kiše, prekrijte usta laktom ruke, maramicom ili zaštitnom maskom kako biste spriječili širenje koronavirusa i drugih zaraza.

