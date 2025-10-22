Studija otkriva količinu alkohola koja vam može povećati rizi od demencije i - manja je nego što mislite

Nova studija objavljena u časopisu BMJ Evidence-Based Medicine dovodi u pitanje uvriježeno mišljenje da umjerena konzumacija alkohola može biti bezopasna ili čak korisna za zdravlje. Istraživači su otkrili da ne postoji razina konzumacije alkohola koja ne povećava rizik od demencije.

Znanstvenici su analizirali podatke gotovo 560.000 osoba u dobi od 56 do 72 godine, uz dodatne genetske analize koje su obuhvatile više od 2,4 milijuna sudionika. Rezultati su jasni – bilo koja razina pijenja povezana je s većim rizikom od demencije. Na prvi pogled, opservacijski podaci (koji su se oslanjali na samoprocjenu unosa alkohola) sugerirali su da bi umjerena konzumacija mogla imati zaštitni učinak. No, genetska analiza pokazala je suprotno.

“Čak i lagano ili umjereno pijenje može povećati rizik od demencije”, rekla je dr. Anya Topiwala, glavna autorica studije i istraživačica sa Sveučilišta u Oxfordu. Studija je pokazala da dvostruko povećanje genetskog rizika za poremećaj upotrebe alkohola povećava rizik od demencije za 16%, dok je i svako dodatno piće tjedno povećavalo rizik. “Postoji 15% veći rizik od demencije za tri pića tjedno u usporedbi s jednim pićem tjedno”, pojasnila je Topiwala.

“Ovi nalazi dovode u pitanje ideju da male količine alkohola mogu biti dobre za mozak”, dodala je Topiwala, “Genetski dokazi pokazuju upravo suprotno – čak i male količine mogu biti štetne”.

Slično mišljenje dijele i drugi stručnjaci. “Ne postoji količina alkohola koja je sigurna za konzumaciju”, izjavio je dr. Ryan Marino, toksikolog sa Sveučilišta Case Western Reserve, “Alkohol je izravno toksičan za svaku stanicu i tkivo u ljudskom tijelu – poznati je kancerogen”.

Što znači ‘umjereno pijenje’?

Prema dr. Aashishu K. Didwaniji sa Sveučilišta Northwestern:

Standardno piće: 350 ml piva, 150 ml vina ili 45 ml žestokog pića.

Umjerena konzumacija: do 7 pića tjedno za žene, odnosno do 14 pića tjedno za muškarce.

Teška konzumacija: više od 7 pića tjedno za žene, više od 14 za muškarce.

Ako želite piti manje, stručnjaci savjetuju nekoliko praktičnih koraka:

Napravite iskrenu procjenu svog unosa alkohola.

Razgovarajte s partnerom ili liječnikom – odgovornost pomaže.

Prepoznajte okruženja u kojima pijete najviše i promijenite navike.

Zamijenite alkohol bezalkoholnim pićima – ponuda nikad nije bila bolja.

Isprobajte izazove poput “Suhog siječnja” ili periodične pauze od alkohola.

Poruka znanstvenika je jasna - čak i umjereno pijenje povećava rizik od demencije. Smanjenje konzumacije alkohola – ili potpuno odustajanje – može imati značajan učinak na dugoročno zdravlje mozga i opće blagostanje.

