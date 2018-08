Kad kuha Susan Sarandon, igra  se ping-pong

Prije desetak godina trojica bliskih prijatelja otišla su na proslavu u Memphis u Tennesseeju gdje se slavio rođendan jednoga od njih. Dvojica su bila iz Memphisa, grada Elvisa Presleya, pa su svom prijatelju iz New Yorka htjeli otkriti sve čari američkog juga: proveli su vikend razgledavajući znamenitosti, uživajući u glazbi i okusima južnjačke kuhinje. Kada se Njujorčanin vratio u “grad koji nikada ne spava” poslao je pismo zahvale (vrlo uobičajeno za Amerikance) svojim domaćinima:

“Moji dragi prijatelji, hvala vam na iskonskoj južnjačkoj gostoljubivosti. I što sam se za vrijeme posjeta Memphisu osjećao kao da sam među svojima kod kuće...”

Pismo koje je Eytan Sugarman napisao pop-zvijezdi Justinu Timberlakeu i njegovu najboljem prijatelju iz djetinjstva Traceu Ayali zauvijek je promijenilo njihove živote: trojac je 2007. otvorio restoran Southern Hospitality (Južnjačka gostoljubivost) u Hell`s Kitchenu na Manhattanu.

Burger iz Paklenog šunda

Pod motom “Kada si ovdje, doma si” njihov je cilj da se svaki gost osjeća kao kod kuće, a u prijateljskoj atmosferi restorana služe se isključivo južnjačka jela (pretežno s roštilja). U prvim godinama restorana atrakcija je bio i sam Justin Timberlake u kuhinji, zbog čega su Njujorčani (pogotovo pripadnice nježnijeg spola) hrlili kušati fina rebarca, pohanu kokicu, pikantna krilca i batke, slatke pržene krumpiriće i druge fine oblizeke.

Timberlake, čije se bogatstvo procjenjuje na oko 230 milijuna dolara i koji u kolekciji glazbenih nagrada ima 10 Grammyja, četiri Emmyja, tri Brita i devet Billboarda, nadahnuo se bakinom kuhinjom u osmišljavanju jelovnika, želeći da sve bude domaće, fino i ukusno: meso nabavljaju s lokalnih farmi, a povrće i voće je organskog uzgoja. No, nije samo glazbena zvijezda zaluđena hranom već i njegova supruga, glumica Jessica Biel također je “foodie”: prije dvije godine u Los Angelesu je otvorila restoran za djecu pod nazivom Au Fudge.

Sjenu na njihovu “južnjačku gostoljubivost” baca tužba pomoćnog konobara koji je uime 50 drugih zaposlenika optužio Timberlakea i drugu dvojicu partnera da su ih pokradali u napojnicama, nisu plaćali minimalnu zakonom propisanu satnicu i prekovremene sate.

Foto: Marijana Marinović

Sjećate li se sulude konverzacije Johna Travolte i Samuela Jacksona o tome kako Francuzi zovu Quarter Pounder with Cheese (hamburger sa sirom)? Jedan od najgenijalnijih i najlucidnijih redatelja i scenarista Quentin Tarantino u svojim je filmovima često otkrivao strast za hranom: u gorespomenutom Paklenom šundu dvojica profesionalnih ubojica raspravljaju o burgerima, riža je prisutna u 2. dijelu Kill Billa, štrudla u Nemilosrdnim gadovima, a hrpe slatkiša u Djangu (za slatkim je zbilja lud u stvarnom životu glumac Leonardo DiCaprio).

Jedu i gledaju rock-koncert

– Moji filmovi su puni simbolike, a vidljiva je i povezanost s pićem i jelom. Eto, kada gledate Jackie Brown, jednostavno želite naručiti Screwdriver (koktel od votke i narančina soka) – otkrio je Quentin Tarantino, vlasnik korejskog restorana Do Hwa u ulici Carmine u West Villageu.

