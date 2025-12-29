Zvjezdana drama pred Novu godinu: Evo će pronaći strast, tko će se suočiti s kaosom, a tko donosi odluku života!

Kraj godine donosi snažnu energiju Jarca koja utječe na sve znakove, potičući nas na ozbiljnost i donošenje važnih odluka. Provjerite što zvijezde predviđaju za vaš znak u ovom prijelomnom razdoblju, dok se pripremamo za ispraćaj stare i doček nove godine.
Foto: shutterstock
Ovan: Posvećeni ste poslu i imate snage završiti sve projekte prije kraja godine. Na ljubavnom planu vas čekaju velike odluke o budućnosti vaše veze. Pripazite na kosti i zglobove.
Foto: shutterstock
Bik: Ne trošite energiju na one koji ne žele pomoć, već se fokusirajte na sebe i svoje ideje. Motivirani ste završiti obveze, no pazite da u brzini ne previdite važne detalje. Ostanite smireni, sve će doći na svoje mjesto.
Foto: shutterstock
Blizanci: Odlučno se suprotstavite onima koji vas ometaju. Ostavite prošlost iza sebe i okrenite novu stranicu. Intuicija vas dobro vodi, a vaši najbliži trebaju vašu smirenost i stabilnost.
Foto: shutterstock
Rak: Pronađite ravnotežu između samoće i druženja. Fizička aktivnost pomoći će vam osloboditi se napetosti. Kako biste izbjegli sukobe, napravite korak unatrag u komunikaciji s nekim ljudima.
Foto: shutterstock
Lav: Društveni ste i lako širite krug prijatelja. Poslovne obveze nisu zahtjevne, pa imate vremena za uživanje. U ljubavi vas čeka strastvena avantura, a vi ste puni energije i dobrog zdravlja.
Foto: shutterstock
Djevica: Privatni posao zahtijeva oprez, dok će ostalima dan biti mirniji. Ljubavna situacija donosi nova poznanstva i prilike za flert. Obratite pažnju na moguće probleme s mokraćnim mjehurom.
Foto: shutterstock
Vaga: Budite oprezni pri donošenju poslovnih odluka jer lako možete steći pogrešnu sliku. U ljubavi vas čeka loša komunikacija, stoga budite strpljiviji. Izbjegavajte stres zbog moguće aritmije.
Foto: shutterstock
Škorpion: Ništa vas ne može zaustaviti na putu do cilja, a mogli biste pronaći i korisne saveznike. Energiju koristite konstruktivno kako biste obavili što više posla. Učinkovito upravljate svojim resursima.
Foto: shutterstock
Strijelac: Pred vama je iznimno pozitivan dan u kojem možete izaći kao pobjednik iz svake situacije. Planetarni utjecaji su na vašoj strani, stoga hrabro nastavite dalje. Idealan je dan za stabilizaciju financija.
Foto: shutterstock
Jarac: U centru ste pažnje, ali ne dopustite da vas nostalgija odvuče od sadašnjosti. Pazite na pretjerane reakcije koje mogu naštetiti odnosima. Iskoristite moćnu energiju zvijezda i uživajte u ugodnim trenucima.
Foto: shutterstock
Vodenjak: Slobodno se upustite u važne razgovore i izrazite svoje mišljenje. Ne dopustite da vas vanjski događaji uznemire. Shvaćate koliko je važno okružiti se ljudima na koje se možete osloniti.
Foto: shutterstock
Ribe: Savršen dan za druženje, umrežavanje i dijeljenje vizija s ljudima koji vas podržavaju. Suradnja s istomišljenicima donosi konkretne rezultate. Počinjete pretvarati snove u planove, a podrška prijatelja je ključna.
Foto: shutterstock
