Na jednog domaćeg dođe tisuću gostiju: Naši ljudi znaju koliko je važno da se svi osjećaju kao doma

Zagorci su danas posebno veseli, a razlog je Marija Bistrica – pobjednica kontinentalne Turističke patrole Večernjeg lista. Ništa čudno jer u tom hrvatskom svetištu domaćini su vrlo radišni i spretni. Naime, mjesto s one strane Medvednice, koje ima svega tisuću vrijednih stanovnika, godišnje primi čak milijun turista. Konkretno, omjer je 1:1000, dakle na jednog domaćeg dođe tisuću ljudi, što iz metropole, što iz Rima, New Yorka ili Seula. Da se poigramo brojkama, kada bi u Zagrebu bio takav omjer posjetitelja, trebao bi metropolom godišnje proći baš svaki stanovnik Europske unije i SAD-a, otprilike 800 milijuna ljudi! Zamislite tu gužvu. Tako je njima u Bistrici gotovo svakog vikenda.

Malo stariji od patrole

– Fenomenalno! Turističku patrolu pratio sam ljeti još kao pučkoškolac, kasnih sedamdesetih. Tata Branko bio je pretplatnik i sjećam se da sam maštao kako bih volio posjetiti svako to mjesto koje su reporteri opisivali te iščekivao kada će i Pirovac, u kojem smo ljetovali i o kojem sam sve znao, doći na red u Turističkoj patroli da i o njemu čitam u novinama.

A eto, četiri desetljeća kasnije, nagrada šampiona stiže i nama u Zagorje – govori razdragano prvi čovjek ovog kraja Josip Milički (53), koji je od naše patrole, koja na ovim stranicama izlazi od 1975. godine, stariji tek četiri godine. Osim one tradicionalne ljetne Turističke patrole na Jadranu, posljednjih smo osam godina istraživali i kontinentalnu Hrvatsku, a redom su nagrade dobivali Varaždin, Osijek, Koprivnica, Otočac, Svetvinčenat, Suhopolje te ove godine – Marija Bistrica, koja je dobila najviše – 91 bod.

– Velika nam je čast, na neki način i satisfakcija, što ste prepoznali sve što radimo za Mariju Bistricu, da imamo dobru turističku ponudu, da posjetiteljima lijepo prezentiramo svoju povijest i baštinu, da mjesto činimo ugodnim i čistim za naše posjetitelje – dodaje načelnik Milički. Do Bistrice se iz metropole može i pješice. Hodočasnici koji iz Zagreba dolaze hodaju od osam do deset sati, a spretniji biciklisti mogu doći i za nekoliko sati jer su od zagrebačkog Glavnog kolodvora do bistričkog Trga Pape Ivana Pavla II. ravno 33 kilometra.

Prva žena turizma ovog kraja Marija Klenkar kaže: – Večernjakovo priznanje dokaz je da se trud isplati, ali i da naši mještani znaju koliko je bitno biti dobar domaćin i našim i stranim gostima, koliko je važno voljeti svoje mjesto i raditi na njegovu napretku. Često čujemo da gosti kažu kako se u Mariji Bistrici osjećaju kao doma. Naši stanovnici imaju glavnu ulogu pa gost ima osjećaj, kad sjedne u kafić ili na trg, kao da je došao k svom susjedu na druženje. Tu se razgovara, odmara, dozna što je novo... Jedna osoba ili jedna institucija to ne može napraviti sama. Uostalom, bez Domagoja Matoševića, rektora Hrvatskog nacionalnog Svetišta Majke Božje Bistričke, i njegova truda, mjesto danas ne bi bilo ono što jest. I naš nas slogan dobro opisuje – Marija Bistrica puna srca i duše.

U sigurnim rukama

Kraj je ovo kontinentalne Turističke patrole u kojoj su reporteri Večernjeg lista posljednjih tjedana obišli zelene šume i doline diljem zemlje istražujući što naš zeleni turizam nudi gostima. Istraživali su Snježana Bičak, Suzana Lepan Štefančić, Marina Borovac, Ivica Beti, Danijel Prerad, Vedran Balen i potpisnik ovog teksta. Bodovali smo svako mjesto, ocjenjivali urednost, gostoljubivost, kvalitetu smještaja, sadržaje za djecu, ali i one rekreativne, kulturne, pješačke staze i šetnice, izletišta, autohtonost te opći dojam i konačno odlučili da je Marija Bistrica ipak korak ispred ostalih kontinentalnih destinacija.

U konkurenciji su bila mjesta od Svetog Petra u Šumi u Istri pa sve do Ernestinova u Slavoniji, Lovinca u Lici, Nedelišća u Međimurju... Svugdje nam je bilo lijepo i uistinu smo guštali družeći se s domaćima. Inače, u Mariji Bistrici samo je ove godine 41 hodočašće, počela su nedavno nakon Uskrsa, a traju sve do kraja listopada. Najviše posjetitelja odlazi na Veliku Gospu, kada ih je više od 60 tisuća, a dovoljno je podsjetiti i na posjet samog pape Ivana Pavla II. – Ako je nas tisuću domaćih bez problema moglo primiti pola milijuna gostiju u tom jednom danu početkom listopada 1998. godine, onda za nas nema brige... Turist je tu u sigurnim rukama – veselo kažu Bistričani.

POREDAK

1. M. BISTRICA 91

2. RAKOVICA 90

3. SV. PETAR U ŠUMI 90

4. VOĆIN 90

5. KLANA 89

6. POD. SESVETE 88

7. NEDELIŠĆE 88

8. V. PISANICA 88

9. VRPOLJE 87

10. JASENOVAC 87

11. KAPTOL 87

12. LOVINAC 87

13. MARIJA GORICA 85

14. BABINA GREDA 83

15. ERNESTINOVO 81

16. DONJA VOĆA 81