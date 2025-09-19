Liječnica izbjegla smrt 'za dlaku', a danas ima tijelo 20-godišnjakinje: 'Ove navike vratile su mi biološku dob za 30 godina'

Veći dio svog odraslog života dr. Alka Patel gurala je svoje tijelo do krajnjih granica – radila je prekovremeno, hranila se nezdravo i spavala tek po četiri sata noću. Sve dok joj jednog dana vrućica od 42 °C nije dovela do zatajenja više organa. “Mislila sam da ću umrijeti. Kao liječnica opće prakse, znala sam koliko je moje stanje ozbiljno”, ispričala je za The Times prisjećajući se zdravstvene krize iz 2011. godine.

S troje djece i stresnom karijerom, priznaje da nikada nije usporila dovoljno da prepozna znakove izgaranja. Kada joj je temperatura naglo porasla, suprug Mandish, stomatolog, hitno ju je odvezao u bolnicu. Liječnici su posumnjali na apsces u trbuhu i podvrgnuli je hitnoj operaciji, no ništa nisu pronašli.

Nakon mjesec dana oporavka u bolnici, shvatila je da je glavni krivac njezin životni stil – stalni stres i iscrpljivanje organizma. Danas, 14 godina kasnije, dr. Patel ima 53 godine, a testovi pokazuju da njezina biološka dob odgovara organizmu 20-godišnjakinje, prenosi Daily Mail.

“Koliko god nevjerojatno zvučalo, znanost potvrđuje da možemo smanjiti svoju biološku dob. Ja sam dokaz za to”, kaže, “Biohacking ne mora značiti skupe eksperimente bogatih tehnoloških mogula. Mnoge tehnike su besplatne, traju nekoliko minuta i mogu nam produžiti život za desetljeća”. Prema njezinim riječima, biološka dob je pravi pokazatelj zdravstvene prognoze. “Smanjenjem biološke dobi živimo dulje i zdravije – s više energije, pokretljivosti i manje lijekova”, dodaje.

Dnevna rutina dr. Patel

San: Nekada je spavala samo četiri sata, a danas je san temelj njezine dugovječnosti. Svake večeri u 21:30 gasi sve ekrane, a sat kasnije odlazi u krevet s knjigom. Ova rutina pomaže tijelu da prirodno proizvodi melatonin i osigurava joj osam sati dubokog sna.

Jutro: Dan započinje kratkim istezanjima koja drži po 50 sekundi, uključujući vježbe ravnoteže. Dok pere zube, stoji na jednoj nozi – jednostavna navika koja, prema istraživanjima, značajno smanjuje rizik od prerane smrti. Prakticira i tzv. pravilo 1–10: jednu minutu provodi na jutarnjem suncu, a zatim deset sekundi postavlja namjeru za dan. Nakon toga pije vodu u malim gutljajima, redovito tijekom cijelog dana.

Prehrana i tjelovježba: Prvi obrok ima tek u 10 sati, unutar osmosatnog prehrambenog prozora, što potiče obnavljanje stanica (autofagiju). Ručak bazira na proteinima i vlaknima, a potom odlazi u šetnju ili kratko trčanje. U uredu koristi bučice kako bi aktivirala mišiće i održala šećer u krvi stabilnim. Tijekom rada mijenja položaj – svakih 90 minuta izmjenjuje sjedenje i stajanje.

Večer: Prakticira zahvalnost i kratke trenutke tišine kako bi smanjila stres. Posebno naglašava važnost davanja komplimenata drugima jer to potiče lučenje oksitocina – hormona povezanog s boljim raspoloženjem, manjom upalom i dugovječnošću. Večera rano, kako bi tijelo imalo dovoljno vremena za probavu prije spavanja. Tako izbjegava probavne smetnje i nagle skokove šećera u krvi, koji ubrzavaju starenje.