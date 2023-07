Ostala je gladna: Dostavljač nije mogao pronaći njezinu adresu pa je pojeo pola pizze!

Gladna mama ostala je ljuta nakon što je tražila dostavljača pizze 15 minuta po kiši koja je pljuštala - samo da bi otkrila da ju je dostavljač napola pojeo. Kellie Lewis naručila je veliku pizzu s punjenim korama iz popularnog lanca Domino's, ali kada dostavljač nije uspio pronaći njihovu adresu i jednostavno im je rekao da je "na parkiralištu", mama je morala provesti 15 minuta pokušavajući ga pronaći, piše Mirror.

Kad se 28-godišnjakinja konačno dočepala svoje pizze od 30 funti (oko 35 eura), bila je nestrpljiva da pojede pizzu, ali je bila užasnuta kada je otkrila da joj nedostaju kriške, za koje vjeruje da ih je pojeo dostavljač dok je čekao da ona dođe po nju.

Kellie, koja je kao tinejdžerica radila za Domino's, bila je toliko bijesna zbog toga da je e-poštom poslala fotografiju upravitelju pizzerije, koji je inzistirao da je pizza bila sasvim dobra kad je izašla iz restorana.

"Samo sam htjela lijepo provestii noć sa svojim mužem. Imamo četveromjesečnu bebu i nisam ništa jela cijeli dan, pa sam naručila pizzu jer sam htjela malo hrane. Bila je skroz neuredna. Pola je nije bilo i bila je razmrljana. Izgledalo je kao da je napola pojedena. To je ludo, bilo je pola kriški. Nedostajale su otprilike tri kriške. Dobivate 10 u velikom, a mi nismo imali 10, imali smo oko sedam. Nisam jela cijeli dan pa sam samo željela malo hrane prije spavanja, ali nisam to pojela. Nisam to mogla dotaknuti, nisam znala gdje je bilo, bila sam samo sam šokirana. To je užasno, pogotovo kad ste platili toliko novca za to. 30 funti je bačeno u vodu", rekla je.

Nazvala je Domino's i rekli su joj da je pizza bila onakva kakva je trebala biti kada su je predali dostavljaču. Uspjela je razgovarati s menadžerom koji je rekao da treba poslati sliku e-poštom i nazvati ga za deset minuta. Poslala mu je sliku e-poštom, nazvao ga i on je rekao da nije bilo problema s tom pizzom i poklopio joj slušalicu.

"Dostavljač me nije mogao pronaći. Stajala sam u centru grada u kućnoj haljini, a padala je kiša. Stalno je govorilo da je na parkingu, pa sam šetala gradom pokušavajući pronaći svoju pizzu. Vozač me je pronašao nakon 15 minuta, dao mi pizzu i otišao. Stvarno ne znam što se s njom dogodilo za to vrijeme. Mislim da je ogladnio i mislilo je da me neće pronaći pa je pojeo malo", dodala je.

Kellie je također rekla da je nakon iskušenja poslala e-mail glavnom uredu Domino'sa, a od tada je s njom razgovarala tvrtka, koja tvrdi da je prihvatila žalbu. Ali mama trenutno ne želi više naručivati ​​iz lanca pizzerija, unatoč tome što su one nekad bile njezina omiljena hrana za naručiti. "Samo sam htjela da mi ponovno dostave pizzu ili tako nešto, ali nisu mogli ništa učiniti. Oduvijek sam voljela Domino's i naručivala sam dosta od njih. Radila sam tamo kad sam bila tinejdžerica", nastavila je.

Kellie je nakon svog iskustva objavila sliku svoje neuredne pizze na društvenim mrežama, gdje su ljudi brzo podijelili svoje "gađenje", a jedna je osoba napisala: "Nisi platila 30 funti za to... Nema šanse, nema šanse. " Dok je drugi dodao: "Ne bih time nahranio ni psa. Koji vrag, ovo je odvratno."

