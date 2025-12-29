Zvjezdana drama pred Novu godinu: Evo će pronaći strast, tko će se suočiti s kaosom, a tko donosi odluku života!
Kraj godine donosi snažnu energiju Jarca koja utječe na sve znakove, potičući nas na ozbiljnost i donošenje važnih odluka. Provjerite što zvijezde predviđaju za vaš znak u ovom prijelomnom razdoblju, dok se pripremamo za ispraćaj stare i doček nove godine.
Bik: Ne trošite energiju na one koji ne žele pomoć, već se fokusirajte na sebe i svoje ideje. Motivirani ste završiti obveze, no pazite da u brzini ne previdite važne detalje. Ostanite smireni, sve će doći na svoje mjesto.
Škorpion: Ništa vas ne može zaustaviti na putu do cilja, a mogli biste pronaći i korisne saveznike. Energiju koristite konstruktivno kako biste obavili što više posla. Učinkovito upravljate svojim resursima.
Strijelac: Pred vama je iznimno pozitivan dan u kojem možete izaći kao pobjednik iz svake situacije. Planetarni utjecaji su na vašoj strani, stoga hrabro nastavite dalje. Idealan je dan za stabilizaciju financija.
Jarac: U centru ste pažnje, ali ne dopustite da vas nostalgija odvuče od sadašnjosti. Pazite na pretjerane reakcije koje mogu naštetiti odnosima. Iskoristite moćnu energiju zvijezda i uživajte u ugodnim trenucima.
Ribe: Savršen dan za druženje, umrežavanje i dijeljenje vizija s ljudima koji vas podržavaju. Suradnja s istomišljenicima donosi konkretne rezultate. Počinjete pretvarati snove u planove, a podrška prijatelja je ključna.