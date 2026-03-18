Panika u Sloveniji: Golob zbog izraelskih špijuna povukao dosad neviđen potez

Slovenski premijer Robert Golob, izvijestili su danas iz kabineta slovenskog premijera, otputovat će dan ranije na summit Europske unije u Bruxelles, kako bi europske čelnike izvijestio o velikoj špijunskoj aferi u Sloveniji i utjecaju privatne izraelske paraobavještajne agencije Black Cube na izborni proces u Sloveniji. Zaštita demokratskih procesa i suvereniteta države jedna je od temeljnih odgovornosti vlade, čemu premijer posvećuje najveću pažnju, poručuju iz slovenske vlade i dodaju da je premijer Golob zbog toga otkazao sve poslijepodnevne predizborne aktivnosti.

U međuvremenu je slovenska obavještajno-sigurnosna agencija (Sova) potvrdila da činjenice iz ove afere ukazuju na „izravno strano miješanje u izbore u Sloveniji“, o čemu je javnost izvijestio državni tajnik za nacionalnu i međunarodnu sigurnost u kabinetu slovenskog premijera Vojko Volk, dodavši da se to, prema Sovinim informacijama, najvjerojatnije dogodilo po „nalogu iz Slovenije“.

Sve nadležne slovenske službe istražuju medijska izvješća koja opozicijskog čelnika Janeza Janšu i njegovu Slovensku demokratsku stranku (SDS) povezuju s kampanjom javne diskreditacije bivših i sadašnjih suradnika premijera Goloba, u čemu je sudjelovao izraelski Black Cube. Dok premijer Golob aferu naziva „najvećim skandalom u povijesti Slovenije“, optužujući svog najvećeg političkog konkurenta za „veleizdaju“, Janša i SDS sve optužbe odbacuju.

Čini se da afera utječe na rejting stranaka uoči izbora. Najnovija predizborna anketa ljubljanskog Dnevnika pokazuje da potpora Janšinoj stranci, koja je mjesecima uoči izbora bila u vodstvu, stagnira, dok potpora Golobovoj stranci, koja je prije nekoliko dana prešla u blago vodstvo, nastavlja rasti.