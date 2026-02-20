Preživio je nemoguće: 'Nilski konj me cijelog progutao, zdrobio mi je prsa i izgrizao ruku'

Iako se većina vodenih životinja ne smatra opasnom za ljude, postoje situacije u kojima mogu napasti ili se braniti kada se osjećaju ugroženo. Napadi mogu biti posljedica stvorenja koja brane svoj teritorij, hranu ili potomstvo. No, zaboravite hijene, leoparde i lavove: pitajte bilo kojeg stručnjaka i reći će vam da je najopasniji sisavac u Africi nilski konj. Iako mnogi pogrešno misle da su slatki i prijateljski, nilski konj je izuzetno teritorijalna i često nasilna životinja, s najjačim ugrizom u životinjskom kraljevstvu te sposobnošću da nadmaši ljude u plivanju u vodi i u trčanju na kopnu.

To je nešto što je turistički vodič rijeke Zambezi Paul Templer otkrio na teži način kada ga je napao nilski konj u blizini kultnih Viktorijinih slapova dok je vodio grupu turista. Iako je imao samo 27 godina, Templer je bio iskusan vodič i čak je prepoznao ogromnog mužjaka nilskog konja dok mu se približavao, no to ga nije spriječilo da pokrene brutalan napad. "Nilski konj koji me pokušao ubiti nije bio stranac. Naučio sam ga izbjegavati. Nilski konji su teritorijalni i znao sam gdje se najvjerojatnije nalazi u bilo kojem trenutku", objasnio je Templer za Guardian. Dodao je da ga je nilski konj napao bez ikakvog upozorenja i nevjerojatno brzo.

"Snažan udarac koji sam osjetio iza sebe me iznenadio", prisjetio se. Još jedan od vodiča, Evans, pao je iz kajaka dok je dvotonska životinja izronila iz vode. Templer je odmah viknuo ostalima da krenu prema obližnjim stijenama prije nego što se okrenuo da bi pomogao kolegi, piše Mirror. U trenutku kada je pružio ruku da pokuša uhvatiti Evansa, sve mu je postalo crno. "Nije bilo nikakvog prijelaza. Kao da sam odjednom oslijepio i oglušio", opisao je.

Brzo je shvatio što se dogodilo. Dok su mu noge bile pod vodom, gornji dio tijela mu je bio zarobljen u nečemu uskom i smrdljivom. "Osjećao se užasan, sumporni miris, poput pokvarenih jaja. Uspio sam osloboditi jednu ruku i opipao okolo, dlanom sam prošao kroz žilave čekinje njuške nilskog konja", rekao je Templer koji je do struka bio u ustima stvorenja. U trenutku kada je nilski konj otvorio čeljusti, uspio je pobjeći, samo da bi životinja ponovno skočila i odvukla ga natrag pod vodu.

"Nikad nisam čuo da nilski konj više puta napada ovako. No, očito me je želio mrtvog", dodao je. Nilski konj ga je nekoliko sekundi napadao, koristeći svoj masivni ugriz da mu probije prsa. Liječnici su kasnije izbrojali gotovo 40 rana od ugriza. "Osjećalo se kao da mužjak koristi cijelu svoju snagu. Bacao me u zrak i ponovo hvatao, tresao me kao lutku. No, u jednom trenutku sve se umirilo pod vodom. Sjećam se da sam kroz tri metra vode gledao zelenu i žutu svjetlost koja se igrala na površini. Krv je izlazila iz mog tijela u oblacima, a preplavio me osjećaj predaje", opisao je Templer.

Na kraju se nilski konj vratio na površinu i ispljunuo ga, dok ga je drugi vodič uspio dosegnuti i odvući na sigurno. Templer je pretrpio ozljede opasne po život. Lijeva ruka mu je bila zgnječena, a prsa su mu bila toliko razderana da se vidjelo plućno krilo. Njegove kolege ostali su pribrani te su mu uspjeli zatvoriti rane na prsima s pomoću omota od hrane da bi spriječili kolaps pluća, potez za koji će liječnici kasnije reći da mu je vjerojatno spasio život.

Pukom slučajnošću, medicinski tim bio je u blizini i pomogao mu da ostane živ dovoljno dugo da stigne do bolnice. Kirurzi su ga upozorili da će možda morati amputirati obje ruke i dio noge. Na kraju je izgubio lijevu ruku, ali je preživio. Njegov kolega Evans nije imao toliko sreće jer je njegovo tijelo pronađeno nizvodno dva dana nakon incidenta.