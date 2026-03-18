#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
KRIZA UOČI IZBORA

Panika u Sloveniji: Golob zbog izraelskih špijuna povukao dosad neviđen potez

French President Meets PM of Slovenia - Paris
Foto: Liewig Christian/Pool/ABACA/ABAC
Denis Romac
18.03.2026.
u 16:04

Slovenski premijer otkazuje sve predizborne aktivnosti i zbog miješanja izraelskih paraobavještajaca u slovenske izbore dan ranije putuje u Bruxelles

Slovenski premijer Robert Golob, izvijestili su danas iz kabineta slovenskog premijera, otputovat će dan ranije na summit Europske unije u Bruxelles, kako bi europske čelnike izvijestio o velikoj špijunskoj aferi u Sloveniji i utjecaju privatne izraelske paraobavještajne agencije Black Cube na izborni proces u Sloveniji. Zaštita demokratskih procesa i suvereniteta države jedna je od temeljnih odgovornosti vlade, čemu premijer posvećuje najveću pažnju, poručuju iz slovenske vlade i dodaju da je premijer Golob zbog toga otkazao sve poslijepodnevne predizborne aktivnosti.

U međuvremenu je slovenska obavještajno-sigurnosna agencija (Sova) potvrdila da činjenice iz ove afere ukazuju na „izravno strano miješanje u izbore u Sloveniji“, o čemu je javnost izvijestio državni tajnik za nacionalnu i međunarodnu sigurnost u kabinetu slovenskog premijera Vojko Volk, dodavši da se to, prema Sovinim informacijama, najvjerojatnije dogodilo po „nalogu iz Slovenije“.

Sve nadležne slovenske službe istražuju medijska izvješća koja opozicijskog čelnika Janeza Janšu i njegovu Slovensku demokratsku stranku (SDS) povezuju s kampanjom javne diskreditacije bivših i sadašnjih suradnika premijera Goloba, u čemu je sudjelovao izraelski Black Cube. Dok premijer Golob aferu naziva „najvećim skandalom u povijesti Slovenije“, optužujući svog najvećeg političkog konkurenta za „veleizdaju“, Janša i SDS sve optužbe odbacuju.

Čini se da afera utječe na rejting stranaka uoči izbora. Najnovija predizborna anketa ljubljanskog Dnevnika pokazuje da potpora Janšinoj stranci, koja je mjesecima uoči izbora bila u vodstvu, stagnira, dok potpora Golobovoj stranci, koja je prije nekoliko dana prešla u blago vodstvo, nastavlja rasti.
robert golob Slovenija

AN
Antonio1952
16:27 18.03.2026.

Vracaju mu za priznanje Gaze.

Avatar Backup
Backup
16:14 18.03.2026.

Neviđen se piše skupa.

ČE
četvrti
17:08 18.03.2026.

Čini se da Golob zloupotrebljava sigurnosne službe. Klasika.

