Učiteljica pred udajom pitala učenike za bračne savjete, a njihovi odgovori osvojili su internet

Djeca često na svijet gledaju jednostavnije, iskrenije i toplije od odraslih, a upravo zato njihove riječi nerijetko pogađaju ravno u srce. To je na poseban način doživjela i jedna učiteljica razredne nastave koja je svoje učenike odlučila uključiti u pripreme za vjenčanje. Nije ni slutila da će upravo njihovi mali savjeti o ljubavi i braku izazvati val oduševljenja na društvenim mrežama. Ono što je krenulo kao simpatična razredna aktivnost pretvorilo se u viralan trenutak koji je raznježio tisuće ljudi, piše People.

Klarissa Trevino (26), učiteljica drugog razreda, oduvijek je znala da želi pronaći način da svoje učenike na neki poseban način uključi u svoj veliki dan. Iako je ranije viđala aktivnosti u kojima djeca pogađaju kakvu će haljinu mladenka nositi, željela je osmisliti nešto u čemu će baš svi moći sudjelovati. Zato je došla na ideju da učenici napišu najbolji bračni savjet za svoju učiteljicu. Aktivnost je organizirala neposredno prije proljetnih praznika, i to na dan kada je škola ionako imala zajedničko događanje pa nije zadirala u redovnu nastavu. To joj je, kaže, bilo idealno jer je htjela nešto kratko, zabavno i posebno. Istaknula je i kako joj je kao učiteljici jako važno graditi snažne odnose s učenicima, a upravo joj je ovaj zadatak pokazao koliko je njihova povezanost u razredu doista posebna.

Za tu priliku ispisala je radne listiće s rečenicom: 'Bračni savjet koji dajem svojoj učiteljici je…', na što su djeca reagirala s oduševljenjem. Prema njezinim riječima, učenici su s velikim uzbuđenjem prihvatili zadatak i jedva čekali podijeliti svoje ideje. Svi su međusobno razgovarali i prepričavali kakve bi savjete dali, oslanjajući se na ono što su vidjeli ili čuli kod kuće i u svojoj okolini.

Učiteljica priznaje da ju je posebno dirnulo to koliko su dječje predodžbe o ljubavi nevine, iskrene i pune topline. Kaže da joj je bilo predivno vidjeti njihovu viziju braka i ljubavi, ali i spoznati da mnoga od te djece očito odrastaju u domovima koji im pokazuju pravo značenje bliskosti, dobrote i pažnje. Upravo zato cijelo iskustvo za nju nije bilo samo zabavno nego i vrlo emotivno. Neki od odgovora posebno su joj ostali u sjećanju, a upravo njih podijelila je i u TikTok videu koji je ubrzo postao viralan. Među omiljenim savjetima našli su se oni poput: 'Nemojte jesti jedno drugome grickalice', 'Budite dobri i volite se', 'Trebali biste otići u fini restoran pa kući ili po kolač' te 'Izvedi je na spoj u restoran s pet zvjezdica'. Klarissa se kroz smijeh pohvalila da njezini učenici očito imaju velike životne planove.

Učiteljica, koja drugom razredu predaje već tri godine, kaže da su djeca znala da se sprema udati i da su je stalno ispitivala kada će se točno vjenčanje dogoditi. Kada im je rekla da će se udati tijekom proljetnih praznika i da je taj trenutak napokon stigao, uzbuđenje u razredu bilo je golemo. Djeca su, prisjeća se, imala bezbroj pitanja i bila iskreno sretna zbog nje.

Iako je mislila da će video pogledati tek prijatelji i poznanici, iznenadila ju je brzina kojom se proširio TikTokom. Kaže da joj je cijela situacija bila toliko slatka da jednostavno nije mogla ne podijeliti je s drugima. Posebno ju je dirnulo koliko su ljudi na društvenim mrežama lijepo reagirali i koliko su podrške i simpatija pokazali prema njezinim učenicima.

Dodala je i da njezini učenici imaju tek sedam ili osam godina, ali da su za svoju dob dala doista sjajne savjete. Upravo je to, čini se, i osvojilo internet, jednostavne rečenice koje podsjećaju da ljubav možda ipak najbolje razumijemo onda kada je gledamo dječjim očima. Jer ponekad su upravo najmlađi oni koji nas, bez puno velikih riječi, podsjete što je u odnosima doista važno.