Jednostavno ne znaju s novcem: Ovi horoskopski znakovi troše kao da sutra ne postoji
Novac je za neke ljude sigurnost, za druge sredstvo uživanja, a za treće nešto što jednostavno prebrzo klizi iz ruku. Dok jedni pažljivo planiraju svaki trošak, drugi žive po načelu da će se nekako sve već posložiti. Astrologija često otkriva i odnos pojedinih horoskopskih znakova prema zaradi, štednji i potrošnji.
Neki znakovi jednostavno vole udobnost, lijepe stvari i trenutni užitak više nego stabilan saldo na računu. Upravo zato češće kupuju srcem nego razumom, a budžet im lako izmakne kontroli. U nastavku otkrivamo četiri horoskopska znaka koja često imaju problema s raspolaganjem novcem.
Strijelac: Strijelci obožavaju slobodu, nova iskustva i osjećaj da si mogu priuštiti ono što požele u trenutku. Ne vole ograničenja, pa ih strogi budžeti, tablice troškova i dugoročno planiranje često guše i brzo im dosade. Novac im zato često odlazi na putovanja, izlaske, spontane kupnje i sve ono što život čini zabavnijim.
Lav: Lav voli kvalitetu, luksuz i dojam pa mu nije teško potrošiti više kako bi sebi ili drugima priuštio nešto posebno. Često želi ostaviti dobar dojam pa novac troši na odjeću, poklone, večere i stvari koje odišu stilom i prestižem. Problem nastaje kada želja za sjajem postane jača od stvarnih financijskih mogućnosti.
Ribe: Ribe su emotivne i često troše novac prema raspoloženju, a ne prema planu. Kada su sretne, počastit će sebe, a kada su loše volje, kupnja im može postati način utjehe i bijega od stvarnosti. Zbog takvog odnosa prema novcu lako im se dogodi da potroše više nego što su namjeravale, a tek kasnije shvate da su pretjerale.
Blizanci: Blizanci vole promjene, novitete i osjećaj da su stalno u pokretu zbog čega često kupuju impulzivno i bez previše razmišljanja. Njih privlače gadgeti, sitnice, trendovi i sve ono što im u tom trenutku djeluje zanimljivo, korisno ili zabavno. Iako se možda ne radi uvijek o velikim iznosima, upravo gomilanje malih, neplaniranih troškova može im ozbiljno poremetiti financijsku sliku.