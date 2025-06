Liječnica srušila najveći mit o moždanom udaru i otkrila kako ga na vrijeme prepoznati

Moždani udar je iznimno ozbiljno zdravstveno stanje koje pogađa sve više ljudi diljem svijeta. Primjerice, u Sjedinjenim Američkim Državama, prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), svakih 40 sekundi netko doživi moždani udar, dok svake tri minute i 11 sekundi jedna osoba umre od posljedica tog stanja. Usto, svaka šesta osoba koja umre od kardiovaskularne bolesti, koja je vodeći uzrok smrti u svijetu, umire upravo zbog moždanog udara, piše UNILAD. Situacija nije bolja ni u Hrvatskoj gdje se, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, svake godine od moždanog udara liječi oko 13 tisuća građana.

Iako je riječ o bolesti koja pogađa nenadano, postoje određeni znakovi koji upućuju na to da bi moglo doći do moždanog udara. Važno ih je prepoznati na vrijeme, kaže dr. Carolyn Brockington, voditeljica Centra za moždane udare u bolnicama Mount Sinai West i Morningside u New Yorku. Ona je objasnila kako prepoznati simptome i što učiniti u slučaju sumnje na moždani udar.

Neki od najčešćih simptoma uključuju iznenadnu utrnulost lica, ruke ili noge, osobito s jedne strane tijela, kao i naglo zamagljen ili izgubljen vid na jednom ili oba oka. Može se javiti i iznenadna, jaka glavobolja bez poznatog uzroka, poteškoće u govoru ili razumijevanju govora te iznenadni problemi s hodanjem, kao i gubitak ravnoteže ili vrtoglavica. Ukoliko vi ili netko u vašoj blizini doživi bilo koji od ovih simptoma, važno je odmah reagirati i nazvati hitnu pomoć. Brzina reakcije može spasiti život.

Dr. Brockington ističe kako mnogi vjeruju da su moždani udari rezervirani samo za starije osobe. 'Mislim da je jedan od najvećih mitova o moždanom udaru to što ljudi misle: Ma to se događa samo starijima, ako sam mlad, ne moram se brinuti. Ali, istina je da bilo tko može doživjeti moždani udar', kaže dr. Brockington. 'Rizik se povećava s godinama, ali mladost vas ne štiti. Želimo da ljudi znaju kako se moždani udari mogu spriječiti.'

A da bi se spriječio, stručnjaci savjetuju sljedeće preventivne mjere: prestanak pušenja, održavanje zdrave tjelesne težine, pravilnu prehranu, umjerenu konzumaciju alkohola te redovitu kontrolu kolesterola i krvnog tlaka. Također se preporučuje redovit liječnički nadzor kako bi se smanjili faktori rizika. Valjda znati i to da moždani udar nije isto što i srčani udar.

'Ljudi često brkaju srčani i moždani udar, misle da je to isto, ali nije. I jedno i drugo uzrokuje smanjeni dotok krvi, no razlika je u organu. Srčani udar znači da srce ne dobiva dovoljno krvi – javlja se bol u prsima, nelagoda, otežano disanje, vrtoglavica, bol u rukama ili lijevoj strani tijela. Moždani udar nastaje kad mozak ne dobiva dovoljno krvi. Simptomi dolaze naglo, gotovo kao da vam netko ugasi prekidač – pojašnjava dr. Brockington, dodajući kako su brza reakcija, svijest o simptomima i pravilna prevencija ključni su za smanjenje smrtnosti i posljedica moždanog udara.

