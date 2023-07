I Barbie i Ken imaju prezime: Znate li po kome su kultne lutke nazvane?

Dugo se o nekom filmu nije pričalo kao o nedavno prikazanoj fantastičnoj komediji 'Barbie' u režiju Grete Gerwig, a od kada je najavljeno da po prvi put Barbie stiže i na velika platna, svaki je detalj o lutki iz Mattela bio tema i na društvenim mrežama. Popularnost lutke Barbie čini se ne opada ni više od pola stoljeća od kada se prvi put pojavila u trgovinama, a nedavno je jedna obožavateljica na Twitteru otkrila i kako i Barbie i Ken imaju prezimena. I dok neki za njeno i čuli, Ken je svih iznenadio; a nazvan je, baš kao i Barbie, po stvarnoj osobi pa uz ime nosi i srednje ime i prezime. Zapravo, više je Barbie lutaka; uključujući i 'The' Barbie; nazvano po stvarnim ljudima, piše NY Post, a Kenovo puno ime je Kenneth Sean Carson. Dobio ga je po sinu kreatorice Barbie Ruth Handler koja je sa svojim suprugom Elliotom i suosnivačica Mattela. Inače, Ken se kao muška verzija Barbie lutke na policama trgovina u SAD-u pojavio u ožujku 1961., dvije godine nakon što je Mattel izbacio kultnu Barbie.

Kreacija Kena došla je naime kao odgovor na tisuće pisama koja su poštom stizala u Mattel s molbama da se popularnoj lutki napravi i 'dečko'; a kako su se kreatori brzo bacili na posao, Barbie je u slobodi i životu solo cure uživala samo dvije godine.“Ken je osmišljen nakon Barbie, kako bi kod ljudi diljem svijeta poboljšao njen položaj. Taj mit o potrebi za stvaranjem suprotnog spola zapravo je mit iz knjige Postanka”, rekla je nedavno redateljica filma “Barbie” Greta Gerwig.

