Konzum i Jägermeister ove godine zajedno navijaju za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju pod sloganom Spremni za Futbolj

Ususret Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji Konzum, najveći maloprodajni lanac u Hrvatskoj i Jägermeister, najprodavaniji biljni liker na svijetu, udružili su snage i ove godine zajedno navijaju za hrvatsku nogometnu reprezentaciju pod sloganom Spremni za Futbolj. Na terasi Swanky Monkey Gardena, jednoj od najljepših u Zagrebu, predstavljena je suradnja koja uključuje prodaju posebnog „navijačkog“ izdanja Jägermeister boce ekskluzivno u Konzumovim prodavaonicama. Tako se 0,7l boca Jägermeistera, čija je standardna etiketa zamijenjena posebno dizajniranim vizualom s hrvatskim obilježjima pojavila u posebnoj ediciji od 20.000 komada.

Navijačice i navijači „vatrenih“ sinoćnje događanje iskoristili su kao zagrijavanje za predstojeće utakmice u društvu s legendarnim Silvijem Marićem. Voditeljica Iva Šulentić pobrinula se za odličnu atmosferu tijekom večeri dok je za glazbeni ugođaj bio zadužen Bizzo Bodega.

Foto: Promo

Jägermeister se pobrinuo da svi uzvanici uživaju u posebno osmišljenim miješanim pićima i koktelima na bazi legendarnog biljnog likera proizvedenog od 56 vrsta pažljivo izabranih sastojaka. Konzum je osigurao Hrusty čips raznih okusa te Hrusty štapiće, perece, kikiriki, kreker ribice, krumpirove štapiće i party mix, koji će zasigurno biti neizostavnim dijelom u mnogim navijačkim domovima tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva.

„Veliko nam je zadovoljstvo što je Jägermeister, naš dugogodišnji partner, ove godine izabrao upravo Konzum kao ekskluzivno mjesto prodaje posebne edicije navijačke boce te nam tako pružio priliku da se udružimo uoči najvažnijeg događanja u godini i zajedno otvorimo sezonu navijanja za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Kako bi navijanje bilo još uzbudljivije pripremili smo razne navijačke rekvizite i osigurali široku ponudu Hrusty čipseva i grickalica “, izjavio je Vedran Bego,Senior voditelj kategorije pića u Konzumu

Foto: Promo

Kako bi dodatno produbili osjećaj ponosa i pojačali želju za navijanjem te se pripremili za najveću svjetsku nogometnu smotru uzvanici su pokazali i svoje vještine u igranju stolnog nogometa te popularnoj igri FIFA 2018. Pripadnice ljepšeg spola pokazale su kako su jednako vješte i ravnopravne muškarcima, kao i kada je riječ o navijanju za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Ivo Tudorić, brend menadžer Jägermeistera za Hrvatsku, ovom je prilikom izjavio: „Jägermeister je jedno od rijetkih pića za koje ne možemo reći da je žensko ili muško, već u njemu, kao i u nastupima hrvatske reprezentacije na kontinentalnim i svjetskim nogometnim smotrama, oba spola podjednako uživaju. Njegujući izravnu komunikaciju s našim potrošačima uvijek se trudimo voditi računa o njihovim željama i očekivanjima. Zato smo se i ove godine uoči svjetskog nogometnog prvenstva potrudili osigurati novi izgled boce koji će dodatno “začiniti” gledanje svake utakmice i potaknuti želju za navijanjem. Drago nam je što je Konzum prepoznao atraktivnost posebne navijačke edicije boce i osigurao svojim kupcima ekskluzivnu mogućnost kupnje u svojim prodavaonicama“.

Foto: Promo

Iako je svima želja uživo gledati nastup hrvatske nogometne reprezentacije većina će ostati ispred malih ekrana. No, to i nije tako loše pogotovo za sve one koji budu sretne ruke i u nagradnoj igri Nekima vruća tribina, nekima morska hladovina osvoje sedmodnevno ljetovanje na našem plavom Jadranu. Za sve koje privlači gledanje utakmice s plaže pravila nagradne igre mogu pronaći na www.konzum.hr.