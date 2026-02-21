Vinarija Kutjevo zapošljava degustatore vina

Zaboravite na ured na jedan vikend jer vaše novo radno mjesto može biti vinski podrum koji datira iz 1232. godine. Najstarija hrvatska vinarija, Vinarija Kutjevo u suradnji s PickJobs platformom traži 4 do 6 strastvenih ljubitelja vina koji će na jedan vikend postati dio tima i aktivno sudjelovati u procesu kreiranja nadolazeće Graševine. Zadatak uključuje sudjelovanje u procesu stvaranja vina, od vođenih degustacija i senzorne analize do ocjenjivanja cjelokupnog doživljaja vinarije. Odabrani kandidati imat će priliku razgledati povijesni kompleks kutjevačkih podruma te svojim mišljenjem i idejama doprinijeti daljnjem razvoju jedne od najprepoznatljivijih hrvatskih vinskih etiketa.

Foto: Vinarija Kutjevo

Sudionici dobivaju 100 eura neto honorar, osiguran smještaj u Kutjevu, organiziran prijevoz i puni pansion uz vrhunska vina, kao i ekskluzivnu priliku rada i suradnje s enološkim timom Vinarije Kutjevo.

Foto: Vinarija Kutjevo

Ako ste istinski vinski entuzijast razvijenog senzornog izraza i iskrenog interesa za vinsku kulturu, te osoba koja cijeni tradiciju, razmišlja suvremeno i želi aktivno sudjelovati u procesu, ovo je prava prilika za vas. Termin održavanja je od 6. do 8. ožujka, a prijaviti se možete putem PickJobs platforme najkasnije do 2. ožujka 2026. U prijavi u nekoliko rečenica navedite zašto biste upravo vi trebali postati dio Vinarije Kutjevo na jedan vikend.