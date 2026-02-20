Doktor otkriva: 'Evo kada i koliko često bi trebali masturbirati kako bi poboljšali svoje zdravlje'

Masturbacija je tema o kojoj se sve otvorenije govori, a iako je stigma znatno oslabila posljednjih godina, još uvijek izaziva znatiželju i rasprave – osobito kada je riječ o zdravlju i učestalosti, piše LADBible. Jedno od najčešćih pitanja koje ljudi postavljaju jest: koliko je često previše? I postoji li "idealno" vrijeme u danu za masturbaciju?

Odgovore na ova pitanja ponudio je dr. Shamu Singh, medicinski stručnjak koji je za portal The Handy objasnio što znanost kaže o ovoj temi. Prema istraživanju s portala, preko 40% ispitanika koristi seksualne igračke najmanje jednom tjedno. Žene (55%) češće ih koriste redovito u odnosu na muškarce (36%). No, učestalost korištenja igračaka samo je dio šire slike koju dr. Singh želi predstaviti – a to je važnost razumijevanja vlastite seksualnosti i zdravstvenih dobrobiti masturbacije.

On ističe da je masturbacija prirodan i zdrav dio ljudske seksualnosti: "Koliko često netko masturbira ovisi o nizu faktora – načinu života, međuljudskim odnosima i psihološkom stanju. Za većinu ljudi, čak i nekoliko puta dnevno ne smatra se neuobičajenim ili nezdravim”. Što se tiče idealnog doba dana, dr. Singh kaže kako ne postoji univerzalno "najbolje" vrijeme. Ipak, ovisno o tome što želite postići, vrijeme može igrati ulogu. "Za neke osobe večernja masturbacija može pomoći pri uspavljivanju jer dolazi do otpuštanja hormona koji pospješuju opuštanje. S druge strane, jutarnja masturbacija može djelovati kao energetski poticaj”, rekao je.

Masturbacija ima niz dokazanih psiholoških i fizičkih prednosti. Prema dr. Singhu:

Ublažava napetost mišića

Pomaže kod nesanice

Može olakšati predmenstrualne simptome

Smanjuje stres i tjeskobu

Potiče bolju komunikaciju i seksualno zadovoljstvo u partnerskim odnosima

"Masturbacija potiče otpuštanje endorfina, dopamina i oksitocina – hormona koji poboljšavaju raspoloženje i smanjuju razinu stresa," ističe dr. Singh. Posebno korisna može biti za žene tijekom menstruacije. Dr. Singh objašnjava: "Orgazam izaziva kontrakcije maternice koje potom slijedi opuštanje mišića, što može znatno ublažiti menstrualne grčeve”. Na kraju, naglašava da ne postoji univerzalna formula: "Svatko je drugačiji. Najvažnije je slušati svoje tijelo, razumjeti vlastite potrebe i djelovati u skladu s tim – bez srama”.