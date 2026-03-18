Pobjegli su od kuće kao tinejdžeri, a sad slave 75 godina braka: Ovo su njihova tri savjeta za vječnu ljubav

U današnjem svijetu, gdje se veze često čine prolaznima, priča Marilyn i Hanka Cydrusa iz mjesta Chillicothe u Ohiju zvuči gotovo nestvarno. Ovaj dugovječni par nedavno je, okružen obitelji i prijateljima, proslavio nevjerojatnu 75. godišnjicu braka. Njihov zajednički put, koji je počeo davne 1951. godine, nije bio samo puko protjecanje vremena, već svjedočanstvo predanosti, razumijevanja i ljubavi koja je s godinama postajala samo jača. Kroz sve izazove koje život nosi, od tinejdžerskog bijega do ratnih iskušenja i podizanja obitelji, uspjeli su sačuvati ono najvrjednije, a sada su odlučili podijeliti svoju formulu za uspjeh s ostatkom svijeta.

Njihova ljubavna priča započela je hrabrom odlukom. Kao vrlo mladi, Marilyn sa svega šesnaest, a Hank s devetnaest godina, odlučili su pobjeći i vjenčati se. Nakon vjenčanja, novi život započeli su u Kaliforniji, no idilu je prekinuo Hankov poziv u Korejski rat. Po završetku njegove vojne službe, vratili su se u Ohio, gdje su se trajno skrasili i izgradili dom. Tijekom desetljeća, njihova se obitelj znatno proširila; podigli su troje djece, a danas s ponosom gledaju kako odrasta njihovih devetero unučadi i čak šesnaest praunučadi, koji su živi dokaz njihove trajne ljubavi i temelja koje su izgradili.

Kada su ih novinari lokalne televizijske postaje NBC4 upitali u čemu leži tajna njihova uspjeha, Hank je bez oklijevanja ponudio prvi ključni savjet. Prema njemu, temelj stabilnog odnosa je sposobnost zajedničkog donošenja odluka. "Morate biti u stanju dijeliti jedno s drugim sve odluke koje trebate donijeti, a ne se svađati oko novca i sličnih stvari", rekao je Hank. Marilyn se nadovezala na suprugove riječi, dodajući drugu i treću komponentu njihove ljubavne filozofije. Njezin savjet usmjeren je na svakodnevnu interakciju i način na koji partneri gledaju jedno na drugo. "Činite jedno za drugo i jednostavno se slažite. Nemojte pokušavati pronaći nešto pogrešno kod druge osobe, već se potrudite u njoj pronaći ono dobro", poručila je.

Koliko je njihova veza doista posebna, možda najbolje opisuju riječi njihove unuke, Katrine Robinson, koja im je povodom godišnjice posvetila dirljivu objavu na Facebooku. Opisala ih je kao "živi primjer onoga što uistinu znači birati jedno drugo svakoga dana". "Od ljeta koja sam kao dijete provodila s vama, ispunjenih smijehom, životnim lekcijama i razgovorima za kuhinjskim stolom, do dragocjenog vremena koje sada provodim s vama, vaša prisutnost u mom životu jedan je od mojih najvećih blagoslova", napisala je Katrina.

Dodala je kako njezini baka i djed nisu izgradili samo brak, već ostavštinu strpljenja, vjere, žrtve, humora, praštanja i trajne ljubavi. "Gledajući način na koji brinete jedno o drugome, poštujete se i držite za ruke i nakon 75 godina, oblikovalo je moje razumijevanje onoga što brak treba biti", istaknula je. Katrinina emotivna posveta zaključena je riječima koje savršeno sažimaju bit priče o Marilyn i Hanku. "Kada razmišljam o predanosti, mislim na vas. Kada razmišljam o prolasku kroz životne sezone zajedno, mislim na vas. Kada razmišljam o odabiru ljubavi čak i u teškim danima, mislim na vas", napisala je. "Vaša priča podsjeća me da trajna ljubav nije savršenstvo, već ustrajnost, partnerstvo i stavljanje onog drugog na prvo mjesto."