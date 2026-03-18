Znak opasniji od boli u prsima svi ignoriraju: Ako vam se ovo događa mogli biste doživjeti jaki srčani udar

Američki kardiokirurg dr. Jeremy London, poznat po svom zdravstvenom sadržaju na društvenim mrežama, stručnjak je za prepoznavanje simptoma srčanog udara, srčanih blokada i hitnih intervencija. Njegova upozorenja imaju posebnu težinu jer je i sam ignorirao znakove prije nego što je doživio srčani udar. Priznao je da je osjećao nisku razinu energije, umor i povremene simptome slične žgaravici dok je bio u lovu sa sinom. Dok je sjedio na čeki, pogodila ga je oštra bol u prsima, siguran znak srčane ishemije. Upravo zbog vlastitog iskustva, danas neumorno upozorava druge da ne ponavljaju njegove pogreške i ističe kako su pušenje, loša prehrana i visok krvni tlak tri glavna faktora rizika za smrt koja se mogu spriječiti.

U jednom od svojih videa na YouTubeu dr. London je podijelio jedan spasonosni savjet koji bi mogao nekome spasiti život: "Ako osjetite bol u prsima ili nedostatak zraka pri naporu koji se smanjuje odmorom, to je crvena zastavica. Ne govorim o trčanju maratona. Govorim o osnovnim svakodnevnim aktivnostima, poput iznošenja smeća ili penjanja uz stepenice. Ono što se događa jest da kod značajnog začepljenja krvne žile, dok se naprežete, srčani mišić ne dobiva dovoljno kisika i hranjivih tvari." Objasnio je da se simptomi smanjuju kada se osoba odmori jer se puls smanjuje, no to ne znači da je problem nestao.

Mnogi ljudi, kako je istaknuo, jednostavno odbacuju ove simptome kao znak starenja ili nesvjesno prilagođavaju svoj životni stil kako bi izbjegli napor. Počinju parkirati bliže ulazu u trgovinu, koriste dizalo umjesto stepenica i općenito smanjuju svoje kretanje. Međutim, dr. London upozorava da su to zapravo rani znakovi upozorenja koje tijelo šalje te da bi se svi koji ih dožive trebali javiti specijalistu umjesto da ignoriraju problem i dovode se u životnu opasnost.

Iako su bol u prsima i nedostatak zraka klasični simptomi, stručnjaci sve više naglašavaju da postoje i atipični znakovi koji mogu ukazivati na nadolazeći srčani udar. Simptomi poput iznenadne mučnine, ekstremnog umora te boli u čeljusti ili leđima često su jedini znakovi, posebno kod žena i osoba s dijabetesom. Uz to, novija istraživanja upozoravaju na takozvane "opasne jutarnje sate". Rizik od srčanog udara je čak četrdeset posto veći između sedam i jedanaest sati ujutro zbog prirodnog porasta krvnog tlaka i kortizola, hormona stresa, odmah nakon buđenja.

Tihi ubojica i sve veći rizik

Dr. London je ranije opisao visoki krvni tlak kao "tihog ubojicu", objašnjavajući da u SAD-u pogađa jednu od dvije odrasle osobe, pri čemu mnogi nisu ni svjesni da ga imaju. Kardiovaskularne bolesti ostaju vodeći uzrok smrti na globalnoj razini, a statistike su poražavajuće i za Hrvatsku, gdje su odgovorne za oko četrdeset do četrdeset pet posto svih smrtnih slučajeva. Zabrinjavajući je i trend koji pokazuje da raste rizik kod mlađih odraslih osoba, pri čemu se kod muškaraca opasnost od srčanog i moždanog udara značajno povećava već nakon trideset i pete godine života, često zbog zanemarenog, blago povišenog krvnog tlaka u ranoj odrasloj dobi.

Osim već navedenih simptoma, dr. London naglašava da slabost srca može dovesti do niza zdravstvenih problema kasnije u životu, ističući da je funkcija srca najvažniji pojedinačni faktor koji određuje ishod kirurških zahvata. Postoji nekoliko načina da prepoznate bori li se vaše srce. Upozorio je da su "nedostatak zraka pri hodanju, nemogućnost udobnog disanja u ležećem položaju i natečene noge" znakovi koji se ne smiju zanemariti. Stručnjaci nadodaju i druge simptome na koje treba obratiti pozornost, a tiču se cirkulacije u nogama. Iznenadna hladnoća u samo jednom stopalu, gubitak dlaka na potkoljenicama ili pojava grčeva tijekom hodanja koji prestaju čim se zaustavite, mogu biti tihi predznaci sistemske ateroskleroze i nadolazećih srčanih problema.