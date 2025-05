Kardiolog savjetuje: 'Ovo je najbolja vježba za sprječavanje srčanih udara'

Svi znamo da redovita tjelesna aktivnost igra ključnu ulogu u očuvanju zdravlja srca. Prema smjernicama American Heart Association (AHA), preporučuje se barem 150 minuta umjerene aerobne aktivnosti tjedno – poput brzog hodanja ili vožnje bicikla – ili 75 minuta intenzivne aktivnosti, uz dodatna dva dana tjedno posvećena vježbama snage, primjerice s utezima ili otporom, piše Best Life.

Ipak, najnovija istraživanja sugeriraju da i mnogo manja količina vježbanja može donijeti velike koristi. Za ljude koji veći dio dana provode sjedeći, čak i samo četiri minute intenzivne fizičke aktivnosti dnevno može prepoloviti rizik od ozbiljnih srčanih problema.

No, nije riječ samo o tome koliko vježbate, već i o tome kako vježbate. Prema riječima kardiokirurga dr. Jeremyja Londona, odabir pravih vježbi može imati presudan utjecaj na zdravlje vašeg srca. U nedavnom TikTok videu koji je privukao veliku pažnju, London je istaknuo da bi vježbe za noge trebale biti prioritet svima koji žele smanjiti rizik od srčanog udara.

Donji dio tijela – posebno mišići nogu – čini gotovo polovicu ukupne mišićne mase u tijelu. Jačanje tih mišića nije važno samo zbog snage i stabilnosti, već i zato što veća mišićna masa pridonosi boljoj osjetljivosti na inzulin i stabilnijoj razini šećera u krvi – što su ključni čimbenici u prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

Podršku toj tvrdnji daje i studija objavljena u časopisu The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, koja je pokazala da povećanje mišićne mase za 10% može dovesti do 11% smanjenja inzulinske rezistencije i čak 12% manjeg rizika od dijabetesa tipa 2.

Važno je znati da visoka razina šećera u krvi tijekom vremena može oštetiti krvne žile i živce koji opskrbljuju srce, čime se povećava rizik od visokog krvnog tlaka, zatajenja srca ili infarkta, upozorava američki CDC.

Prednosti mišićne mase tu ne staju. Dr. London navodi i niz drugih dobrobiti:

Povoljan učinak na krvne masnoće – povećana mišićna masa pomaže u snižavanju triglicerida i povećanju HDL ("dobrog") kolesterola, čime se smanjuje rizik od ateroskleroze i začepljenja arterija.

Bolja funkcija krvnih žila – jači mišići potiču proizvodnju dušikovog oksida, koji opušta krvne žile i poboljšava protok krvi, kisika i hranjivih tvari prema organima.

Smanjenje oksidativnog stresa – vježbanje pomaže u borbi protiv oštećenja stanica koje potiču nastanak plaka u arterijama.

Manja upala u tijelu – upalne reakcije povezane su s povećanim rizikom od srčanih i moždanih udara, a više mišićne mase može ih ublažiti.

Znanost ide u prilog tim tvrdnjama. Nedavna studija objavljena u European Journal of Preventive Cardiology 2024. godine otkrila je snažnu vezu između jačih mišića kvadricepsa i nižeg rizika od zatajenja srca kod osoba koje su doživjele akutni koronarni sindrom. Slično tome, prezentacija iz 2023. godine na kongresu Europskog kardiološkog društva pokazala je da ljudi s jačim nogama imaju manju vjerojatnost za razvoj zatajenja srca nakon srčanog udara.

U konačnici, ako vam je zdravlje srca prioritet, možda je vrijeme da dan za noge u teretani postane jedan od vaših najvažnijih dana u tjednu.