Foto: Marijana Marinović

Kuhinja tog restorana carstvo je dviju žena: Jenny Kwak i njezine majke Myung Ja, koje se trude gostima pripremiti klasičnu domaću korejsku večeru s raznim kombinacijama dumplinga, pikantnih palačinki i mesnih umaka, kao i klasične specijalitete poput mesa na roštilju, bulgogija i bibimbapa. Restoran je uređen “tarantinovski”, slično kao Tokyo Club iz Kill Billa gdje djevojčica ubojica kuglom razbija zidove: ima kabinu za DJ-a, zidove s filmskim plakatima i tek nekoliko zbijenih stolova za jelo. No, hrana i kokteli su za Oscar: svakako kušati (Tarantinu omiljen) koktel Reservoir Dogs s votkom, plavim curacaom i sokom od limete, a ako vam se posreći, možda vam i sam vlasnik smućka nešto u šejkeru.

Za razliku od Tarantina glumac Chris Noth, poznat po ulozi Face u serijalu i filmovima Seks i grad, kao i političara Petera Florricka u dramskoj seriji Dobra žena, neće vam smućkati koktel, no eventualno će vas ponuditi nekim od najfinijih viskija u svom rock’n’roll klubu The Cutting Room na Manhattanu. U tom su klubu u protekle dvije godine nastupili i brojni glazbenici s ovih područja poput Bajage, Prljavog kazališta i Magazina, no na pozornici su se izmjenjivale i svjetske zvijezde poput Davida Bowieja, Stinga, Lady Gage i Sheryl Crow.

Foto: Marijana Marinović

– Htjeli smo klub gdje će glazbenici s guštom zasvirati, a publika uživati u njihovu nastupu. Ovo je mjesto idealno za dobru svirku, kreativnu hranu i maštovite koktele – izjavili su vlasnici Chris Noth i njegov poslovni partner Steve Walter, koji nude klasičnu američku kuhinju: koktel od škampa, rolice od tune, mini hamburgere, pizzete, odreske i razne salate.

Najelegantniji ženski zahod

Klub s kapacitetom od 700 ljudi dovoljno je velik i za specijalne događaje, a rokerskom stihu pridonosi i starinski džuboks s klasičnim rock-hitovima i evergreenima, kao i ogromna fotografija popularnog Face. I da, osim što se u stražnjoj prostoriji često održavaju intimnije predstave, najčešće burleske ili jazz nastupi, nerijetko zapjeva i sam Chris Noth. No, za njegove covere Deana Martina ili Franka Sinatre pogodniji je restoran Da Marino.

– Moj dobar prijatelj Pasquale Marino ima restoran Da Marino na 49. ulici odmah pokraj Times Squarea, što je srce kazališnog okruga. Često tamo skoknem i uz klavirsku pratnju zapjevam Sinatru, restoran ima sjajnu kalabrešku kuhinju i duh jednog starog New Yorka. Volim takva topla mjesta na kojima možeš otići bilo koji dan u tjednu i uvijek ćeš naletjeti na nekog poznatog – otkrio je Chris Noth koji ima i manji vlasnički udio u tom talijanskom restoranu, omiljenom među njegovim kolegama Michaelom Douglasom, Brooke Shields i Benom Stillerom.

U Da Marino navraća i legendarni Roonie Woods iz Rolling Stonesa koji se i sam često maši klavira, a restoran je također i turistička atrakcija: na listi je ponude turističke ture Seks i grad po New Yorku jer su se u njemu čak dvaput snimale scene za serijal. I jedna zanimljivost: Da Marinu je pripala čast da bude nominiran za najelegantniji ženski zahod u Americi (ma što to značilo). I da ne zaboravimo specijalitete – klasične talijanske pržene lignje, losos u škartocu s rajčicama i češnjakom, njoki s rajčicama i bosiljkom i bilo što od domaće, ručno rađene paste.

– Ako posjetite moj restoran Mermaid Oyster Bar, svakako preporučujem Appletini (koktel od votke s jabučnim sokom i likerom), ali pijte polako da ne bi bilo svega – našalio se na svom Twitteru glumac Zach Braff, zvijezda serijala Stažisti.

