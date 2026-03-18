35-godišnjak kojem je otkriven neizlječiv rak upozorava: 'Ovo su znakovi upozorenja koje sam ignorirao'

Život Dalea Atkinsona (35) bio je ispunjen obiteljskom srećom i poslovnim uspjehom. Sa svojom partnericom Anom, dvoje malene djece i psom živio je u Burghfield Commonu pokraj Readinga, planirajući budućnost. No, ispod prividno savršene svakodnevice, njegovo tijelo slalo je signale koje je on uporno zanemarivao. U listopadu 2024. godine, na prvi rođendan mlađeg sina, liječnici su mu otkrili tumor. Ubrzo je stigla i dijagnoza: adenokarcinom jednjaka u četvrtom, neizlječivom stadiju, uz prognozu od svega nekoliko mjeseci života. Svijet koji je gradio srušio se preko noći.

"Gledajući unatrag, znakovi upozorenja bili su prisutni puno dulje nego što sam mislio", priznao je Dale za UNILAD. Godinama je patio od žgaravice i refluksa kiseline, simptoma koje je pripisivao stresu i dugim radnim satima. Još 2019. godine posjetio je liječnika žaleći se na osjećaj pečenja u grlu, noćno dizanje kiseline i grčeve u želucu. Propisan mu je omeprazol, lijek za smanjenje želučane kiseline, uz uvjeravanje da nema razloga za brigu. No, njegovo se stanje nastavilo pogoršavati, a on se, kako kaže, osjećao kao da "troši vrijeme" zdravstvenom sustavu pa je prestao inzistirati na daljnjim pretragama onoliko snažno koliko je trebao.

Tijekom 2023. i 2024. godine simptomi su postali alarmantni. Počeo je osjećati bol nakon jela, a gutanje je postalo čudno, kao da hrana ne prolazi kako treba. Uz to je, bez ikakvog pokušaja, izgubio značajnu količinu tjelesne težine. Svi ti znakovi, koje Nacionalna zdravstvena služba Velike Britanije (NHS) navodi kao ključne simptome raka jednjaka, bili su tu, no on ih je i dalje povezivao s užurbanim načinom života. Njegovo je tijelo vrištalo upomoć, ali on ga nije slušao sve dok nije postalo prekasno za jednostavna rješenja.

Kao da sama dijagnoza nije bila dovoljna, stigla je u razdoblju nezamislivih obiteljskih tragedija. Samo nekoliko tjedana ranije, njegovoj partnerici Ani dijagnosticiran je karcinom pluća te se kod kuće oporavljala od teške operacije. Zatim, 27. listopada 2024., samo dvanaest dana nakon što je Dale saznao za tumor, njegova je majka iznenada preminula. Vijest o njezinoj smrti stigla je na treći rođendan njihovog starijeg sina. "Svejedno smo napuhali balone, pjevali pjesmice i slavili, smijući se kroz slomljeno srce. U tom se trenutku činilo kao da život udara našu obitelj iznova i iznova", prisjetio se Dale.

Službena potvrda da ima četvrti stadij raka, koji se proširio na limfne čvorove, gornji dio trbuha i oko aorte, stigla je 31. listopada. Rečeno mu je da je bolest neizlječiva i neoperabilna te mu je ponuđena palijativna skrb. "U jednom trenutku shvatio sam da imam izbor. Prihvatiti prognozu ili se boriti", rekao je. Odabrao je borbu, ali onu stratešku. Započeo je opsežno istraživanje, tražio druga mišljenja i okupio tim stručnjaka. Napredno genomsko testiranje tumora dalo mu je, kako kaže, "mapu umjesto dijagnoze" i otkrilo koje bi terapije mogle biti najučinkovitije.

Novi pristup i nevjerojatan napredak

Iako mu je prvotno rečeno da bi mu kemoterapija mogla kupiti tek nekoliko dodatnih mjeseci, rezultati testiranja potaknuli su ga da se podvrgne liječenju koje je uključivalo kemoterapiju (CAPOX) i imunoterapiju (pembrolizumab). Liječenje je bilo iznimno teško, uzrokujući iscrpljujući umor i pad imuniteta, zbog čega se cijela obitelj morala izolirati. Istovremeno je uveo drastične promjene u načinu života, prešao na organsku, vegetarijansku prehranu s vrlo malo ugljikohidrata te se podvrgnuo nizu komplementarnih tretmana poput hiperbarične terapije kisikom, koje je financirao privatno, potrošivši više od 118.000 eura.

Manje od godinu dana nakon što mu je rečeno da umire, dogodilo se čudo. Njegov tumor od gotovo deset centimetara potpuno je nestao, a metastaze su se značajno povukle. Iako još nije službeno u remisiji, njegov napredak je nevjerojatan. "Prema prognozi, sada bih trebao biti u hospiciju. Ali umjesto toga, na putu sam da budem proglašen slobodnim od bolesti. To nije sreća, to je strategija", poručio je Dale, koji se sada bori da komplementarne terapije postanu dostupne i drugim pacijentima, tvrdeći da liječenje raka ne smije ovisiti o bogatstvu, već o stvarnoj potrebi.