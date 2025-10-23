Kao u filmu: Pacijentica opušteno svirala klarinet dok su joj liječnici operirali mozak

Britanka Denise Bacon (65) iz Crowborougha u istočnom Sussexu rekla je da je oduševljena jer je uspjela zasvirati klarinet dok je bila na operaciji mozga. U londonskoj bolnici King’s College Hospital prošla je četverosatni zahvat duboke stimulacije mozga (DBS), navodi se u priopćenju bolnice, iz koje su otkrili kako se čudesna operacija dogodila još u srpnju ove godine, prenosi People.

DBS podrazumijeva ugradnju elektroda u određena moždana područja. One stvaraju električne impulse koji utječu na moždanu aktivnost i tako ublažavaju simptome pojedinih bolesti. Impulsi također djeluju na živčane stanice i kemijske glasnike povezane s poremećajem. Razina stimulacije kontrolira se uređajem nalik srčanom pacemakeru koji se umeće pod kožu u gornjem dijelu prsnog koša, a žica ispod kože povezuje ga s elektrodama u mozgu.

Bacon, umirovljena logopedinja, s Parkinsonovom bolešću živi od 2014. i zbog simptoma je sve teže svirala svoj voljeni klarinet, kao i hodala, plivala i plesala. Godinama je amaterski nastupala u East Grinstead Concert Bandu, no prije pet godina morala je odustati. Tijekom zahvata svirala je u operacijskoj sali, što je kirurzima pružilo trenutačan, čujan pokazatelj uspješnosti postupka. Pacijentica je imala usporenost pokreta (bradikineziju) i ukočenost mišića, tipične za Parkinsonovu bolest, a rezultati na operacijskom stolu bili su trenutačni, kažu liječnici: pokreti prstiju odmah su se popravili pa je svirala znatno lakše, stoji u priopćenju.

Tim neurologa, neuropsihologa te medicinskih sestara za DBS povezao je elektrode s pulsnim generatorom koji šalje električne impulse, modulira moždanu aktivnost i smanjuje simptome. Operaciju je vodio prof. Keyoumars Ashkan. Kako je opisao, u lubanji su načinjene rupice 'upola manje od britanske kovanice od pet penija', a precizni okvir na glavi služio je poput navigacije do točnih položaja u mozgu. Kad su elektrode postavljene lijevo, uključivanje struje odmah je popravilo pokrete desne ruke; isto se dogodilo i obrnuto nakon ugradnje na desnoj strani. Budući da je pacijentica strastvena klarinetistica, predloženo je da instrument ponese u salu i poboljšanje je bilo vidljivo onog trena kad je stimulacija pokrenuta.

Bacon je primila lokalni anestetik za vlasište i kost, ali je ostala budna kako bi se simptomi pratili u tijeku operacije; mozak sam po sebi nema receptore za bol. Nakon zahvata kazala je da je presretna što je ponovno mogla svirati: čim je stimulacija uključena, desna joj se ruka kretala znatno slobodnije pa je i sviranje bilo lakše. Već osjeća napredak u hodu te se želi vratiti plivanju i plesu da vidi hoće li se poboljšanja preslikati i tamo.

Odabrala je punjivi tip baterije pulsnog generatora ugrađenog u prsni koš, koja može trajati i do 20 godina prije zamjene, isporučujući kontinuiranu struju u mozak. Inovativni generator prati moždanu aktivnost i može automatski prilagoditi stimulaciju po potrebi. DBS može učinkovito kontrolirati motoričke simptome Parkinsonove bolesti, poput tremora, no nije lijek i ne zaustavlja napredovanje bolesti. Parkinsonova bolest je, podsjeća Mayo Clinic, poremećaj pokreta živčanog sustava koji se s vremenom pogoršava.