'Već godinama imam tajni seks s drugim oženjenim muškarcima, a moj suprug nije ni svjestan toga'

– Iako moja obitelj misli da sam sramežljiva i predvidljiva sredovječna žena, ipak sam toliko usamljena da se godinama seksam s drugim oženjenim muškarcima. Imam 54, a moj suprug 55 godina. Zajedno smo više od 25 godina i imamo dvije odrasle kćeri – napisala je jedna žena za The Sun.

On je bio njezina prva ljubav, a u početku joj se seks s njim bio uzbudljiv i potpuno zadovoljavajuć. No, tijekom godina su se udaljili i zatekla se kako gleda druge muškarce i zamišlja seks s njima. Na kraju ju je znatiželja nadvladala i prijavila se na aplikaciju za upoznavanje.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

– Bila sam začuđena kada je nekoliko momaka koji su bili u braku ili u dugogodišnjim vezama stupilo u kontakt. Jedan me posebno privukao i dogovorila sam da se nađemo. Bila sam oduševljena pažnjom. Na kraju smo imali seks natrag u njegovom stanu, a on me dodirivao na mjestima za koja nisam znala da postoje. Od tada sam upoznala još nekoliko momaka. Uvijek imamo seks i nitko ne očekuje više – nastavila je.

Sad ne zna što da radi. Nije zaljubljena u svog muža, niti ga voli. Seks s njim joj je grozan i jednostavno se ne može usporediti s ovim drugim muškarcima. Jednostavno s njim ne doživljava nikakvo uzbuđenje. Ne želi nikoga povrijediti, ali ne vidi svjetlo na kraju tunela.

– Vaš bračni seksualni život je nekada bio sjajan, ali prelako je dopustiti da postane rutina. Zaglaviti u kolotečini je nešto što je mnogima poznato, ali to ne znači da je vaša veza u problemima. Ako vi i vaš suprug želite da vaša veza funkcionira, postoji velika šansa da je možete vratiti na pravi put – započela je psihoterapeutkinja Deidre svoj odgovor.

– Naravno da je uzbudljivo upoznati nove ljubavnike. Uzbuđenje što ste s nekim drugim dovoljno je samo po sebi da pojačaju vaše uzbuđenje. Ako ste spremni pokušati, mogli biste uživati ​​u seksu sa svojim mužem. Ovi dečki su vas oduševili, ali nude li nešto više? Sumnjam. Probudite se prije nego što izgubite sve i uložite malo energije da svoj seksualni život učinite uzbudljivijim i zadovoljavajućim – zaključila je stručnjakinja.

Kako se rade najpopularnije krafne iz zagrebačke slastičarnice Orijent?