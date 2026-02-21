Naši Portali
mljac!

RECEPT DANA Na malo drugačiji način: Napravite tiramisu u čaši

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
21.02.2026.
u 09:00

Tiramisu u čaši izgleda profinjeno, a okus ostaje jednako raskošan kao kod klasične verzije.

Postoje deserti koji nikada ne izlaze iz mode, a tiramisu je apsolutni klasik među njima. Ova verzija u čaši savršena je kada želite nešto brzo, jednostavno i vizualno privlačno. Bez paljenja pećnice i uz svega nekoliko sastojaka, dobit ćete kremasti, ukusni desert idealan za goste ili mali kućni užitak.

Sastojci:

  • 100 g piškota
  • 2 dl kuhane kave (ohlađene)

Za kremu:

  • 3 dl mlijeka
  • 2 žumanjka
  • 100 g šećera
  • 2 žlice brašna
  • 250 g mascarponea
  • 2 bjelanjka

Priprema: Skuhajte kavu i ostavite je da se potpuno ohladi. U loncu zagrijte 2,5 dl mlijeka. U posebnoj zdjeli pomiješajte žumanjke, 50 g šećera, preostalih 0,5 dl hladnog mlijeka i brašno. Dobro izmiješajte kako biste dobili glatku smjesu bez grudica. Kada mlijeko zavrije, smanjite vatru i polako ulijte pripremljenu smjesu, neprestano miješajući. Kuhajte nekoliko minuta dok se krema ne zgusne. Maknite s vatre i ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Bjelanjke istucite u čvrsti snijeg, zatim postupno dodajte ostatak šećera i miksajte dok ne dobijete čvrstu, sjajnu smjesu. Ohlađenoj kremi dodajte mascarpone i lagano izmiješajte. Zatim ručno, špatulom ili žlicom, umiješajte snijeg od bjelanjaka pazeći da krema ostane prozračna. Piškote kratko umočite u ohlađenu kavu i slažite u čaše naizmjenično s kremom. Desert ohladite barem sat vremena u hladnjaku prije posluživanja. Po želji, vrh pospite kakaom, naribanom čokoladom ili ukrasite čokoladnim mrvicama.