Jedna od njegovih smiješnih izjava u seriji je i ta da se “zaželio jaja, ali ih ne može priuštiti”. No, zato nije imao problema s investiranjem u restoran Mermaid Oyster Bar koji se nalazi u ulici MacDougal u Sohou, a chefa Laurencea Edelmana glumac poznaje od 13 godine. Lud za morskim specijalitetima, ponajviše kamenicama, škampima i rakovicama, Zach Braff odlučio je da restoran bude s ribljim zalogajčićima poput rolica s jastogom, 16 vrsta kamenica i meksičkim tacosima punjenim ukusnim ribljim komadima. Naravno, nudi se i klasičan riblji jelovnik poput lososa iz Atlantika i hrskavog brancina.

Foto: Marijana Marinović

Vrlo popularna je dnevna ponuda, tako da se ponedjeljkom nudi rižoto od jastoga, utorkom rolice od jastoga, srijedom fish and chips (riba, najčešće oslić, i krumpirići), četvrtkom lingvini s rakovicama, petkom pita od jastoga, a subotom pikantne lingvine s plodovima mora u umaku od rajčice.

Možda jedna od najboljih glumica današnjice i dobitnica Oscara Susan Sarandon još je 2009. iznenadila javnost svojom ljubavlju prema stolnom tenisu. Pokraj područja Flatiron i blizu Park avenije u podrumu je otvorila SPiN, klub za ping-pong, lounge bar i restoran ujednom. Partner u tom poslovnom podvigu bio joj je tadašnji dečko Jonathan Bricklin, a drugi investitori Andrew Gordon i glumac i producent Franck Raharinosy. Do zagrijanosti glumice za ping-pong došlo je nakon “okršaja” s kolegom Raharinosyjem, a cijeli koncept inspiriran je popularnom stolnoteniskom partijom (nazvanom “goli ping-pong”).

Foto: Marijana Marinović

U klubu možete postati članom ili unajmiti stol za igranje na pola sata ili sat, na raspolaganju vam je 18 olimpijskih stolova za ping-pong, a možete se odmoriti ili održati poslovni sastanak u privatnom loungeu ili uživati u koktelima za barom. I, naravno, baciti nešto pod zub. Interijer je vrlo moderan, na zidovima su pop-art slike, a za to su zaslužni mladi umjetnici i muralisti koji se izmjenjuju.

Meso kod vegetarijanke

SPiN često posjećuju razne zvijezde i osim nadmetanja s reketima održavaju se i drugi događaji. Tako je nedavno u klubu bilo upoznavanje s glumicom Cinthijom Nixon, popularnom Mirandom Hobbs iz Seksa i grada, na kojem je dotična objasnila svoj program u utrci za guvernerku New Yorka i pritom, naravno, skupljala i priloge za svoju kandidaturu. Pa tko je imao 500 dolara, mogao se pohvaliti kako je ispijao koktele s Nixonicom.

– Kao rođenoj Njujorčanki hrana mi je vrlo bitna. Pogotovo odakle dolazi, tako da je naš koncept da nabavljamo najbolje sastojke od lokalnih farmera i nudimo našim posjetiteljima – rekla je glumica, producentica i aktivistica Susan Sarandon, inače vegetarijanka i vrlo angažirana za borbu protiv gladi u svom rodnom gradu.

U njezinu SPiN-u se može popiti odličan espresso i gricnuti hrskava piletina, vijetnamske rolice, kruh s pršutom i razne salate, a uvijek možete naručiti i pladanj za dijeljenje na kojem će se naći hrskave kozice, humus ili slasna španjolska kobasica.

Koncept SPiN-a postao je vrlo popularan, tako je prerastao u lanac klubova otvorenih u Milwaukeeju, Torontu, Dubaiju, Austinu, Chicagu, Los Angelesu, Philadelphiji, San Franciscu, a lani je još sedam lokacija otvoreno u Kanadi.

