Liječnici otkrili: Ovo je pet znakova da nosite krivi broj cipela!

Većina nas nosi istu veličinu cipela od kad smo bili tinejdžeri, ali to ne mora značiti da smo cijelo vrijeme nosili pravi broj.. Vaša se stopala mogu postupno mijenjati i po duljini i po širini kako starite, kaže Mauricio Garcia, dr. med., ortopedski kirurg i koordinator za potporu projekta za Hyper Arch Motion ortopedske tenisice. Kao rezultat toga, trebali biste svako toliko mjeriti broj cipela kako biste bili sigurni da niste prerasli svoju uobičajenu obuću. Ako to ne činite, možete biti izloženi riziku od komplikacija. Čitajte dalje kako biste otkrili pet znakova da ste nosili pogrešnu veličinu cipela, piše Best Life.

Osjećate stalnu bol u stopalu: Nije neuobičajeno da vas stopala bole nakon dugog dana hodanja. No, ne bi trebalo uvijek biti tako. Jedan od glavnih znakova da ste nosili pogrešnu veličinu cipela je "stalna bol ili nelagoda u stopalu, čak i nakon kratkog razdoblja nošenja", prema Garciji. "Ključno je nositi odgovarajuću veličinu kako biste osigurali odgovarajuću potporu, poravnanje i udobnost za svoja stopala. Cipele bi vam trebale udobno pristajati bez priklještenja ili klizanja. Između vašeg najduljeg nožnog prsta i kraja cipele trebao bi biti prostor širine otprilike palca, a vaša peta bi trebala biti sigurno na mjestu bez pretjeranog pomicanja", rekao je.

Vaša stopala osjećaju se loše na druge načine: Ne morate nužno biti u bolovima cijelo vrijeme da bi postojao problem s vašom veličinom. Gregory Alvarez, DPM, profesionalni podijatar u Ankle & Foot Centres of America, kaže da možete primijetiti da su vam stopala jednostavno umorna nakon dana nošenja cipela. "Ako patite od umora stopala, to bi moglo biti zbog neprikladnih cipela", kaže on. Drugi neželjeni osjećaji također mogu biti znakovi da vam obuća ne pristaje ispravno, smatra Alvarez. “Preuske cipele mogu uzrokovati trnce, pa čak i utrnulost u stopalima, jer nedostatak cirkulacije može utjecati na završetke živaca”, objašnjava.

Ispod nokta imate modrice ili krv: Ako su vam cipele premale, mogli biste osjetiti bol oko noktiju na nogama. Možda ćete čak primijetiti da vam ispod noktiju ima krvi, kaže Sondema N. Tarr, DPM, certificirani podijatar koji radi u Direct Podiatry Arizona. "Kad se bilo što dovoljno dugo pritišće ili udara o vaše nokte, ležište nokta će početi krvariti. Nokat će vam izgledati crveno, smeđe ili ljubičasto. Ovo je stara krv koja se osušila", objašnjava ona. Tarr kaže da će vam krv obojiti nokat i trebat će više od godinu dana da u potpunosti nestane dok izrasta. Ali ovo bi zapravo mogla biti vaša najmanja briga. "Ako ispod nokta ima previše krvi, nokat se zapravo može podići iz ležišta nokta. Mnogo puta se dogodi da nokat mora biti uklonjen."

Dobili ste druge fizičke ozljede: Vjerojatno će postojati brojni vidljivi problemi na vašim stopalima zbog nošenja pogrešne veličine cipela. Mogli biste razviti mjehuriće, čukljeve, kurje oči i/ili žuljeve, prema Alvarezu. Ako vam mjehurići neprestano iskaču na prstima, tabanima ili petama, to može značiti da su vam "cipele premale", kaže on. Obuća koja ne pristaje kako treba također može uzrokovati i pogoršati bol čukljeva, kurjeg oka ili žuljeva. "Čukljevi nastaju kada zglob na dnu nožnog palca odstupi od svog normalnog položaja te postane bolan i upaljen. Kurje oči i žuljevi su područja otvrdnute kože koja nastaju kao odgovor na trenje ili trljanje lošim cipelama", kaže Alvarez.

Imate problema s normalnim hodanjem ili trčanjem: Pogrešna veličina cipela može učiniti čak i uobičajene svakodnevne pokrete neudobnima. Arshiyal Fatima, bivša medicinska sestra koja radi kao medicinska stručnjakinja za online vodič za cipele Legendary Diary, savjetuje ljudima da obrate pozornost ako se susreću s bilo kakvim izazovima dok hodaju ili trče. "Preuske ili prelabave cipele mogu utjecati na vaš hod, uzrokujući nelagodu, bol ili nestabilnost tijekom hodanja ili trčanja", objašnjava Fatima. "Možda ćete se spotaknuti ili se boriti da održite pravilnu ravnotežu, što može dovesti do nelagode, pa čak i ozljeda."

