Kruh od banane jedan je od najpopularnijih deserata, a priprema je i više nego jednostavna

Banana bread postao je popularan 1930-ih godina te jedna teorija tvrdi da je svoju popularnost stekao zbog popularizacije sode bikarbone i praška za pecivo. Druga, pak, teorija tvrdi da je postao popularan tijekom Velike depresije jer domaćice nisu htjele bacati prezrele banane koje su same po sebi bile skupa namirnica na tržištu, kako piše Days of The Year. U stvari, što su banane zrelije, to je okus kruha bolji, pa je na kraju postao vrlo ukusna kreacija!



Izuzetno jednostavan za napraviti, kruh od banana i dalje je omiljen za posebnu poslasticu za obitelj. Moderni kruh također uključuje dodatak čokolade, orašastih plodova ili čak sušenog voća, a napravite ga po receptu koji vam donosimo.



Sastojci:

250 grama maslaca

1 šalica šećera

2 velika jaja

1/4 šalice mlijeka

1 žličica ekstrakta vanilije

3 banane, vrlo zrele

2 šalice oštrog brašna

1 žličica sode bikarbone

1/4 žličice soli

1/2 šalice nasjeckanih orašastih plodova ili čokolade (nije obavezno)

Priprema:



Rastopljeni maslac i šećer pomiješajte u jednoj posudi dok se ne sjedine pa dodajte jaja i umutite dok smjesa ne postane glatka, kako piše Kitchnn.



Dodajte mlijeko i vaniliju pa umutite u smjesu.



U jednoj posudi zgnječite banane pa ih dodajte u smjesu. Dodajte brašno, sodu bikarbonu i sol te dobro umiješajte. Ako želite, dodajte dodatke i ponovno dobro izmiješajte.



Smjesu izlijte u kalup za kruh koji prije namažete margarinom, a zatim pecite oko 50 minuta u pećnici zagrijanoj na 200 stupnjeva Celzijusa.



Ohladite u kalupu 10 minuta, a zatim izvadite iz posude i ostavite da se ohladi još deset minuta. I uživajte!

